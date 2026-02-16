Những hành khách đặc biệt trên chuyến xe ấm áp

Trong không khí rộn ràng những ngày cận Tết Nguyên đán 2026, tại Bệnh viện Ung Bướu TPHCM, chương trình "Chuyến xe 0 đồng" đã chính thức lăn bánh, đưa những người bệnh và thân nhân về quê sum họp cùng gia đình.

Qua 2 đợt triển khai, tổng cộng 25 chuyến xe đã được thực hiện, hỗ trợ 482 người bệnh trở về quê đón Tết, góp phần san sẻ gánh nặng chi phí và tiếp thêm động lực cho người bệnh trước thềm năm mới.

Lãnh đạo Bệnh viện Ung Bướu TPHCM tặng quà cho bệnh nhân

Tiết kiệm cho bệnh nhân

Chương trình do Bệnh viện Ung Bướu TPHCM phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ Thiện Tâm tổ chức, với mong muốn san sẻ phần nào gánh nặng chi phí đi lại cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện.

Bệnh nhân trước khi lên xe về quê đón Tết

Từ sớm, khuôn viên bệnh viện đã rộn ràng hơn. Những túi quà Tết được chuẩn bị chu đáo, cùng ánh mắt háo hức xen lẫn xúc động của người bệnh khi sắp được trở về nhà. Với nhiều người, đây không chỉ là một chuyến xe miễn phí, mà còn là hành trình trở về yêu thương sau những tháng ngày chống chọi với bệnh tật.

Lãnh đạo Bệnh viện Ung Bướu TPHCM chúc Tết bệnh nhân

Vẻ mặt phấn khởi, ông Huỳnh Ngọc Phú (62 tuổi, quê Đắk Lắk) cẩn thận xếp lại xấp giấy tờ. Ông bộc bạch, giá vé xe ngày thường đã 280.000 đồng/vé, nay tăng lên 470.000 đồng. Ông điều trị ung thư gan tại bệnh viện, đến tháng 2-2026 là tròn 1 năm. Chi phí chữa bệnh mà gia đình ông phải chi trả cũng đã hơn 100 triệu đồng. Ở quê, vợ chồng ông làm nông, cuộc sống vốn đã chật vật nay càng thêm nặng gánh.

"Tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy. Vì thế, những chuyến xe thế này rất ý nghĩa với những bệnh nhân như tôi"- ông Phú bày tỏ.

Món quà Xuân ý nghĩa

Nhận túi quà Tết, ngồi trên chuyến xe 0 đồng cuối cùng rời Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM về quê vào ngày 26 tháng Chạp, chị Lê Thị Hồng Gấm (45 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) xúc động rơi nước mắt. Chị vui bởi con trai chị được xuất viện sau 45 ngày chiến đấu với bệnh tật, vui vì kịp về quê đoàn viên cùng gia đình và vui khi không phải chật vật tìm cách mua vé xe để về nhà.

Chuyến xe o đồng của Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM đưa bệnh nhân về quê đón Tết

"Thật sự biết ơn rất nhiều, mẹ con tôi đã được lên xe và chỉ sáng mai thôi là đã có thể về nhà chuẩn bị đón Tết. Cuối năm rồi, bao nhiêu thứ phải lo toan, đỡ được tiền vé xe là có thể mua thêm cho con tấm áo mới cho bằng bạn, bằng bè", chị Gấm chia sẻ.

Bệnh nhân và thân nhân về quê đón Tết trên những chuyến xe 0 đồng

Bà Nguyễn Thị Thúy, Phó Trưởng Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Nhi đồng 2, cho biết, xuất phát từ thực tế việc mua vé xe khách đi về quê của bệnh nhi và thân nhân gặp nhiều khó khăn, hàng năm đơn vị đều tổ chức các chuyến xe 0 đồng đưa bệnh nhi về quê đón Tết.

Dịp Tết Bính Ngọ năm nay, từ ngày 24 tháng Chạp đến ngày 26 tháng Chạp, mỗi ngày đều có các chuyến xe 0 đồng đưa bệnh nhi về các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên.

Những chuyến xe ấm áp đưa bệnh nhân về quê đón Tết

"Tùy theo nhu cầu đăng ký của thân nhân, mỗi ngày chúng tôi sẽ bố trí từ 1 đến 3 chuyến xe đưa người bệnh về quê. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng huy động sự hỗ trợ của các mạnh thường quân để tặng những phần quà nhỏ động viên tinh thần các bệnh nhi trong những ngày Tết"- bà Thúy cho hay.