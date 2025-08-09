HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Những lưu ý khi dùng căn cước thay mã số BHXH

D.Thu

(NLĐO) - Đồng nhất số căn cước công dân/định danh cá nhân và mã số BHXH giúp người dân, người lao động thực hiện thủ tục trực tuyến nhanh gọn.

BHXH Việt Nam ngày 9-8 cho biết từ 1-8 hệ thống của BHXH đã tự động đồng nhất số định danh cá nhân/căn cước công dân và mã số BHXH.

Những lưu ý khi dùng căn cước thay mã số BHXH- Ảnh 1.

Hệ thống của BHXH đang đồng nhất số định danh cá nhân/căn cước công dân và mã số BHXH

Người tham gia chính sách không cần khai báo, thực hiện bất kỳ thao tác nào và vẫn được bảo đảm quyền lợi trong thời gian chuyển đổi chính sách không cần khai báo, thực hiện bất kỳ thao tác nào và vẫn được bảo đảm quyền lợi trong thời gian chuyển đổi.

Theo quy định trước đây, mã số BHXH (10 số) là số định danh cá nhân duy nhất của người tham gia do cơ quan BHXH cấp để quản lý quá trình đóng và hưởng các chế độ. Mỗi người tham gia BHXH có một mã số riêng, không trùng lặp với bất kỳ ai.

Mã số này được in trên sổ BHXH và thẻ BHYT, đồng thời là căn cứ để tra cứu thông tin đóng, hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN nhanh chóng cho cả người lao động và cơ quan liên quan.

BHXH Việt Nam cho biết cơ sở dữ liệu (CSDL) bảo hiểm đã được kết nối với CSDL quốc gia về dân cư từ năm 2023. Đến nay, hệ thống xác thực hơn 100,2 triệu thông tin công dân, trong đó 91 triệu người đang tham gia, thụ hưởng BHXH, BHYT, BHTN, chiếm 99,23% tổng số người tham gia (không gồm lực lượng vũ trang, thân nhân quân đội).

Việc đồng nhất mã số sẽ giúp đơn giản thủ tục, thuận tiện khi giao dịch với cơ quan BHXH hoặc khám chữa bệnh (KCB) BHYT. Người đã tham gia chỉ cần dùng CCCD gắn chip khi thực hiện quyền lợi, nghĩa vụ; người tham gia mới kê khai số định danh, hệ thống sẽ tự cấp mã BHXH trùng với số này và liên thông với tài khoản VssID và VNeID.

Những lưu ý khi dùng căn cước thay mã số BHXH- Ảnh 2.

Người dân sử dụng căn cước công dân thay mã BHXH

Hiện 100% cơ sở KCB BHYT trên cả nước (khoảng 13.000 đơn vị) đã triển khai quét CCCD gắn chip. Trong 6 tháng đầu năm 2025, hơn 237,5 triệu lượt tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng số định danh thành công, tăng gần 84 triệu lượt so với cuối 2024.

BHXH Việt Nam khẳng định việc thay thế mã số BHXH bằng số định danh không ảnh hưởng đến quyền lợi người tham gia, mà giúp dễ tra cứu, giảm giấy tờ, đảm bảo quản lý thống nhất và chính xác.

Ông Lê Hùng Sơn, Giám đốc BHXH Việt Nam đã yêu cầu các đơn vị đảm bảo hạ tầng, nâng cấp phần mềm để việc đồng nhất diễn ra thông suốt, đồng thời trong giai đoạn chuyển tiếp, người dân vẫn có thể sử dụng cả hai mã khi giao dịch hoặc KCB BHYT.

Tin liên quan

Đề xuất hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện cho người lao động từ 45 - 60 tuổi để hưởng lương hưu

Đề xuất hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện cho người lao động từ 45 - 60 tuổi để hưởng lương hưu

(NLĐO) - Người tham gia BHXH tự nguyện được đề xuất hỗ trợ thêm 20% ngoài mức hỗ trợ của Trung ương 20% để có lương hưu khi tham gia BHXH đủ 15 năm

Đôn đốc khắc phục nợ BHXH

Bên cạnh việc phổ biến các quy định chế tài đối với hành vi vi phạm, cơ quan BHXH còn đưa ra cảnh báo để các đơn vị phòng ngừa

Cảnh báo mạo danh BHXH yêu cầu đồng bộ dữ liệu căn cước công dân

(NLĐO) - Nhiều đối tượng mạo danh là cán bộ BHXH Việt Nam gọi điện, nhắn tin cho người tham gia BHXH, BHYT yêu cầu người dân đồng bộ dữ liệu căn cước công dân

