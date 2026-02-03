NHỮNG ĐIỂM ĐẾN VANG BÓNG MỘT THỜI: Gọi tên Bình Quới, Văn Thánh

Trong ký ức của nhiều người dân TP HCM, Khu Du lịch Bình Quới và Khu Du lịch Văn Thánh là những mảng xanh hiếm hoi còn sót lại giữa một đô thị mở rộng từng ngày. Khi khái niệm "du lịch sinh thái nội đô" còn chưa được gọi tên, 2 khu du lịch này đã sớm chọn con đường phát triển dựa trên lợi thế tự nhiên ven sông Sài Gòn.

Góc bình yên giữa lòng đô thị

Bình Quới được phân làm 2 khu vực. Trong đó, Khu Du lịch Bình Quới 1 có khung cảnh thiên nhiên thoáng mát, đậm chất Nam Bộ với hàng dừa, vườn cây, thảm cỏ, ao cá… Nơi đây là lựa chọn quen thuộc cho các hoạt động tham quan, chụp ảnh, câu cá, họp mặt…

Cách đó không xa, Bình Quới 2 được định hình theo hướng hiện đại hơn, bổ sung dịch vụ lưu trú, hồ bơi, sân thể thao, phòng hội họp, khu nhà hàng sức chứa lớn… Ngoài đáp ứng nhu cầu tham quan, vui chơi của nhóm nhỏ, nhóm khách gia đình, ở đây cũng phù hợp cho các hoạt động hội nghị, hội thảo, teambuilding…

Chiều cuối tuần, chị Nguyễn Thị Hồng Nhung (ngụ phường Xuân Hòa) thường dẫn 2 con nhỏ đến Bình Quới 1 dạo chơi. Chị kể hồi còn sinh viên, chị hay đến đây, giờ có con rồi vẫn thích đưa tụi nhỏ tới để vui chơi.

Thả cần bên hồ, anh Nguyễn Minh (ngụ phường Bình Trị Đông) cho biết dù từ nhà anh đến Bình Quới mất 45 phút, có khi hơn 1 giờ đi xe nhưng cuối tuần anh hay đưa gia đình sang chơi. "Buổi sáng chúng tôi uống cà phê, tắm hồ bơi ở Bình Quới 2, ăn trưa. Chiều thì sang Bình Quới 1 câu cá, thuê võng nghỉ ngơi, sau đó chờ đến tối ăn buffet Khẩn hoang Nam Bộ. Ở đây không gian rộng rãi, mát mẻ để trẻ con vui chơi, người lớn giải trí sau một tuần học hành, làm việc căng thẳng" - anh Minh chia sẻ.

Nếu Bình Quới mang vẻ đẹp của miệt vườn thì Văn Thánh lại là một "ốc đảo xanh" nằm ngay sát trung tâm thành phố. Chỉ cần rẽ khỏi đường Điện Biên Phủ vài trăm mét, chúng ta như bước vào một thế giới khác: Hồ nước rộng, thảm cỏ trải dài, những cây cổ thụ tỏa bóng mát.

Khu Du lịch Bình Quới 1 thu hút du khách tham quan, chụp ảnh.Ảnh: KIM NGÂN

Được hình thành từ những năm đầu quá trình mở rộng đô thị về phía Đông, Văn Thánh từng là một trong những khu du lịch nội đô hiếm hoi còn giữ được diện tích mặt nước lớn. Nhiều hoạt động văn hóa, hội chợ, lễ hội, sự kiện doanh nghiệp từng diễn ra tại đây, biến nơi này thành không gian sinh hoạt cộng đồng quen thuộc.

Những ngày cuối năm thời tiết mát dịu, Văn Thánh nhộn nhịp hơn khi có đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh. Một nhân viên khu du lịch cho biết mỗi ngày đón hàng trăm lượt khách đến chụp ảnh.

Chị Khánh Huyền (ngụ phường Linh Xuân) nhận xét Văn Thánh là một trong số ít điểm đến còn giữ được sự thoáng đãng. "Ở đây có cả sông nước lẫn miệt vườn, dễ tìm góc chụp, không quá ồn ào như nhiều điểm khác trong thành phố" - chị Khánh Huyền chia sẻ.

