NHỮNG ĐIỂM ĐẾN VANG BÓNG MỘT THỜI: Suối Tiên bền bỉ chuyển mình





Sáng chủ nhật mới đây, chúng tôi trở lại Công viên Văn hóa Suối Tiên (TP HCM) bằng chuyến tàu tuyến metro số 1. Chỉ khoảng 20 phút từ trung tâm thành phố, qua cửa kính tàu, Khu Du lịch Suối Tiên đã hiện ra hết sức hoành tráng.

"Điểm phải đến" khi du lịch TP HCM

Suối Tiên được khởi công xây dựng từ năm 1992 và chính thức đón khách từ năm 1995. Ngày đó, dù cơ sở vật chất chưa hiện đại, công nghệ chưa được áp dụng nhiều nhưng Suối Tiên lúc nào cũng đông khách, nhất là cuối tuần hay dịp lễ, Tết.

Năm 2002, biển nhân tạo Tiên Đồng Ngọc Nữ hoàn thành, khởi đầu thời hoàng kim dài hơn 10 năm qua của Suối Tiên. Biển Tiên Đồng Ngọc Nữ góp phần giúp Công viên Văn hóa Suối Tiên được nhiều du khách đánh giá là "điểm phải đến" khi tới TP HCM du lịch.

Chị Lê Bích Thanh, ngụ tỉnh Đồng Nai, cho biết nhà chị cách Suối Tiên khoảng 15 km. Từ khi chị còn là học sinh, cách đây gần 20 năm, gia đình đã chọn Suối Tiên làm điểm tham quan, vui chơi mỗi dịp lễ, Tết hoặc khi có sự kiện vui trong nhà.

"Thậm chí, vào dịp cuối tuần, gia đình muốn tìm một nơi có không khí trong lành để thư giãn, quây quần cùng nhau hay xem một chương trình sân khấu hóa, thì Suối Tiên luôn là lựa chọn hàng đầu" - chị Thanh nhớ lại.

Du khách trải nghiệm câu cá sấu ở Suối TiênẢnh: VÂN NHI

Giữ vững "phong độ"

Vài năm gần đây, Suối Tiên không còn đông khách như lúc biển Tiên Đồng Ngọc Nữ mới đi vào hoạt động nhưng lượng người đến khu du lịch này tham quan, vui chơi, giải trí hằng ngày, nhất là dịp lễ, Tết, vẫn rất ấn tượng.

Thị trường vui chơi - giải trí giờ đây đã khác. Nhiều khu du lịch mới xuất hiện như Thủy Châu, Bò Cạp Vàng, Đại Nam... đã "san sẻ" lượng khách với Suối Tiên. Dù vậy, điểm đến này vẫn "giữ phong độ" nhờ bền bỉ tìm cách thay đổi và chủ động chuyển mình.

Với tổng diện tích 105 ha, Suối Tiên không chọn đứng yên hài lòng với những thành công ban đầu, mà liên tục thử nghiệm những hướng đi mới. Những mô hình như nông nghiệp công nghệ cao - Suối Tiên Farm, phim trường ánh sáng, khu trải nghiệm công nghệ, trò chơi thực tế ảo VR... lần lượt ra đời.

Anh Phong, nhân viên điều khiển trò chơi đã gắn bó với Suối Tiên 5 năm nay, so sánh: "So với trước đây, trò chơi được nâng cấp nhiều hơn, hiện đại hơn. Cuối tuần hay lễ, Tết, Khu Du lịch Suối Tiên vẫn đông khách, dù không quá náo nhiệt nhưng rất ổn định".

Mỗi dịp cuối tuần, Suối Tiên đón khoảng 2.000 - 3.000 lượt khách; riêng các kỳ nghỉ lễ có thể lên đến 15.000 - 17.000 lượt/ngày. So với thời hoàng kim, lượng khách như vậy vẫn chưa sánh bằng nhưng so với nhiều khu du lịch trong khu vực, Suối Tiên vẫn là cái tên hàng đầu về sức hấp dẫn.

