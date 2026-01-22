HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Những lưu ý đặc biệt khi làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp từ năm 2026

G.Nam

(NLĐO) - Từ 2026, hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp thực hiện theo Luật Việc làm 2025 với nhiều điểm mới

Luật Việc làm 2025 chính thức có hiệu lực từ ngày 1-1-2026 kéo theo nhiều thay đổi quan trọng trong việc giải quyết chế độ trợ cấp thất nghiệp. Đáng chú ý, hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định cụ thể tại Luật Việc làm 2025 và Nghị định 374/2025/NĐ-CP, với những điểm người lao động (NLĐ) cần đặc biệt lưu ý để tránh bị chậm hoặc từ chối giải quyết.

3 thành phần cơ bản trong hồ sơ

Theo quy định mới, hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp gồm 3 thành phần cơ bản. Thứ nhất là đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Mẫu số 10, ban hành kèm theo Nghị định 374/2025. Đây là văn bản thể hiện nguyện vọng của NLĐ về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp khi đã đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Thứ hai là giấy tờ xác nhận việc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc chấm dứt làm việc. Các giấy tờ hợp lệ có thể bao gồm hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc; quyết định thôi việc, quyết định sa thải, quyết định kỷ luật buộc thôi việc; thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng; hoặc văn bản xác nhận của người sử dụng lao động, trong đó ghi rõ thông tin NLĐ, loại hợp đồng đã ký, lý do và thời điểm chấm dứt hợp đồng.

Cần lưu ý gì khi làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp từ năm 2026? - Ảnh 1.

Theo quy định mới, hồ sơ, thời hạn và cách nộp được siết chặt, người lao động cần nắm rõ để bảo đảm quyền lợi, tránh chậm hoặc bị từ chối giải quyết.

Đối với NLĐ làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 12 tháng, giấy tờ xác nhận chấm dứt hợp đồng là bản chính hoặc bản sao có chứng thực của hợp đồng lao động đã ký.

Trường hợp đặc biệt, khi đơn vị sử dụng lao động không còn người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền, NLĐ có thể đề nghị Sở Nội vụ xác nhận việc chấm dứt hợp đồng lao động theo trình tự, thủ tục được quy định tại Nghị định 374/2025.

Thứ ba, sổ BHXH là thành phần không thể thiếu trong hồ sơ. Cơ quan BHXH có trách nhiệm xác nhận thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp và trả sổ BHXH cho NLĐ đúng thời hạn, làm căn cứ giải quyết chế độ trợ cấp thất nghiệp.

Các phương thức nộp hồ sơ

Về thời hạn và phương thức nộp hồ sơ, trong vòng 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc chấm dứt làm việc, nếu chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp, NLĐ phải nộp 1 bộ hồ sơ. Nơi nộp trực tiếp tại tổ chức dịch vụ việc làm công nơi có nhu cầu nhận trợ cấp hoặc nộp qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Trong trường hợp NLĐ gặp khó khăn do ốm đau, thai sản, tai nạn, thiên tai, dịch bệnh hoặc sự kiện bất khả kháng, hồ sơ có thể nộp thông qua người được ủy quyền hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính.

Nghị định 374/2025 cũng quy định rõ trách nhiệm của tổ chức dịch vụ việc làm công trong việc tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, hẹn trả kết quả và trình cơ quan có thẩm quyền quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trường hợp NLĐ không đủ điều kiện, cơ quan chức năng phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do theo quy định.

Nhiều thuận lợi đối với người hưởng trợ cấp thất nghiệp

Nhiều thuận lợi đối với người hưởng trợ cấp thất nghiệp

(NLĐO)- Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động được chuyển nơi hưởng khi có nhu cầu

Từ năm 2026, tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp thực hiện ra sao?

(NLĐO) - Nghị định 374/2025/NĐ-CP đã quy định về mức tiền lương làm căn cứ đóng BHTN, bao gồm cả người làm việc không trọn thời gian, quản lý doanh nghiệp

Quy định mới nhất về mức đóng, hưởng bảo hiểm thất nghiệp

(NLĐO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 374/2025/NĐ-CP trong đó quy định mức đóng và mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động từ ngày 1-1-2026

