Những khu đô thị ngàn tỉ tại Đồng Nai

Hàng loạt khu đô thị mới

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, trong gần 9 năm (2021 - 2030), các địa phương trên địa bàn tỉnh sẽ chuyển đổi khoảng 7.200 ha đất nông nghiệp và những đất khác sang đất ở để triển khai các dự án KĐT, KDC.

Tại TP Biên Hòa, từ nay đến năm 2030, thành phố quy hoạch triển khai thực hiện hơn 100 dự án KDC. Huyện Long Thành sẽ triển khai những dự án có diện tích đất lớn như: KĐT dịch vụ ở xã Tam An 753 ha; KĐT Bình Sơn ở xã Lộc An, Bình Sơn 555 ha; KDC - tái định cư Lộc An - Bình Sơn 282 ha; khu tái định cư Bình Sơn 284 ha…

TP Long Khánh sẽ có KDC sinh thái kết hợp thương mại - dịch vụ hồ Bàu Môn khoảng 350 ha, KDC sinh thái kết hợp thương mại - dịch vụ hồ Cầu Dầu gần 210 ha, KDC xã Hàng Gòn 200 ha...