Kỳ vọng về một diện mạo mới

Từ hơn 30 năm trước, TP HCM đã định hướng quy hoạch bán đảo Bình Quới - Thanh Đa thành khu văn hóa, du lịch, nghỉ ngơi và giải trí. Theo đó, nơi đây sẽ phát triển thành khu đô thị sinh thái - du lịch đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và xã hội, kết hợp các vùng chức năng như trung tâm đô thị cao tầng, công viên ngập nước, nhà ở, văn phòng, khách sạn, dịch vụ thương mại và văn hóa ven sông.

Khu Du lịch Văn Thánh yên bình bên những tòa cao ốc.Ảnh: KHU DU LỊCH VĂN THÁNH

Bà Trần Thị Ngọc Phượng, người kinh doanh hơn 20 năm gần Khu Du lịch Bình Quới 1, bày tỏ mong muốn phường Bình Quới sẽ phát triển theo hướng bền vững, đặc biệt trong lĩnh vực hạ tầng giao thông và du lịch sinh thái. "Tôi mong khu vực này sẽ đầu tư bài bản, không chỉ thu hút du khách mà còn cải thiện đời sống của người dân gắn bó lâu năm, tạo sinh kế ổn định và môi trường sống dễ chịu hơn" - bà Phượng nói.

Anh Nguyễn Minh đánh giá tiềm năng phát triển du lịch ở Bình Quới - Thanh Đa là rất lớn nhưng vẫn chưa thu hút được khách do giao thông chưa thuận lợi. "Tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh thường xuyên ùn ứ, đường Bình Quới thì chật hẹp khiến không ít người ngán ngại. Đi bằng xe buýt đường sông đến bến Linh Đông, đi đò qua Bình Quới cũng là trải nghiệm hay nhưng chưa thật sự thuận tiện" - anh Minh lý giải.

Với Văn Thánh, thách thức lớn nhất đến từ sự thay đổi mạnh mẽ của không gian đô thị xung quanh. Nhiều cao ốc, khu dân cư mọc lên khiến nơi đây trở thành một "ốc đảo xanh" giữa khu vực phát triển dày đặc. Áp lực giao thông, tiếng ồn và môi trường ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của khu du lịch.

Tuy vậy, lợi thế vị trí tiếp giáp các trục giao thông lớn, đặc biệt là ga metro số 4 Văn Thánh đã mở ra cơ hội để khu du lịch này tiếp tục phát huy vai trò là không gian xanh phục vụ nhu cầu thư giãn, sinh hoạt văn hóa của người dân, du khách.

Theo các chuyên gia, Bình Quới và Văn Thánh đang cùng đối diện bài toán chuyển đổi mô hình phát triển. Không thể tiếp tục dừng lại ở vai trò những điểm tham quan đơn lẻ, các điểm đến cần được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển không gian xanh và du lịch bền vững của TP HCM. Việc đầu tư nâng cấp hạ tầng, chỉnh trang cảnh quan, đồng thời làm mới sản phẩm du lịch theo hướng gắn kết trải nghiệm thiên nhiên với giá trị văn hóa bản địa được xem là hướng đi tất yếu, phù hợp với nhu cầu thụ hưởng ngày càng cao của người dân đô thị.

Làm mới các chương trình biểu diễn văn hóa truyền thống Bà Đoàn Thị Thanh Trà, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist, cho rằng Văn Thánh và Bình Quới cần tiếp tục phát huy thế mạnh về không gian văn hóa - ẩm thực Việt Nam. Bên cạnh đó, phục dựng và làm mới các chương trình biểu diễn văn hóa truyền thống từng rất được khách quốc tế yêu thích. "Chúng ta cần tổ chức các chương trình biểu diễn theo hướng chuyên nghiệp hơn, đậm bản sắc văn hóa đa dạng của Việt Nam theo từng vùng miền, theo mùa, theo sự kiện… Cần có lịch biểu diễn định kỳ trong năm để thuận tiện cho các đơn vị lữ hành tích hợp vào tour" - bà Đoàn Thị Thanh Trà nhấn mạnh. Th.Phương