Gia đình anh Kenta vui chơi tại biển Tiên Đồng Ngọc Nữ ở Khu Du lịch Suối Tiên. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Hướng đi khác biệt

Bà Bùi Thị Tố Trinh, Phó Tổng Giám đốc Khu Du lịch Suối Tiên, cho biết điểm đến này không ngừng đổi mới theo hướng bền vững, lâu dài. Doanh nghiệp không đầu tư dàn trải mà liên tục nâng cấp, thiết kế lại các công trình và hoạt động hiện hữu, đồng thời bổ sung trải nghiệm mới theo từng giai đoạn để "kéo" du khách quay lại.

So với những điểm đến du lịch khác ở TP HCM nói riêng và trong khu vực nói chung, Suối Tiên có nhiều hướng đi khác biệt. Suối Tiên không chỉ khai thác công viên văn hóa truyền thống mà còn kết hợp với du lịch văn hóa tâm linh, du lịch nông nghiệp công nghệ cao... Những trải nghiệm mới mẻ này khiến nhiều du khách rất thích thú, tạo tiền đề để Suối Tiên phát triển bền vững.

Thực tế, nhiều du khách cả trong nước lẫn quốc tế khi tới Suối Tiên đều khó thể bỏ qua khu vực nông trại công nghệ cao. Suối Tiên Farm có nhiều loại cây ăn quả mới lạ được trồng theo quy trình công nghệ cao như ổi sim Nhật Bản, nho kẹo đen Pháp, chanh dây Mỹ, sung Mỹ, cherry Brazil…

Bà Tố Trinh hào hứng: "Trên nền tảng văn hóa tâm linh kết hợp với không gian nông nghiệp công nghệ cao, Suối Tiên định hình mô hình du lịch "chữa lành", nơi du khách không chỉ tham quan, giải trí mà còn được thư giãn, cân bằng cảm xúc và tái tạo năng lượng. Đây là mô hình rất phù hợp với nhóm khách gia đình".

Bà Tố Trinh thừa nhận Suối Tiên hiểu rõ thế mạnh cốt lõi của mình là thương hiệu đã được nhiều người dân và du khách biết tới, cũng như các hoạt động, sản phẩm ở đây mang yếu tố bản địa độc đáo. Nhiều câu chuyện lịch sử, truyền thuyết hay tín ngưỡng, triết lý Á Đông được thể hiện qua không gian, kiến trúc tại Suối Tiên và qua những trải nghiệm mà du khách khó thể tìm thấy ở các khu du lịch khác. "Với du khách nước ngoài, đây chính là những thứ không thể sao chép, giúp họ hiểu nhiều hơn về văn hóa, lịch sử Việt Nam thông qua hình thức giải trí dễ tiếp cận" - bà Tố Trinh nhìn nhận.

Suối Tiên cũng không ngừng phát triển các trò chơi, lễ hội theo mùa..., giúp trẻ hóa hình ảnh của mình và thu hút thêm giới trẻ. "Giới trẻ thường tìm kiếm những trải nghiệm mới mẻ, giàu cảm xúc rồi lan tỏa trên mạng xã hội. Điều đó góp phần làm thay đổi cách nhìn về một điểm đến quen thuộc" - bà Tố Trinh nhận định.

"Vui chơi không thấy chán!" Cùng gia đình tham quan Suối Tiên, anh Kenta, một du khách đến từ Nhật, đặc biệt ấn tượng với biển Tiên Đồng Ngọc Nữ. "Ở đây có rất nhiều máng trượt khác nhau, gia đình tôi vui chơi mãi mà không thấy chán. Các trò chơi cân bằng tốt giữa cảm giác mạnh và an toàn, phù hợp cho cả trẻ em lẫn người lớn" - anh nhận xét. Anh Kenta đánh giá cao việc Suối Tiên lấy Phật giáo và văn hóa truyền thống Việt Nam làm chủ đề trong nhiều không gian kiến trúc, trò chơi... Anh so sánh: "Disneyland gắn với lâu đài phương Tây. Suối Tiên mang một thế giới quan rất khác, rất Á Đông, và điều đó làm tôi nhớ mãi". Anh Kenta cho rằng Suối Tiên sẽ hấp dẫn hơn nếu tăng tính nhất quán về chủ đề, khai thác mạnh không gian ban đêm và xây dựng một nhân vật biểu tượng, đại diện rõ nét cho toàn điểm đến này.



