Những hành động ấm áp ngày giáp Tết ở Đồng Nai

Ngày 28-1, Công an huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai cho biết mới đây, một người dân đánh rơi 50 triệu đã được nhận lại nhờ lòng tốt của nam thanh niên 27 tuổi.

Hạ sĩ Lê Tấn Duy bàn giao số tiền cho anh Hiệu

Trước đó, tối 24-1, hạ sĩ Lê Tấn Duy (SN 1998, ngụ tỉnh Hậu Giang, thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân tại Trại giam Xuân Lộc - Bộ Công an) trên đường đi mua đồ dùng cá nhân thì nhặt được một chiếc bóp màu đen.

Kiểm tra bên trong, anh Duy phát hiện hơn 50 triệu đồng, 1 CCCD mang tên Phạm Ngọc Hiệu (SN 1971, ngụ phường Tân Biên, TP Biên Hoà).

Sau đó, anh Duy mang toàn bộ số tài sản trên đến Công an xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc giao nộp để hỗ trợ tìm người đánh rơi và trả lại.

Sau khi tiếp nhận số tài sản trên, Công an xã Xuân Trường đã xác định anh Phạm Ngọc Hiệu là người đánh rơi bóp.

Anh Hiệu làm nghề buôn bán gà, mang số tiền trên đi nhập hàng về để bán trong dịp Tết. Anh cho biết rất vui mừng khi nhận lại số tài sản trên, gửi lời cảm ơn chân thành đến hạ sĩ Lê Tấn Duy và Công an xã Xuân Trường.

Số tiền đánh rơi được anh Hiệu mượn từ nhiều người. "Nếu không có sự hỗ trợ từ Công an xã Xuân Trường và anh Duy thì Tết này chắc tôi buồn lắm" - anh bày tỏ.

Tương tự, ngày 25-1, Công an xã Xuân Định, huyện Xuân Lộc nhận được tin từ Công an phường Hòa Hiệp Nam, TP Đà Nẵng trao đổi về việc tiếp nhận trình báo của chị Lê Thị Vân (SN 1982) chuyển nhầm số tiền 100 triệu đồng vào tài khoản Sacombank của công dân ngụ tại xã Xuân Định và đề nghị lực lượng công an xã hỗ trợ rà soát.

Trong quá trình rà soát, Công an xã Xuân Định tiếp nhận tin trình báo của anh Phan Văn Thâu (ngụ xã Xuân Định) về việc anh nhận được số tiền 100 triệu đồng từ một tài khoản chuyển đến nhưng không rõ nội dung. Anh trình báo Công an xã để được hỗ trợ xác minh, trả lại cho người chuyển nhầm.

Đối chiếu các thông tin, Công an xã Xuân Định phối hợp với Công an phường Hòa Hiệp Nam xác định chị Lê Thị Vân đã chuyển nhầm tiền vào tài khoản của anh Phan Văn Thâu. Sau đó, trước sự chứng kiến của Công an xã Xuân Định, anh Thâu đã liên hệ chị Vân để chuyển lại đúng số tiền mà chị đã chuyển nhầm.