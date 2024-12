Những khu trọ an toàn

Thí điểm từ tháng 12-2021, đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bình Tân (TP HCM) bắt đầu nhân rộng mô hình "Nhà trọ an toàn cho phụ nữ và trẻ em". Toàn quận hiện có 9 khu nhà trọ triển khai mô hình này với quy mô mỗi khu từ 50 phòng trở lên.

An tâm thuê trọ

Quận Bình Tân là địa phương có đông lao động ngoại tỉnh tại TP HCM. Trước tình hình phụ nữ và trẻ em ở nhà trọ đang đối mặt với nhiều nguy cơ mất an toàn, vấn đề bạo lực, xâm hại tình dục, mua bán người…, Hội LHPN quận Bình Tân đã khảo sát và triển khai mô hình "Nhà trọ an toàn cho phụ nữ và trẻ em".

Khu nhà trọ của bà Nguyễn Thị Huệ, địa chỉ 155/23 Lê Đình Cẩn (phường Tân Tạo, quận Bình Tân) là khu trọ đầu tiên được Hội LHPN quận thực hiện thí điểm. Khu nhà trọ được nâng cấp sạch sẽ, thoáng mát nhưng nhiều năm nay bà vẫn giữ giá cho thuê từ 1 - 1,5 triệu đồng/tháng/phòng.

Công an quận Bình Tân, TP HCM hướng dẫn công tác bảo đảm an ninh ở khu nhà trọ

Gắn bó với khu nhà trọ hơn 1 năm, chị Nguyễn Thị Hồng Chi (quê An Giang) cho biết an ninh nơi đây luôn được bảo đảm, không có tệ nạn xã hội, do vậy chị rất an tâm. "Chủ trọ quan tâm đến từng gia đình thuê trọ. Cô hay lưu ý người lớn phải làm gương trong cách sống, sinh hoạt sao cho trẻ con học được cái hay, cái tốt" - chị Chi nói.

Khu nhà trọ của bà Đặng Thị Xuân (số 12, đường 20, khu phố 8, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân) có 52 phòng với 180 lao động thuê trọ. Ở đây hầu hết là gia đình trẻ, trong đó 25 hộ chuyên gia công quần áo, giày dép, còn lại là công nhân, lao động phổ thông.

Bà Xuân bộc bạch: "Khi Hội LHPN thông tin về mô hình, tôi gật đồng đồng ý. Quanh đây còn nhiều người lao động khó khăn, nên việc hình thành môi trường sống tốt giúp họ yên tâm làm việc".

Nhân rộng mô hình

Từ thành công ban đầu, Hội LHPN quận đã chỉ đạo Hội LHPN 10 phường chủ động khảo sát, nhân rộng mô hình trên địa bàn. Không chỉ những khu trọ có an ninh tốt mà những nơi chưa tốt thì hội càng phải vận động, tiếp sức chủ trọ đầu tư, cải tạo cho tốt hơn, an toàn hơn.

7 tiêu chí để triển khai mô hình gồm: không để xảy ra cháy, nổ; phụ nữ không bị bạo lực; trẻ em không bị bạo hành, xâm hại; không trộm cắp; không gây rối an ninh trật tự; được trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết; nhà trọ xanh - sạch - văn minh - nghĩa tình. Tùy theo điều kiện về không gian và đối tượng thuê mà Hội LHPN quận có cách hỗ trợ khác nhau, chẳng hạn lắp thiết bị tập thể dục ngoài trời, cải tạo đất trồng rau, mở lớp võ tự vệ, lớp tiếng Anh. Riêng việc hỗ trợ học tập cho trẻ em, góc đọc sách và bình chữa cháy thì khu nào cũng có.

Hội LHPN quận Bình Tân phối hợp với các cơ quan tặng quà cho phụ nữ “Nhà trọ an toàn cho phụ nữ và trẻ em”. (Ảnh do Hội LHPN quận Bình Tân cung cấp)

Bên cạnh đó, Hội LHPN quận phối hợp xây dựng Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh, trao tặng tủ sách Bác Hồ, sách thiếu nhi, xây dựng khu đọc sách… Mô hình này đã làm thay đổi diện mạo khu nhà trọ, tạo sân chơi lành mạnh, vui tươi cho mọi người tại khu nhà trọ, được người dân địa phương đồng tình, ủng hộ.

Đến nay, Hội LHPN quận Bình Tân đã nhân rộng mô hình ra thêm các khu nhà trọ có đông công nhân như phường Tân Tạo, An Lạc, Bình Hưng Hòa A.

Theo bà Huỳnh Đặng Hà Tuyên, Chủ tịch Hội LHPN quận Bình Tân, hội sẽ tiếp tục vận động kinh phí lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, trồng rau, trồng hoa, tạo mảng xanh ở các khu nhà trọ, phân loại rác sinh hoạt, đổi rác lấy cây xanh…. tại những khu nhà trọ. "Qua triển khai, mô hình này đã góp phần chăm lo thiết thực đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm sức khỏe và an toàn cho người lao động đang thuê trọ" - bà Tuyên cho biết.