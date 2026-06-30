Những năm tháng đi cùng người lao động

Tôi không nhớ hết số lượng bài báo mình đã viết, nhưng không bao giờ quên những gương mặt công nhân đã gặp, những giọt nước mắt đã chứng kiến và niềm hạnh phúc khi một bài báo góp phần mang lại công bằng cho người lao động

Từ những ngày đầu cầm sổ tay, máy ảnh rong ruổi ở các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp đến hôm nay, mảng Lao động - Công đoàn không chỉ là lĩnh vực phụ trách mà đã trở thành một phần cuộc đời tôi.

Từ những đêm gõ cửa nhà trọ công nhân

Gần 30 năm dưới mái nhà Báo Người Lao Động, với 17 năm làm phóng viên, đã cho tôi nhiều hơn một nghề nghiệp - đó là một lẽ sống. Tôi đã trải qua không biết bao nhiêu chuyến đi xuyên đêm đến các khu công nghiệp xa xôi, những khu nhà trọ công nhân (CN) chật hẹp; theo chân người lao động (NLĐ) qua hàng trăm vụ đình công và ngừng việc tập thể. Thời gian có thể làm đổi thay nhiều thứ, nhưng cảm xúc của người làm nghề trong tôi vẫn còn nguyên vẹn như những ngày đầu vào nghề.

Đầu thập niên 2000, khi tranh chấp về quyền lợi BHXH manh nha xuất hiện, chính Báo Người Lao Động là cơ quan đầu tiên của làng báo TP HCM phát hiện những bất cập của chính sách pháp luật thời bấy giờ để tổ chức vệt bài "Vi phạm nghiêm trọng về BHXH, doanh nghiệp (DN) phải bị khởi tố". Loạt bài không chỉ phản ánh thực trạng đáng báo động mà còn góp phần thúc đẩy việc hoàn thiện cơ chế bảo vệ quyền lợi NLĐ.

Thời điểm đó, tôi được Ban Biên tập phân công tiếp cận, thu thập thông tin về sai phạm BHXH của một DN tại quận Thủ Đức. Khó khăn lớn nhất không phải là tìm tài liệu hay chứng cứ, mà là làm sao thuyết phục NLĐ dám lên tiếng trước công luận, bởi áp lực mất việc làm đè nặng lên vai. Nhiều tuần liền, tôi tìm đến các khu nhà trọ sau giờ tan ca để trò chuyện, động viên họ. Đáp lại thường là những ánh mắt dè dặt, lo lắng. "Giám đốc sẽ đuổi việc em, mong anh thông cảm" - câu nói ấy tôi còn nhớ mãi.

Nhưng chính sự lo sợ và bất lực của NLĐ lại càng thôi thúc tôi phải theo đuổi sự việc đến cùng. Rồi sự kiên trì cũng được đền đáp. Một buổi sáng, tôi nhận được tin từ một cộng tác viên rằng tập thể CN đã đồng ý làm đơn khởi kiện DN. Không lâu sau đó, gần chục CN đi xe ôm đến Tòa soạn Báo Người Lao Động, mang theo những bằng chứng quan trọng cùng lá đơn tố cáo sai phạm của DN. Loạt bài được đăng tải đã tạo tiếng vang lớn, thu hút sự quan tâm đặc biệt của cơ quan chức năng. Những vi phạm của DN nói trên cùng nhiều DN khác sau đó được xử lý nghiêm minh, quyền lợi của NLĐ được bảo vệ. Tôi vẫn nhớ như in, nhà báo Bùi Phan Thảo - người trực tiếp phụ trách tôi lúc bấy giờ - nhẹ nhàng vỗ vai động viên: "Em làm rất tốt công việc của mình, cố gắng lên".

Kỷ niệm ấy đến nay vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức của tôi. Không chỉ là một thành công nghề nghiệp, đó còn là bài học sâu sắc mà tôi mang theo suốt chặng đường làm báo. Đừng bỏ cuộc trước sự thờ ơ, trước những ánh mắt nghi ngại, trước những khó khăn trong quá trình tiếp cận thông tin hay những áp lực vô hình bủa vây NLĐ. Bởi chỉ cần người làm báo còn kiên trì thêm một chút, lắng nghe thêm một chút và dấn thân thêm một chút, sự thật sẽ có cơ hội được lên tiếng, những người yếu thế sẽ có thêm cơ hội được bảo vệ.

Tập thể Ban Công đoàn - Việc làm trong hội thảo chuyên đề về xuất khẩu lao động tổ chức vào năm 2023 Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Những giọt nước mắt và nụ cười

Lao động là một trong những mảng báo chí đặc thù và nhạy cảm. Nhiều khi, ranh giới giữa đúng và sai, giữa vi phạm và không vi phạm chỉ nằm ở cách hiểu, cách diễn đạt một điều khoản trong luật. Vì vậy, mọi sai lệch, thiếu chính xác trong quá trình thu thập, xử lý và truyền tải thông tin đều có thể tác động trực tiếp đến quyền lợi các bên liên quan trong quan hệ lao động.

Một trong những sự kiện mà tôi nhớ mãi trong quá trình theo dõi lĩnh vực lao động là cuộc đình công phản đối điều 60 Luật BHXH năm 2014 diễn ra vào cuối tháng 3-2015. Thời điểm đó, hàng chục ngàn CN tại một DN gia công giày ở TP HCM đồng loạt ngừng việc. Điều đáng nói là Luật BHXH năm 2014 vừa được Quốc hội thông qua, còn chưa có hiệu lực thi hành nhưng tâm lý lo lắng về việc không được nhận BHXH một lần như trước đã khiến NLĐ phản ứng mạnh mẽ. Nguy cơ đình công lan rộng sang nhiều địa phương là hoàn toàn có thể xảy ra nếu không có giải pháp xử lý kịp thời.

