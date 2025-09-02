HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Những em bé chào đời ngày Quốc khánh 2-9 hôm nay

D.Thu

(NLĐO) - Ngày 2-9, những em bé chào đời tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, mang niềm vui nhân đôi trong không khí mừng 80 năm Quốc khánh.

Những ngày đặc biệt này, hàng trăm thầy thuốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương vẫn miệt mài với sứ mệnh đón những em bé khỏe mạnh chào đời, trở thành những công dân nhí trong dịp đất nước kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh.

Những em bé chào đời đúng ngày Quốc khánh 2-9 - Ảnh 1.

Bé trai sinh ngày 2-9 được đặt tên là Trần Quốc Khánh. Ảnh: VOV

Đúng 0 giờ 2 phút ngày 2-9, tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, bé trai nặng 3,3 kg cất tiếng khóc chào đời và được gia đình đặt tên Trần Quốc Khánh, trở thành bé trai đầu tiên ra đời đúng ngày Tết Độc lập tại viện.

Chị Bùi Thị Thu Phương (33 tuổi) xúc động khi được da kề da với con trai, chia sẻ đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời, đặc biệt khi bé chào đời sớm hơn dự sinh vào 10-9 và đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Gia đình chị càng hạnh phúc hơn khi đón thêm một thành viên mới trong ngày lễ trọng đại của đất nước.

0 giờ 29 phút, một bé gái cất tiếng khóc chào đời trong niềm hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ ở Hưng Yên. Người bố cho biết cảm xúc càng dâng trào khi đón con trùng đúng ngày Quốc khánh và mai này sẽ kể cho con nghe về khoảnh khắc đặc biệt đó.

Chào đời đúng dịp Quốc khánh, bé trai nặng 2,9 kg của vợ chồng chị Hoàng Thị Uyên (Hà Đông, Hà Nội) được đặt tên Lê Đình Đăng Khoa, với mong muốn con ngoan, học giỏi, trở thành người có tri thức, có ích cho xã hội.

Những em bé chào đời đúng dịp Quốc khánh 2-9 - Ảnh 2.

Người mẹ vui mừng khi con sinh đúng ngày đặc biệt của đất nước. Ảnh. Bệnh viện cung cấp

Chia sẻ niềm xúc động khi sinh con, chị Uyên nói: "Sinh con vào dịp đặc biệt này, hòa chung không khí vui tươi của cả nước, tôi thực sự xúc động. Bé được bác Trưởng khoa đón tay, các bác sĩ tận tâm chăm sóc. Gia đình mong bé lớn lên học hành giỏi giang, vươn tới tri thức như đất nước vươn tới kỷ nguyên mới".

Dịp này, Khoa Sản thường của Bệnh viện Phụ sản Trung ương luôn có ê-kíp trực 24/24 giờ với hàng chục hộ lý, điều dưỡng, bác sĩ sẵn sàng phục vụ sản phụ trong những ngày đặc biệt.

Bác sĩ Vũ Ngân Hà, Phụ trách Khoa Sản thường, cho biết được tham gia quá trình đỡ đẻ, mổ đẻ cho các sản phụ sinh con vào dịp Quốc khánh là điều vô cùng vinh dự, tự hào, đồng thời hy vọng tất cả các em bé luôn khỏe mạnh, học tập tốt và trở thành công dân tốt, phụng sự tương lai đất nước.

Những em bé chào đời đúng dịp Quốc khánh 2-9 - Ảnh 3.

Nhân viên y tế chăm sóc các em bé chào đời dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9

Theo điều dưỡng Nguyễn Thị Hoàn, Khoa Sản thường, là kíp trực trong ngày, các nhân viên y tế cũng muốn hòa cùng dòng người xem diễu binh, nhưng vì nhiệm vụ, họ tạm gác lại để chăm sóc các em bé và bệnh nhân.

Những tiếng khóc chào đời đánh dấu hành trình cuộc sống tươi đẹp đang chờ đón các con. Dự kiến hôm nay, khoảng 30 em bé sẽ chào đời tại bệnh viện, mang niềm vui nhân đôi cho các gia đình giữa không khí rực rỡ cờ hoa mừng 80 năm Quốc khánh 2-9.

Tin liên quan

Bé gái ở Quảng Nam chào đời với dây rốn quấn quanh cổ đến 4 vòng

Bé gái ở Quảng Nam chào đời với dây rốn quấn quanh cổ đến 4 vòng

(NLĐO) – Dây rốn quấn nhiều vòng hoặc quấn chặt có thể gây thiếu oxy, rối loạn nhịp tim thai, thậm chí đe dọa tính mạng thai nhi nếu không được xử trí kịp thời.

Hiếm gặp: Cặp song sinh chào đời cách nhau 5 tuần

(NLĐO) - Dù là 2 anh em song sinh, nhưng bé trai chào đời ở tuần thứ 26 và 5 tuần sau đó, bé gái mới chào đời

Hai em bé chào đời cùng vòng tránh thai của mẹ

(NLĐO) - Trong cùng một ngày, các bác sĩ liên tục đỡ đẻ cho 2 trường hợp mà bà mẹ mang thai khi đang đặt vòng tránh thai

