Những địa điểm "trốn nóng" ngay trung tâm TPHCM dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30-4 và 1-5

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Người dân và du khách có thể thưởng thức ẩm thực ở Thảo Cầm Viên, hòa mình vào làn nước mát trong biển Tiên Đồng ở Suối Tiên.

Vài ngày trước kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương (26-4) và kỳ nghỉ Ngày Thống nhất đất nước (30-4) – Ngày Quốc tế Lao động (1-5), ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động cho thấy nhu cầu đặt tour và sử dụng dịch vụ du lịch đang tăng nhanh.

Tại TPHCM, với những người chưa lên kế hoạch đi xa hoặc du khách đến tham quan, nhiều điểm đến ngay trung tâm đã chủ động triển khai loạt hoạt động, sự kiện hấp dẫn để đón khách. Không chỉ hòa mình vào không khí lễ hội, du khách còn có thêm lựa chọn "trốn nóng" ngay trong lòng đô thị.

Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên 

Những địa điểm trốn nóng tại TPHCM dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30-4 và 1-5 - Ảnh 1.

Đại lễ Giỗ Tổ Hùng Vương sẽ diễn ra tại Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên

Đại lễ Giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức với nhiều nghi thức mang đậm màu sắc văn hóa – tâm linh vào ngày 10-3 âm lịch (tức 26-4). 

Chương trình bao gồm lễ cúng tế, dâng hương các vua Hùng và các tiết mục nghệ thuật sân khấu hóa, tái hiện dòng chảy lịch sử, huyền thoại và tinh thần dân tộc.

"Suối Tiên cũng trao tặng 10.000 phần gạo Lộc Vua Hùng – Hào khí Tiên Rồng – Phúc lành muôn nhà như món quà ý nghĩa dành cho những du khách đến sớm nhất trong ngày Giỗ Tổ. Mỗi du khách khi mua vé vào cổng hoặc vé combo trong ngày đều nhận được 1 phiếu nhận Lộc Vua Hùng" – đại diện khu du lịch cho biết.

Năm 2026, Suối Tiên tiếp tục "làm mới" trải nghiệm với hơn 150 công trình, trò chơi được nâng cấp, đồng thời bổ sung nhiều hạng mục mới. Du khách có thể giải nhiệt tại biển Tiên Đồng hoặc tham quan Suối Tiên Farm - nơi đang vào mùa thu hoạch với các giống nho kẹo đen Pháp, nho hồng Nhật Bản tươi ngon.

Những địa điểm trốn nóng tại TPHCM dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30-4 và 1-5 - Ảnh 2.

Người dân và du khách có thể "trốn nóng" ở biển Tiên Đồng trong dịp lễ tới

Công viên Văn hóa Đầm Sen 

Du khách có thể trải nghiệm các trò chơi dân gian miễn phí, thưởng thức ẩm thực tại lễ hội bánh dân gian, hoặc xem biểu diễn đường phố, xiếc, ảo thuật.

Điểm nhấn tại đây là chương trình "Thả đèn hoa đăng – Tri ân Quốc Tổ" diễn ra lúc 19 giờ ngày 10-3 âm lịch. Không gian buổi tối lung linh ánh đèn mang lại trải nghiệm vừa trang nghiêm vừa giàu cảm xúc cho người tham gia.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn 

Lễ hội Sắc màu Văn hóa lần 2 với chủ đề "Bách Việt thăng hoa" từ ngày 22 đến 27-4. Lễ hội quy tụ hơn 100 gian hàng ẩm thực, văn hóa và trải nghiệm, đặc biệt miễn phí vé vào cổng từ 17 - 20 giờ 30 mỗi ngày.

Không gian ẩm thực "Bách vị dâng Vương" là điểm nhấn thu hút đông đảo du khách, với sự góp mặt của đặc sản ba miền: từ bún chả, bánh cuốn miền Bắc; bún bò Huế, mì Quảng miền Trung; đến bánh xèo, hủ tiếu Mỹ Tho, chè bưởi đậm chất Nam Bộ.

Những địa điểm trốn nóng tại TPHCM dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30-4 và 1-5 - Ảnh 3.

Không gian ẩm thực "Bách vị dâng Vương" ở Thảo Cầm Viên chờ đón du khách dịp Giỗ Tổ

 

Hàng không, du lịch chật vật giữ khách

Các hãng hàng không, doanh nghiệp du lịch đang triển khai nhiều giải pháp nhằm ứng phó với giá xăng dầu biến động và duy trì sức hút cho điểm đến Việt Nam

Săn tour du lịch giá rẻ dịp lễ 30-4 khi chi phí xăng dầu tăng

(NLĐO) – Nhiều công ty du lịch tung hàng loạt sản phẩm dịch vụ, tour du lịch trọn gói cho khách dịp lễ 30-4 trong nỗ lực kích cầu dù chi phí đầu vào tăng cao.

Du lịch TPHCM nỗ lực kích cầu

Nhiều doanh nghiệp du lịch đang nỗ lực giữ giá, thậm chí tung ra hàng loạt chương trình ưu đãi để kích cầu dịp lễ và mùa hè sắp tới

