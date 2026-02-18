Những điểm đến hút khách du xuân mùng 2 Tết ở TPHCM

Ngày 18-2 (mùng 2 Tết), nhiều điểm đến ở TPHCM tiếp tục đón người dân và du khách trong, ngoài nước tới vui chơi, tham quan, ngắm hoa mai, đào khoe sắc.
Một trong những điểm đến thu hút sự quan tâm của du khách là Lễ hội Xuân Cần Giờ đang diễn ra xuyên Tết (từ nay tới ngày 28-2) ở Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.
Du khách không chỉ check in với sắc màu rực rỡ đặc trưng dịp Tết cổ truyền từ hệ thống cổng chào, đại cảnh, các tiểu cảnh nghệ thuật hình linh vật năm Bính Ngọ mà còn thỏa sức ngắm hàng trăm gốc mai, đào, check in với khinh khí cầu rợp sắc màu…
Tại khu vực Lễ hội hoa xuân, du khách sẽ được chiêm ngưỡng, check in bên khoảng 300 gốc đào từ miền Bắc và 300 gốc mai từ miền Nam.
Đường hoa Tết Bính Ngọ 2026 lần đầu tiên mang hai phiên bản trải nghiệm trong cùng một không gian. Ban ngày là Bản giao hưởng màu sắc rực rỡ dưới nắng xuân và ban đêm là Lễ hội ánh sáng và công nghệ Mapping đột phá, là điểm du xuân không thể bỏ lỡ tại TPHCM.
Lễ hội Đường sách là điểm hẹn văn hóa đặc sắc, đóng vai trò quan trọng trong việc quảng bá và lan tỏa văn hóa đọc tại TPHCM suốt hơn một thập kỷ qua. Với giá trị cốt lõi hướng đến việc khai xuân bằng tri thức và mở đầu năm mới bằng tư duy mới, lễ hội chuyển hóa trải nghiệm du xuân truyền thống thành một hành trình bồi đắp những giá trị tinh thần bền vững.
Người dân và du khách tấp nập tới Suối Tiên dịp Tết 2026
