Vùng miền Đông Nam Bộ

Những "người hùng thầm lặng" giữa sóng biển Bãi Sau

Bài, ảnh: Ngọc Giang

(NLĐO)-Giữa niềm vui tắm biển của hàng ngàn du khách tại Bãi Sau, luôn có lực lượng âm thầm dõi theo từng con sóng, sẵn sàng cứu người khi sự cố bất ngờ xảy ra

Một buổi chiều cuối tuần, biển Bãi Sau (phường Vũng Tàu, TP HCM) bất ngờ nổi sóng lớn. Trong làn nước cuồn cuộn, nhóm bạn trẻ mải mê bơi xa bờ rồi bị dòng chảy xiết cuốn ra khơi. Từ vọng gác, anh Lê Tấn Nghĩa (34 tuổi), đội trưởng Đội cứu hộ Bãi Sau, lập tức lao xuống biển.

Những "người hùng thầm lặng" giữa sóng biển Bãi Sau- Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ tại Bãi Sau chuẩn bị phương tiện để sẵn sàng hỗ trợ khi có sự cố xảy ra

CLIP: Cứu thành công du khách bị đuối nước khi tắm biển tại Bãu Sau

Sóng cao gần 2 m không ngăn được bước bơi quyết liệt của anh. Chỉ ít phút sau, anh tiếp cận được chị Nguyễn T.L. (23 tuổi) đang kiệt sức. Cùng lúc, anh Vy Trung Hiếu (44 tuổi) và đồng đội sử dụng mô tô nước đưa những người còn lại vào bờ. Sau 20 phút căng thẳng, cả nhóm đều được cứu sống.

Không lâu trước đó, gia đình ông Đinh Văn Nam (45 tuổi) cùng con nhỏ 5 tuổi suýt gặp nạn khi bơi nhầm vào vùng nước sâu. Nhờ sự can thiệp bằng thuyền phao chuyên dụng, cả gia đình đã thoát hiểm.

Những "người hùng thầm lặng" giữa sóng biển Bãi Sau- Ảnh 2.

Đội cứu hộ sử dụng phương tiện nhắc nhở du khách ra khỏi khu vực nguy hiểm khi tắm tại Bãi Sau

CLIP: Lực lượng cứu hộ dùng ca nô cứu thành công du khách bị đuối nước

Hồi tháng 4-2024, khi trời đã sụp tối và đội cứu hộ đang thu gom phương tiện, bất ngờ vang lên tiếng kêu cứu. Lập tức, lực lượng lao ra biển, vớt được 3 du khách đang chìm dần trong dòng xoáy. Sau sơ cứu tại chỗ và đưa đến Bệnh viện Vũng Tàu, cả 3 đã hồi phục và xuất viện ngay sáng hôm sau.

Có những lần, giữa sóng to gió mạnh, anh Nghĩa một mình bơi ra cứu nhóm thanh niên bị cuốn xa bờ. Khi đưa họ về an toàn, anh gục xuống bãi cát, thở dốc. Với anh và đồng đội, đó chỉ là một trong hàng trăm vụ việc từng xảy ra.

Những "người hùng thầm lặng" giữa sóng biển Bãi Sau- Ảnh 3.

Lực lượng cứu hộ luôn theo dõi từng diễn biến trên biển để ứng cứu kịp thời

Những hành động quả cảm ấy đã để lại dấu ấn khó quên. Nhiều du khách gọi họ là "biểu tượng của sự an toàn" mỗi khi về biển Vũng Tàu. Không ít gia đình sau khi được cứu đã trực tiếp quay lại bày tỏ lòng biết ơn.

Đội cứu hộ Bãi Sau trực thuộc Công ty TNHH Tâm Hoàng Thiên, hiện có hơn 60 thành viên, chia thành nhiều tổ trực liên tục 3 ca mỗi ngày. Trong đó, có những gương mặt dạn dày kinh nghiệm như Lê Tấn Nghĩa, Vy Trung Hiếu, Nguyễn Văn Nhi… và hàng chục gương mặt khác. Không chỉ cứu hộ, họ còn hỗ trợ tìm kiếm trẻ lạc, nhắc nhở du khách không bơi ra xa và tuyên truyền nâng cao ý thức bảo đảm an toàn khi tắm biển, không xả rác ra bãi biển.

Những "người hùng thầm lặng" giữa sóng biển Bãi Sau- Ảnh 4.

Biển Bãi Sau trở thành điểm đến sạch đẹp, an toàn, có phần lớn công sức của lực lượng cứu hộ

Công việc của họ đòi hỏi sức bền, kỹ năng lẫn tinh thần thép. Vào dịp lễ, đội phải trực từ sáng sớm đến tối muộn để bảo đảm an toàn cho hàng chục ngàn du khách. Từ 5 giờ 30 phút mỗi ngày, họ đã có mặt trên bãi biển, phân chia vị trí quan sát, sẵn sàng cảnh báo và ứng cứu.

"Không chỉ cứu hộ, các anh còn thường xuyên nhắc nhở khách tắm đúng khu vực an toàn. Nhờ vậy, bãi biển Vũng Tàu trong mắt chúng tôi luôn vừa đẹp vừa an toàn" - anh Trần Minh Quang (TP HCM), một du khách quen thuộc, chia sẻ.

Những "người hùng thầm lặng" giữa sóng biển Bãi Sau- Ảnh 5.

Bãi biển Vũng Tàu luôn được dọn dẹp, các lực lượng thường xuyên nhắc nhở du khách không ăn nhậu, xả rác.

đội cứu hộ lực lượng cứu hộ Bãi Sau Vũng Tàu cứu hộ bãi biển đuối nước du khách TP HCM
