Những điểm mới ở V-League 2025-2026

V-League 2025-2026 với nhiều thay đổi đáng chú ý về thể thức và quy định chuyên môn, hứa hẹn một mùa giải kịch tính và giàu sức hút với khán giả cả nước.

Giải đấu sẽ khởi tranh từ ngày 15-8-2025 và dự kiến kết thúc vào giữa tháng 6-2026, diễn ra theo thể thức vòng tròn hai lượt với 14 CLB tham dự, tổng cộng 26 vòng và 182 trận.

Mùa này, cuộc đua trụ hạng dự báo quyết liệt hơn, khi hai đội đứng cuối bảng chung cuộc sẽ phải xuống hạng trực tiếp, không còn trận play-off trụ hạng như những kỳ trước.

Danh sách đội bóng tham dự gồm: Becamex TP Hồ Chí Minh (trước là Becamex Bình Dương), Công an Hà Nội, Công an TP Hồ Chí Minh (trước là CLB TP HCM), Đông Á Thanh Hóa, Hà Nội, Hải Phòng, Hoàng Anh Gia Lai, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Ninh Bình, PVF-CAND, SHB Đà Nẵng, Sông Lam Nghệ An, Thép Xanh Nam Định và Thể Công Viettel.

Đáng chú ý, sau sáp nhập địa giới hành chính, mùa giải xuất hiện nhiều trận derby hấp dẫn. Bên cạnh đó, điều lệ mới cho phép các CLB dự AFC Cup (Nam Định, Công an Hà Nội) đăng ký tối đa 7 ngoại binh, trong khi các đội còn lại chỉ được 4. Tuy nhiên, số cầu thủ ngoại trên sân vẫn giới hạn 3 người/trận.

Số lượng ngoại binh được đăng ký thi đấu tăng thêm

Thị trường chuyển nhượng mở làm hai giai đoạn: từ ngày 15-7 đến 14-9 và từ 25-1-2026 đến 17-3-2026, với hạn cuối đăng ký danh sách chính thức đầu mùa là ngày 1-8. Tổng giá trị giải thưởng cho ba đội dẫn đầu lên tới 9,5 tỉ đồng, tạo động lực cạnh tranh mạnh mẽ.

Về mặt truyền hình, toàn bộ 182 trận sẽ được phát sóng trực tiếp trên FPT Play và các nền tảng số, kèm hỗ trợ VAR trên toàn quốc, đảm bảo chất lượng chuyên môn và trải nghiệm tốt nhất cho khán giả.

Với thể thức rõ ràng, lịch thi đấu chặt chẽ và nhiều cải tiến về chuyên môn lẫn truyền thông, V-League 2025-2026 được kỳ vọng sẽ mang đến những màn so tài quyết liệt, hấp dẫn từ cuộc đua vô địch đến cuộc chiến trụ hạng. Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng cho các CLB Việt Nam trước khi bước ra sân chơi châu lục.