Kinh tế

Những điều cần biết về xăng E10, nhiên liệu sắp thay thế xăng RON92, RON95?

Lê Thúy

(NLĐO) - Xăng sinh học E10 có ảnh hưởng tới động cơ, bảo vệ môi trường ra sao, giá có rẻ hơn xăng khoáng… là nhiều câu hỏi mà người dùng quan tâm.

Dự kiến, từ ngày 30-4, xăng sinh học E10 thay thế hoàn toàn xăng khoáng (RON92, RON95)  trên cả nước. Theo PGS-TS Phạm Hữu Tuyến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu các nguồn động lực và phương tiện tự hành (Đại học Bách khoa Hà Nội), trước hết, cần hiểu rõ xăng sinh học E10 là loại nhiên liệu gồm khoảng 10% ethanol và 90% xăng khoáng. Với tỷ lệ phối trộn ethanol ở mức 10%, đây là mức khá thấp nhưng đủ để cải thiện một số tính chất của nhiên liệu.

Những điều cần biết về xăng E10 , nhiên liệu mới thay thế xăng khoáng 2026

Xăng E10 dự kiến thay thế xăng khoáng trên toàn quốc từ 30-4

Theo PGS-TS Phạm Hữu Tuyến, ethanol có chứa oxy, giúp quá trình cháy trong động cơ diễn ra hoàn thiện hơn, sạch hơn. Nhờ đó, hiệu suất đốt cháy được cải thiện, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành của động cơ.

Một số ý kiến cho rằng ethanol có nhiệt trị thấp hơn xăng khoáng, nên khi pha trộn có thể làm giảm năng lượng của nhiên liệu, dẫn đến tăng tiêu hao. Về lo ngại này, PGS-TS Phạm Hữu Tuyến, cho rằng trên thực tế, mức chênh lệch nhiệt trị này không lớn (chỉ khoảng vài phần trăm), và được bù đắp bởi quá trình cháy hiệu quả hơn trong động cơ.

Các nghiên cứu và thử nghiệm cho thấy, khi sử dụng xăng E10, công suất động cơ và mức tiêu hao nhiên liệu về cơ bản tương đương với xăng khoáng. Thậm chí, trong một số trường hợp, mức tiêu thụ nhiên liệu còn có thể được cải thiện nhờ quá trình cháy tối ưu hơn.

Bên cạnh đó, lợi ích rõ rệt của xăng E10 là giảm phát thải. Các chất độc hại như khí CO (carbon monoxide) và một số hợp chất hữu cơ chưa cháy hết được cắt giảm đáng kể. Điều này không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn tốt hơn cho sức khỏe cộng đồng.

Theo Bộ Công Thương, về tính chất ethanol: E100 có hàm lượng oxy: ~34,7%, chỉ số octan cao (~108 RON) giúp tăng hiệu suất cháy. Các nghiên cứu chỉ ra E10 tương thích với trên 90% phương tiện hiện nay và không cần cải tiến động cơ. Về phát thải môi trường, E10 giúp giảm CO từ 20-30% và giảm HC (Hydrocarbon) từ 10-20%.

Theo Bộ Công Thương về giá bán, xăng E10 có khả năng cạnh tranh hơn xăng khoáng nếu các chính sách thuế, phí được điều chỉnh đồng bộ.

Về tác động vĩ mô, Bộ Công Thương tính toán xăng E10 giúp giảm nhập khẩu gần 800 triệu USD/năm, tăng GDP gần 0,3 - 0,5%. Tác động môi trường giúp giảm CO2 gần 1-2 triệu tấn/năm.

Nhiều quốc gia đã triển khai E10 như tiêu chuẩn bắt buộc như: Mỹ E10 chiếm hơn 95% xăng bán lẻ, Liên minh Châu Âu bắt buộc tỉ lệ năng lượng tái tạo trong giao thông trên trên 14%; Thái Lan thay thế hoàn toàn RON 91 bằng E10 từ năm 2020…

