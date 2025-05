Những hình ảnh về kỳ sát hạch lái xe đầu tiên được Cảnh sát giao thông Bình Dương tổ chức

Sáng 30-5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương đã tổ chức khai mạc kỳ thi sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ cho gần 300 học viên. Đây là kỳ thi đầu tiên do đơn vị này tổ chức sau hơn 2 tháng tiếp nhận chức năng quản lý.



Đại tá Ngô Xuân Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương phát biểu tại lễ khai mạc

Đại tá Ngô Xuân Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết đây là kỳ sát hạch cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ đầu tiên do lực lượng Công an tỉnh tổ chức, có ý nghĩa quan trọng, là nền móng, cơ sở để tổ chức các kỳ sát hạch tiếp theo bảo đảm nhanh chóng, thuận lợi. Ngoài ra, còn đánh dấu một giai đoạn mới trong công tác sát hạch, cấp phép lái xe với yêu cầu cao hơn về tính công khai, minh bạch, chính xác, nghiêm túc và đúng pháp luật.

Ghi nhận tại buổi sát hạch đối với xe mô tô 2 bánh, đông đảo thí sinh đã có mặt từ rất sớm để chuẩn bị cho phần thi lý thuyết và thi sa hình. Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh và nhân viên Trung tâm sát hạch lái xe An Cư phát phiếu thông tin, hướng dẫn tận tình thí sinh làm các thủ tục.

CLIP: Thượng tá Nguyễn Văn Tuấn, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông chia sẻ về kỳ sát hạch đầu tiên của Cảnh sát giao thông sau khi tiếp nhận nhiệm vụ



Trước khi vào thi, thí sinh phải qua khu vực kiểm tra nồng độ cồn và khu vực kiểm diện để xác nhận đúng người đăng ký, hầu hết thí sinh bày tỏ vui mừng vì được chính thức dự thi sau thời gian chờ đợi.

Ông Trần Minh Sang (46 tuổi, ở Bình Dương) đã nộp hồ sơ chờ sát hạch từ tháng 12-2024, hôm nay đến thi ông vừa háo hức nhưng cũng rất run. Ông Sang đã có bằng xe máy nhưng muốn chạy xe phân khối cao nên đã đăng ký đi thi để thỏa ước mơ.

Cảnh sát giao thông hướng dẫn học viên

Ông Sang cho biết ông cũng như các học viên khác đã được sự hướng dẫn tận tình, vui vẻ của các sát hạch viên nên phần nào giải tỏa được cảm giác lo lắng, hồi hộp trước khi bước vào các phần thi.

Ông Nguyễn Đăng Thành, giáo viên dạy lái xe tại Trường Trung cấp nghề nghiệp vụ Bình Dương, chia sẻ bản thân ông đang dạy lái xe mô tô cho nhiều học viên, có những học viên đã học xong 6 tháng vẫn chưa được sát hạch nên tâm lý rất nôn nóng. "Khi hay tin sáng nay được sát hạch, tôi cũng vui mừng thay cho học viên, hy vọng ai cũng thi đậu, sớm lấy được bằng để phục vụ cho công việc của mình"- ông Thành nói.

Một số hình ảnh tại buổi sát hạch:

Thực hiện Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an và UBND tỉnh, kể từ ngày 1-3-2025, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Dương chính thức tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về sát hạch, cấp giấy phép lái xe trên địa bàn tỉnh. Ngay sau khi tiếp nhận nhiệm vụ từ Sở Giao thông Vận tải (nay là Sở Xây dựng), lực lượng Cảnh sát giao thông đã rất quyết tâm, khẩn trương tiếp nhận hồ sơ, trang bị kiến thức sát hạch, tham gia tập huấn về quy trình, kỹ năng để có thể đảm nhận nhiệm vụ được giao. Đây là dấu mốc quan trọng, đánh dấu bước chuyển mình trong công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông, góp phần thực hiện hóa chủ trương của Chính phủ, Bộ Công an về việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe. Việc lực lượng Cảnh sát giao thông được giao nhiệm vụ tổ chức sát hạch lái xe nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng đào tạo, bảo đảm mọi người dân khi tham gia giao thông đều có kỹ năng, đạo đức, trách nhiệm với tính mạng, tài sản của mình và người khác, phòng ngừa, kéo giảm mạnh tai nạn giao thông trên địa bàn. Đồng thời, việc giao lực lượng Cảnh sát giao thông tiến hành sát hạch, cấp giấy phép lái xe còn bảo đảm phù hợp với thực tiễn tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, nhất là việc trang bị cho học viên kỹ năng tránh những lỗi vi phạm trực tiếp, thường xuyên xảy ra.