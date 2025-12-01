Những định hướng lớn của MTTQ Việt Nam TP HCM

Sáng 30-11, Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra với phiên làm việc thứ 3. Dự đại hội có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang cùng nhiều lãnh đạo Trung ương, TP HCM.

5 vấn đề quan trọng

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh đại hội có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh thành phố thực hiện bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp. Đây là thời điểm mở ra không gian phát triển mới để TP HCM thành đô thị hiện đại, hướng tới mục tiêu "Vì hạnh phúc của nhân dân, vì cả nước, cùng cả nước - TP HCM phát triển bền vững, hội nhập, hiện đại và nghĩa tình".

Bí thư Thành ủy TP HCM đề nghị cơ quan MTTQ Việt Nam TP HCM lưu ý 5 vấn đề lớn. Theo đó, cần thu hút người dân tham gia các phong trào để củng cố mạnh mẽ niềm tin xã hội. Ông cho rằng đoàn kết phải thể hiện bằng hành động trong đời sống, phát triển các phong trào bền vững gắn với dân sinh, có kết quả nhìn thấy được.

Thứ hai, giám sát và phản biện xã hội phải thực chất, không né tránh, không làm thay và không hình thức. Thứ ba, ứng dụng công nghệ, tạo hệ sinh thái tương tác số với nhân dân. Ở lưu ý này, ông Trần Lưu Quang cho rằng nên nghiên cứu xây dựng tổng đài trực tuyến 24/7 tiếp nhận ý kiến của nhân dân, công khai giải quyết các kiến nghị.

Cũng theo Bí thư Thành ủy TP HCM, cán bộ mặt trận phải kiên nhẫn lắng nghe, phản hồi có trách nhiệm và dũng cảm nhận ra những khiếm khuyết để sửa sai, không được để ý kiến của người dân bị lãng quên. Về độ bao phủ, mặt trận phải là hạt nhân kết nối, là thỏi nam châm thu hút trí tuệ của mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đội ngũ trí thức, chuyên gia, doanh nhân, chức sắc tôn giáo, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài…

Ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM - phát biểu tại đại hội. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Xây dựng khối đại đoàn kết vững mạnh

Trong phát biểu bế mạc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Nguyễn Phước Lộc thông tin công tác chuẩn bị đại hội gắn liền với việc huy động cứu trợ, hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ ở các tỉnh miền Trung vừa qua.

Ông đánh giá sau gần 2 ngày làm việc trong không khí khẩn trương, nghiêm túc, đại hội hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra theo đúng hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Đại hội đã tập trung trí tuệ, trách nhiệm, tình cảm để thảo luận nội dung trong văn kiện và nhất trí thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động MTTQ Việt Nam TP HCM giai đoạn 2024-2025, đánh giá toàn diện, khách quan và thẳng thắn những kết quả đạt được cũng như những hạn chế cần khắc phục.

Kết quả quan trọng của đại hội là đạt được sự thống nhất rất cao về ý chí, nhận thức và hành động trong quá trình đánh giá toàn diện giai đoạn vừa qua; nhìn nhận khách quan, thẳng thắn những hạn chế cần khắc phục. Đồng thời xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc thành phố vững mạnh, đóng góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP HCM lần thứ I đã đề ra.

"Đến thời điểm này, chúng ta có thể khẳng định Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 -2030 đã thành công tốt đẹp" - ông Nguyễn Phước Lộc khẳng định.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM ra mắt ứng dụng An sinh xã hội số TP HCM

Những "đặt hàng" gần gũi

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM nhìn nhận nhiệm kỳ 2025-2030 là giai đoạn có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh dân tộc bước vào giai đoạn mới với thời cơ, vận hội mới; kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam… Ông đề nghị MTTQ Việt Nam các cấp thành phố phát huy vai trò nòng cốt chính trị trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chính trị của đất nước và thành phố.

Đại hội giao nhiệm vụ cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030, cùng mặt trận cấp xã, khẩn trương tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc Nghị quyết đại hội. Qua đó, biến tinh thần Nghị quyết thành chương trình hành động, kế hoạch cụ thể, sát điều kiện của từng địa phương, tổ chức, đơn vị.

Trước đó, phát biểu chào mừng đại hội, bà Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - đề nghị MTTQ Việt Nam TP HCM bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố và ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP HCM, quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ các đoàn thể Trung ương.

Theo bà Hà, trong công tác mặt trận, TP HCM là địa phương đi đầu trong cả nước với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam "đặt hàng" với MTTQ Việt Nam TP HCM tổ chức một số hoạt động, đặc biệt là hoạt động giám sát, phản biện xã hội cũng như triển khai thí điểm một số nội dung theo chỉ đạo của Bộ Chính trị và của Tổng Bí thư. Cụ thể như đánh giá chỉ số niềm tin xã hội, chỉ số an sinh cộng đồng, tổ chức Tháng nghe dân nói, diễn đàn nhân dân, đối thoại xã hội…

Với 9 chỉ tiêu, 6 chương trình hành động, 2 chương trình trọng điểm trong Nghị quyết và chương trình hành động nhiệm kỳ 2025-2030, ông Nguyễn Phước Lộc khẳng định đây là quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống MTTQ Việt Nam TP HCM trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chủ trương của thành phố và công tác của MTTQ Việt Nam.

Lan tỏa mạnh tinh thần tương trợ Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP HCM Võ Thị Trung Trinh cho biết phong trào "Bình dân học vụ số" được truyền cảm hứng từ phong trào "Bình dân học vụ" do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động năm 1945. Sau gần 2 tháng triển khai, phong trào đã ghi nhận những tín hiệu hết sức tích cực. Nhiều người lớn tuổi trước đây còn e ngại khi sử dụng điện thoại thông minh nay đã biết mở ứng dụng, nộp giấy tờ trực tuyến, tra cứu thông tin cần thiết. Tinh thần tương trợ cũng lan tỏa mạnh mẽ, người biết hướng dẫn người chưa biết, tạo nên cộng đồng học tập số sôi động. Các đại biểu đọc tin - bài báo chí phản ánh về đại hội Tại đại hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM ra mắt ứng dụng An sinh xã hội số TP HCM, nhằm tiếp tục thực hiện các công trình chào mừng đại hội, đẩy mạnh đổi mới, ứng dụng công nghệ trong chăm lo an sinh xã hội. Ứng dụng An sinh xã hội số TP HCM có 5 tính năng gồm: quản lý đối tượng thụ hưởng, kết nối nguồn lực, công khai minh bạch, hỗ trợ khẩn cấp, phát triển bền vững.



