Những điểm đến hút khách du xuân mùng 2 Tết ở TPHCM

Ngày 18-2 (mùng 2 Tết), nhiều điểm đến ở TPHCM tiếp tục đón người dân và du khách trong, ngoài nước tới vui chơi, tham quan, ngắm hoa mai, đào khoe sắc.

Một trong những điểm đến thu hút sự quan tâm của du khách là Lễ hội Xuân Cần Giờ đang diễn ra xuyên Tết (từ nay tới ngày 28-2) ở Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.

Du khách không chỉ check in với sắc màu rực rỡ đặc trưng dịp Tết cổ truyền từ hệ thống cổng chào, đại cảnh, các tiểu cảnh nghệ thuật hình linh vật năm Bính Ngọ mà còn thỏa sức ngắm hàng trăm gốc mai, đào, check in với khinh khí cầu rợp sắc màu…

Lần đầu tiên, chuỗi Lễ hội Xuân Cần Giờ gồm lễ hội hoa xuân, lễ hội khinh khí cầu, trình diễn dù lượn, lễ hội ẩm thực 3 miền mang đến không gian mới lạ, độc đáo cho du khách.

Tại khu vực Lễ hội hoa xuân, du khách sẽ được chiêm ngưỡng, check in bên khoảng 300 gốc đào từ miền Bắc và 300 gốc mai từ miền Nam.

Tâm điểm của cung đường xuân là cây mai Phú Quý cổ 150 tuổi được vận chuyển trực tiếp từ An Giang. Đây là mẫu mai vàng cổ lớn nhất khu vực miền Tây tính đến thời điểm hiện tại.

Ở khu vực trung tâm TPHCM, Đường hoa Nguyễn Huệ đang trở thành điểm check in "không nên bỏ lỡ" của người dân và du khách Tết này. Đường hoa mở cửa phục vụ người dân và du khách từ 19 giờ ngày 15-2 đến 21 giờ ngày 22-2 (tức ngày 28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết Âm lịch).

Với chủ đề "Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình", Đường hoa TPHCM Tết Bính Ngọ 2026 lần đầu tiên được tổ chức đồng bộ, gắn kết 3 điểm: Phố đi bộ Nguyễn Huệ tại phường Sài Gòn, công viên Trung tâm tại phường Bình Dương và công viên Quang Trung tại phường Vũng Tàu. Nhiều du khách hào hứng check in ở Đường hoa Nguyễn Huệ dịp Tết này

Đường hoa Tết Bính Ngọ 2026 lần đầu tiên mang hai phiên bản trải nghiệm trong cùng một không gian. Ban ngày là Bản giao hưởng màu sắc rực rỡ dưới nắng xuân và ban đêm là Lễ hội ánh sáng và công nghệ Mapping đột phá, là điểm du xuân không thể bỏ lỡ tại TPHCM.

Khu vực trung tâm TPHCM còn rộn ràng với Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 diễn ra từ nay tới 22 giờ ngày 22-2 (mùng 6 Tết) với chủ đề "Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình".

Lễ hội Đường sách là điểm hẹn văn hóa đặc sắc, đóng vai trò quan trọng trong việc quảng bá và lan tỏa văn hóa đọc tại TPHCM suốt hơn một thập kỷ qua. Với giá trị cốt lõi hướng đến việc khai xuân bằng tri thức và mở đầu năm mới bằng tư duy mới, lễ hội chuyển hóa trải nghiệm du xuân truyền thống thành một hành trình bồi đắp những giá trị tinh thần bền vững.

Lễ hội Mùa Xuân Suối Tiên 2026 với chủ đề "Tết Người Việt - Ký Ức Trăm Năm" tại Khu du lịch văn hóa Suối Tiên đã khai mạc từ mùng 1 Tết, cũng đang mở cửa đón khách từ 7 giờ 30 tới 21 giờ hàng ngày

Người dân và du khách tấp nập tới Suối Tiên dịp Tết 2026

Lễ hội nổi bật với không gian lễ hội Tết Việt được dàn dựng quy mô, hài hòa giữa kiến trúc văn hóa, cảnh quan thiên nhiên, hoạt động trải nghiệm và các trò chơi mới lần đầu ra mắt, phù hợp với nhiều đối tượng du khách...



