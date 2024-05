Những mỹ nữ bị gắn mác "bình hoa di động"

Nữ diễn viên Cúc Tịnh Y được mệnh danh là "mỹ nhân 4.000 năm có một" của Trung Quốc nhưng diễn xuất của cô chưa thể chinh phục được hết công chúng. Phim "Gian hoa lệnh" do cô thủ diễn nữ chính gặp phải không ít sự so sánh, chê bai diễn xuất so với nữ phụ Trịnh Huệ Hợp Tử.



Cúc Tịnh Y được mệnh danh "mỹ nữ 4000 năm có một" của Trung Quốc

Nhưng cô bị chê diễn xuất tệ

Người đẹp đã nỗ lực cải thiện và tiến bộ nhưng chưa đáng kể

Cúc Tịnh Y đã nỗ lực cải thiện khả năng diễn xuất suốt thời gian dài qua và cũng được nhìn nhận có tiến bộ nhưng để đạt được các cấp độ khác, thoát mác "bình hoa di động" thì cô phải nỗ lực nhiều hơn.

Người đẹp Ngu Thư Hân trẻ trung, tươi tắn, nhan sắc "vạn người mê" nhưng cũng gặp phải những lời chê bai về diễn xuất. Ngoài ra, cô cũng bị nhận xét biểu cảm thái quá, làm lố, nhiều cách hành xử chưa đúng mực.

Ngu Thư Hân trẻ trung, xinh đẹp

Cô cũng bị chê diễn xuất đơ cứng

Nữ diễn viên Dương Siêu Việt từng được cho là diễn xuất "không cứu nỗi", ca hát và vũ đạo thì không tài năng. Cô đã nỗ lực thay đổi, cải thiện diễn xuất và tiến bộ hơn trước đây. Tuy nhiên, như Cúc Tịnh Y, cô phải nỗ lực nhiều hơn mới có thể thoát mác "bình hoa di động".

Dương Siêu Việt có gương mặt đẹp

Nhan sắc ấn tượng giúp cô có lợi thế khi gia nhập làng giải trí

Cô chưa thoát được mác "bình hoa di động"

Là một "mỹ nữ Tân Cương" sở hữu nhan sắc mỗi khi xuất hiện đều tạo hấp dẫn với công chúng nhưng suốt thời gian dài sau khi ra mắt Địch Lệ Nhiệt Ba bị chê "bình hoa di động". Cô có tài nhảy múa nhưng diễn xuất một màu, nhiều khi biểu cảm đơ cứng. Cô đã cải thiện dần được điều này thời gian gần đây nhưng cần có những tác phẩm ấn tượng hơn để chứng minh thực lực của mình.

Ở làng giải trí Hàn, người đẹp Shin Se-kyung được nhận định là "bình hoa di động" đầy sự hấp dẫn. Cô có vẻ ngoài quyến rũ, được nhiều nhãn hàng mời làm đại sứ, người mẫu quảng cáo nhưng tham gia phim nào cũng không thành công trong việc chinh phục khán giả.

Shin Se-kyung ngoại hình quyến rũ

Khả năng diễn không chinh phục được khán giả

Nhưng cô đắt show nhờ ngoại hình

Thế nhưng, với vẻ ngoài của mình, Shin Se-kyung vẫn được mời tham gia phim dù biểu cảm đơ cứng cùng diễn xuất mờ nhạt vẫn chưa thể cải thiện sau nhiều năm trong nghề.

Lee Yeon-hee cũng tương tự Shin Se-kyung, hình thể rất đẹp nhưng tài năng diễn không có.