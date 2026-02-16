HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Những hành khách đặc biệt trên chuyến xe ấm áp

Bài-ảnh-clip: Hồng Đào

(NLĐO)- Các bệnh viện tại TPHCM tổ chức chuyến xe 0 đồng đưa người bệnh về quê đón Tết nhằm sẻ chia và tiếp thêm động lực cho họ trước thềm năm mới.

Trong không khí rộn ràng những ngày cận Tết Nguyên đán 2026, tại Bệnh viện Ung Bướu TPHCM, chương trình "Chuyến xe 0 đồng" đã chính thức lăn bánh, đưa những người bệnh và thân nhân về quê sum họp cùng gia đình. 

Qua 2 đợt triển khai, tổng cộng 25 chuyến xe đã được thực hiện, hỗ trợ 482 người bệnh trở về quê đón Tết, góp phần san sẻ gánh nặng chi phí và tiếp thêm động lực cho người bệnh trước thềm năm mới.

Những chuyến xe ấm áp - Ảnh 1.

Lãnh đạo Bệnh viện Ung Bướu TPHCM tặng quà cho bệnh nhân

Tiết kiệm cho bệnh nhân

Chương trình do Bệnh viện Ung Bướu TPHCM phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ Thiện Tâm tổ chức, với mong muốn san sẻ phần nào gánh nặng chi phí đi lại cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện.

Những chuyến xe ấm áp - Ảnh 2.

Bệnh nhân trước khi lên xe về quê đón Tết

Từ sớm, khuôn viên bệnh viện đã rộn ràng hơn. Những túi quà Tết được chuẩn bị chu đáo, cùng ánh mắt háo hức xen lẫn xúc động của người bệnh khi sắp được trở về nhà. Với nhiều người, đây không chỉ là một chuyến xe miễn phí, mà còn là hành trình trở về yêu thương sau những tháng ngày chống chọi với bệnh tật.

Những chuyến xe ấm áp - Ảnh 3.

Lãnh đạo Bệnh viện Ung Bướu TPHCM chúc Tết bệnh nhân

Vẻ mặt phấn khởi, ông Huỳnh Ngọc Phú (62 tuổi, quê Đắk Lắk) cẩn thận xếp lại xấp giấy tờ. Ông bộc bạch, giá vé xe ngày thường đã 280.000 đồng/vé, nay tăng lên 470.000 đồng. Ông điều trị ung thư gan tại bệnh viện, đến tháng 2-2026 là tròn 1 năm. Chi phí chữa bệnh mà gia đình ông phải chi trả cũng đã hơn 100 triệu đồng. Ở quê, vợ chồng ông làm nông, cuộc sống vốn đã chật vật nay càng thêm nặng gánh.

"Tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy. Vì thế, những chuyến xe thế này rất ý nghĩa với những bệnh nhân như tôi"- ông Phú bày tỏ.

Món quà Xuân ý nghĩa

Nhận túi quà Tết, ngồi trên chuyến xe 0 đồng cuối cùng rời Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM về quê vào ngày 26 tháng Chạp, chị Lê Thị Hồng Gấm (45 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) xúc động rơi nước mắt. Chị vui bởi con trai chị được xuất viện sau 45 ngày chiến đấu với bệnh tật, vui vì kịp về quê đoàn viên cùng gia đình và vui khi không phải chật vật tìm cách mua vé xe để về nhà.

Chuyến xe o đồng của Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM đưa bệnh nhân về quê đón Tết

"Thật sự biết ơn rất nhiều, mẹ con tôi đã được lên xe và chỉ sáng mai thôi là đã có thể về nhà chuẩn bị đón Tết. Cuối năm rồi, bao nhiêu thứ phải lo toan, đỡ được tiền vé xe là có thể mua thêm cho con tấm áo mới cho bằng bạn, bằng bè", chị Gấm chia sẻ.

Những chuyến xe ấm áp - Ảnh 4.

Bệnh nhân và thân nhân về quê đón Tết trên những chuyến xe 0 đồng

Bà Nguyễn Thị Thúy, Phó Trưởng Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Nhi đồng 2, cho biết, xuất phát từ thực tế việc mua vé xe khách đi về quê của bệnh nhi và thân nhân gặp nhiều khó khăn, hàng năm đơn vị đều tổ chức các chuyến xe 0 đồng đưa bệnh nhi về quê đón Tết. 

Dịp Tết Bính Ngọ năm nay, từ ngày 24 tháng Chạp đến ngày 26 tháng Chạp, mỗi ngày đều có các chuyến xe 0 đồng đưa bệnh nhi về các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên.

Những chuyến xe ấm áp - Ảnh 5.

Những chuyến xe ấm áp đưa bệnh nhân về quê đón Tết

"Tùy theo nhu cầu đăng ký của thân nhân, mỗi ngày chúng tôi sẽ bố trí từ 1 đến 3 chuyến xe đưa người bệnh về quê. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng huy động sự hỗ trợ của các mạnh thường quân để tặng những phần quà nhỏ động viên tinh thần các bệnh nhi trong những ngày Tết"- bà Thúy cho hay.

Tin liên quan

Bệnh nhân xúc động với những "Chuyến xe yêu thương"

Bệnh nhân xúc động với những "Chuyến xe yêu thương"

(NLĐO) - Hàng trăm bệnh nhân đã được chương trình "Chuyến xe yêu thương" của Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức đưa về quê miễn phí để đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Bộ trưởng Bộ Y tế tiễn bệnh nhân về quê đón Tết trên chuyến xe "0 đồng"

(NLĐO) - Chiều 1-2, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã tiễn bệnh nhân về quê trên những chuyến xe "0 đồng" tại Bệnh viện K, đưa 360 người bệnh và thân nhân về nhà đón Tết Giáp Thìn

Cuộc thi viết "NGƯỜI THẦY THUỐC TRONG TÔI": Những chuyến xe cứu thương 0 đồng ở Thanh Nho

Gần 11 năm nay, chiếc xe cứu thương đặc biệt của một phó trưởng trạm y tế ở tỉnh Nghệ An miệt mài lăn bánh để kịp chuyển tuyến những ca bệnh nặng, giúp nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

điều trị ung thư hoàn cảnh khó khăn Bệnh viện Nhi đồng rơi nước mắt chuyến xe
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo