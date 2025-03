Những màn chạm trán kịch tính tại V-League 2024-2025 ngày 8-3

Tình hình của bảng xếp hạng tạm thời cho thấy mọi khả năng đều có thể xảy ra trong những lượt trận tới của V-League 2024-2025. Diễn biến thực tế cũng như lịch thi đấu vòng 16 hứa hẹn sẽ có rất nhiều cuộc chạm trán hết sức gay cấn, nhất là khi các cuộc đua đều đã bắt đầu bước vào giai đoạn tăng tốc.

Trên sân Gò Đậu, cuộc đọ sức giữa chủ nhà B.Bình Dương và Thể Công Viettel lúc 18 giờ ngày 8-3 mang tính chất quyết định vị thứ trong tốp 3 bảng xếp hạng.

Trước khi bước vào vòng 16, CLB Viettel có 25 điểm, hơn Bình Dương vỏn vẹn 1 điểm. Nếu giành chiến thắng trong màn so tài trực tiếp này, đội bóng "áo lính" sẽ vượt qua Hà Nội FC để chiếm ngôi nhì bảng.

Tương tự, Bình Dương sẽ trở lại cuộc đua vô địch nếu giành chiến thắng trước đối thủ sừng sỏ và rút ngắn khoảng cách điểm với nhóm dẫn đầu. Xét về phong độ, đội bóng đất Thủ nhỉnh hơn khi có 3 chiến thắng trong 4 trận gần nhất.

Bình Dương quyết giành chiến thắng ở vòng 16 để vượt qua Viettel trên bảng xếp hạng

Trong khi đó, sau khi bất ngờ vô địch giai đoạn lượt đi, Thể Công Viettel chững lại với 2 trận thua liên tiếp trước Công an Hà Nội và Nam Định.

Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định hai đội có thực lực gần như tương đương và cùng cạnh tranh vào tốp 3, nên màn so tài sẽ đảm bảo tính chất hấp dẫn, khó đoán.

Cùng ngày, Tại sân Vinh, màn đụng độ giữa Sông Lam Nghệ An và Bình Định trên sân Vinh lúc 18 được xem là trận "chung kết ngược", cạnh tranh suất trụ hạng. Cả hai đội đều có cùng 13 điểm, chia nhau hai vị trí kế trên đội chót bảng song vẫn chưa đảm bảo điểm số để trụ hạng thành công.

Với vị trí áp chót bảng xếp hạng hiện tại, chủ nhà Sông Lam Nghệ An khao khát có chiến thắng ở vòng 16 để tạo khoảng cách an toàn với đội cuối bảng, sớm thoát nhóm "đèn đỏ". Tương tự, trong thế không còn gì để mất, Bình Định nỗ lực hướng tới một kết quả có lợi nhất khi làm khách trên sân Vinh.

Lịch thi đấu vòng 16 V-League 2024-2025

Tỉ số hòa 2-2 trên sân Quy Nhơn ở trận lượt đi cho thấy tính chất cân bằng giữa hai. Về phong độ, Bình Định đã có chuỗi 7 trận không thắng (3 hòa, 4 thua), trong khi đội bóng xứ Nghệ vừa cầm hòa Công an Hà Nội ngay trên sân nhà ở vòng 15.

"Tâm điểm" của vòng 16 là màn so tài giữa Công an Hà Nội và Thép Xanh Nam Định trên sân Hàng Đẫy lúc 19 giờ 15. Mặc dù được đánh giá là ứng cử viên vô địch khi sở hữu dàn ngôi sao trong đội hình, nhưng đội bóng ngành Công an lại thể hiện phong độ kém ổn định, triển khai đấu pháp chiến thuật thiếu nhuần nhuyễn.

Quang Hải cùng đồng đội bị Nam Định bỏ xa với khoảng cách đến 9 điểm trên bảng xếp hạng và rất ít cơ hội đua tranh vô địch mùa này.

Trong khi đó, nhà đương kim vô địch đã giải được bài toán nhân sự, có phương án hợp lý để thay thế nhiệm vụ tấn công của bộ đôi Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Văn Toàn.

Đoàn quân HLV Vũ Hồng Việt đã tìm lại mạch thắng với 9 điểm tuyệt đối kiếm được qua 3 trận gần nhất. Trong trận lượt đi, Công an Hà Nội từng thắng Nam Định 3-0 ngay tại "chảo lửa" Thiên Trường. Nhưng căn cứ vào phong độ hiện tại thì đoàn quân HLV Polking sẽ không dễ có điểm ở màn tái đấu kỳ này.

Trong trận đấu sớm vòng 16 V-League 2024-2025 diễn ra trên sân Hà Tĩnh hôm 7-3, Hà Nội FC bị chủ nhà cầm hòa 1-1, mất cơ hội rút ngắn khoảng cách điểm với đội đầu bảng Nam Định.