Theo báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), 9 tháng năm 2025, nhiều hãng ô tô phải sống nhờ vào 1 mẫu xe, dù không ít hãng có dải sản phẩm đa dạng với nhiều mẫu.

Chẳng hạn, mẫu bán tải Ranger của Ford ghi nhận doanh số 12.577 chiếc, chiếm gần 36% tổng doanh số; mẫu Honda City có gần 6.400 chiếc được bán ra, chiếm gần 36% tổng doanh số; Mitsubishi Xpander ghi nhận bán ra 12.438 chiếc, chiếm khoảng 50% tổng doanh số...

Mẫu CX-5 chiếm hơn 50% doanh số của Mazda trong 9 tháng năm 2025

Ông Ngô Thanh Hoàng, chủ một hệ thống showroom ô tô tại TP HCM, nhìn nhận việc doanh số toàn hãng lệ thuộc vào mẫu xe duy nhất cho thấy cấu trúc sản phẩm của một số hãng chưa thực sự phong phú. Khi người tiêu dùng ngày càng thay đổi nhanh, điều này khiến hãng xe dễ đối mặt rủi ro.

"Nhiều hãng tập trung quảng bá một dòng xe ăn khách mà không kịp chuẩn bị sản phẩm thay thế hoặc mở rộng danh mục. Trong khi đó, người dùng đang chuyển sang sử dụng xe điện, xe hybrid và các mẫu cỡ nhỏ tiết kiệm nhiên liệu khiến "vòng đời vàng" của mỗi sản phẩm ngắn hơn trước rất nhiều" - ông Hoàng nêu thực tế.

Theo giám đốc một công ty chuyên phân phối xe tại TP HCM, hiện tượng một hãng xe sống nhờ vào một sản phẩm phản ánh sự non trẻ của thị trường trong nước. Ở các quốc gia phát triển, thị phần của mỗi hãng thường được chia đều cho 5 - 6 mẫu, nhờ đó giảm được rủi ro khi một mẫu gặp sự cố.