Trong những ngày hết sức căng thẳng đó, tôi được cấp trên tin tưởng phân công bám sát vụ việc để phản ánh kịp thời. Gần như mọi mối quan hệ nghề nghiệp đều được tôi tận dụng để tìm kiếm thêm thông tin từ nhiều nguồn, từ CN, cán bộ Công đoàn cơ sở đến cơ quan quản lý nhà nước nhằm hiểu đầy đủ bản chất vấn đề và hướng xử lý của các bên liên quan. Quá trình thực tế tại DN cũng như tiếp xúc CN, tôi cảm nhận rất rõ tâm trạng hoang mang của NLĐ. Nhiều CN lo lắng rằng nếu quy định mới được áp dụng, họ sẽ mất đi quyền lựa chọn nhận BHXH một lần khi nghỉ việc. Có CN nhìn tôi và hỏi rất chân thành: "Báo chí có bảo vệ quyền lợi chúng em không?".

Câu hỏi khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi nhẹ nhàng giải thích rằng báo chí không làm thay công việc của cơ quan quản lý hay tổ chức Công đoàn, nhưng có trách nhiệm phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của NLĐ đến các cơ quan có thẩm quyền và đến toàn xã hội. Tôi cũng chia sẻ với họ rằng mục tiêu của chính sách BHXH là hướng tới việc bảo đảm cuộc sống cho NLĐ khi hết tuổi lao động, song mọi chính sách khi đi vào cuộc sống đều cần lắng nghe ý kiến từ thực tiễn để có sự điều chỉnh phù hợp. "Tất cả những ý kiến, kiến nghị chính đáng của anh chị em đều cần được lắng nghe. Báo Người Lao Động sẽ phản ánh khách quan, trung thực diễn biến sự việc, để tiếng nói của NLĐ được chuyển tải đầy đủ đến các cơ quan chức năng" - tôi nói với họ như vậy.

Có lẽ chính sự chân thành ấy đã giúp khoảng cách giữa người làm báo và NLĐ được rút ngắn. Nhiều CN sau đó cởi mở hơn, sẵn sàng chia sẻ suy nghĩ, nguyện vọng của mình. Và tôi hiểu rằng, trong những thời điểm nhạy cảm của quan hệ lao động, điều NLĐ cần không chỉ là thông tin mà còn là niềm tin rằng tiếng nói của họ sẽ được lắng nghe và tôn trọng. Với nỗ lực của tổ chức Công đoàn, đặc biệt là những thông tin chuẩn xác, công tâm và có trách nhiệm của Báo Người Lao Động, tình hình quan hệ lao động tại nhiều DN dần trở lại ổn định. Tâm tư, nguyện vọng chính đáng của CN được Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét. Chỉ ít tháng sau, tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII, Nghị quyết 93/2015/QH13 được thông qua, cho phép NLĐ được lựa chọn hưởng BHXH một lần hoặc bảo lưu thời gian đóng BHXH để tiếp tục tham gia và hưởng lương hưu khi đủ điều kiện.

Nhà báo Vĩnh Tùng tiếp xúc với đại diện người lao động trong một vụ tranh chấp lao động tập thể tại TP Thủ Đức cũ. Ảnh: HOÀI BẮC

Phần thưởng lớn nhất là niềm tin Lao động - Công đoàn là mảng gần NLĐ nhất, chạm đến những vấn đề thiết thân nhất của cuộc sống. Người làm báo được tiếp xúc với những số phận chân thật, giàu nghị lực, từ đó hiểu hơn giá trị của lao động, của sự cống hiến và tình người. Tôi tự hào được gắn bó, cống hiến cả thanh xuân cho Báo Người Lao Động - một thương hiệu nói lên sứ mệnh. Ngay từ tên gọi, tờ báo đã xác định đối tượng phục vụ là NLĐ. Nhiều thế hệ phóng viên trong Ban Công đoàn - Việc làm đã xem việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của NLĐ là trách nhiệm nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội. Tôi may mắn được làm việc cùng những đồng nghiệp tâm huyết, giàu kinh nghiệm, được Ban Biên tập tạo điều kiện theo đuổi các đề tài khó, đề tài phản biện xã hội, đặc biệt là học được sự tử tế, bản lĩnh và tinh thần dấn thân của người làm báo. Niềm vui lớn nhất với tôi không phải là giải thưởng mà là sự tin cậy của bạn đọc. Bản thân tôi tự hào vì đã dành phần lớn cuộc đời để viết về những con người bình dị làm nên sự phát triển của đất nước, tự hào vì được là một phần của đại gia đình Báo Người Lao Động. Điều quý giá nhất tôi nhận được không phải là những giải thưởng hay sự ghi nhận, mà là niềm tin của những con người bình dị đã gửi gắm tâm tư của mình cho người cầm bút. Có thể tôi không nhớ hết số lượng bài báo mình đã viết, nhưng sẽ không bao giờ quên những gương mặt CN đã gặp, những giọt nước mắt đã chứng kiến và niềm hạnh phúc khi một bài báo góp phần mang lại công bằng cho NLĐ. Đó là phần thưởng lớn nhất trong hành trình gắn bó với mái nhà Báo Người Lao Động thân thương.



