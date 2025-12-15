Sáng 15-12, tại Trụ sở HĐND, UBND phường Bạch Mai (TP Hà Nội), Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri các phường: Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa, Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy và Bạch Mai, để thông cáo kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, các đại biểu Quốc hội, đại biểu Hà Nội cùng các cử tri 6 phường: Bạch Mai, Ngọc Hà, Ô Chợ Dừa, Láng, Đống Đa, Giảng Võ dự hội nghị.
