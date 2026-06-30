Những mảnh ghép nghề báo

Một cô gái mảnh mai, dân thành phố. Có người đã hỏi: Con bé này lăn lộn làm báo nổi không? Hay đi làm truyền thông đi? Vì ngành tôi chọn học ở đại học có cả PR, "hàng hiếm" thời đó. Vậy mà tôi hợp nghề báo đến lạ. Một năm sau, tôi đã thành cây bút phóng sự mới nổi của báo, được cho thực hiện độc lập những loạt bài dài kỳ đầu tiên, cũng là những bài viết giúp tôi "bén duyên" với ngành y.

Những loạt phóng sự "nuôi" tôi đi hết năm cuối đại học, giúp tôi trang bị máy móc… và cho tôi biết tôi được thương. Mỗi lần thử thách tôi, các sếp lo tôi liều và gặp nguy hơn là lo tôi làm không được. Cái thương đó khiến tôi quyết định thi vào báo. Ngày 26-11-2010, một ngày sau khi cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp đại học, tôi vượt qua vòng thi thứ 2 - phỏng vấn. Từ đó, tôi gắn bó với vị trí phóng viên y tế của báo suốt 12 năm.

Phóng viên Anh Thư đã trải qua hành trình làm nghề với nhiều bước ngoặt thú vị. (Ảnh do tác giả cung cấp)

Một khúc ngoặt thú vị khác đến vào năm 2017. Phó Tổng biên tập Dương Quang bảo tôi cùng anh ấy xây lại chuyên mục Khoa học trên Báo Người Lao Động điện tử (NLĐO). Một lĩnh vực người ta cho là "khô như ngói", tin tức hiếm khi đạt chuẩn lượt xem. Sau nhiều thử nghiệm, chúng tôi đã làm được, tốt hơn dự kiến. Tôi được một bài học quý: Trên không gian số, luôn có một "thị trường ngách" cho bất cứ thứ gì.

Trải nghiệm đáng nhớ nhất nghề báo của tôi đến vào năm 2020, khi dịch COVID-19 ập đến Việt Nam. Tôi biết ơn vì đã được làm phóng viên y tế những năm gian khổ và hiểm nguy nhất đấy. Thẻ nhà báo là tấm thẻ thông hành để chúng tôi đi xuyên qua những hàng rào phong tỏa, cũng là đi đến tận cùng của lát cắt lịch sử vô tiền khoáng hậu. Để được hiểu rằng trong trận chiến đó, tình người đẹp như thế nào và cuộc sống đáng giá biết bao.

Năm 2022, dịch lui, cũng là lúc tôi được điều chuyển bất ngờ sang Ban Quốc tế - Đối ngoại. Quyết định này đã đem đến cho tôi một chút tâm tư nhưng cũng khơi dậy bản tính thích tìm tòi cái mới của một nhà báo. Để rồi, tôi đã trải qua 4 năm tiếp theo với bút lực sung mãn nhất. Hành trình cuối này, dạy cho tôi một điều quý giá khác: Nghề báo đẹp và trọn vẹn nhất khi là một bức tranh đa sắc.