Thời sự

Những người nào được ra, vào khu Casino?

Minh Chiến

(NLĐO)- Tại dự thảo Nghị định về kinh doanh casino đang được lấy ý kiến, Bộ Tài chính đề xuất một số quy định mới về tổ chức hoạt động kinh doanh casino.

Về đối tượng được ra, vào Điểm kinh doanh casino, theo quy định hiện hành tại Nghị định số 03/2017/NĐ-CP và Điều 3 Thông tư 102/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính, đối tượng được ra, vào Điểm kinh doanh casino bao gồm người chơi; nhân viên, người lao động của doanh nghiệp kinh doanh casino; cán bộ, công chức của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền được giao nhiệm vụ thực thi việc kiểm tra, thanh tra.

Những người nào được ra, vào khu Casino? - Ảnh 1.

Bộ Tài chính đề xuất 2 nhóm đối tượng được ra, vào Điểm kinh doanh casino (Ảnh minh hoạ: AI)

Thực tế cho thấy, việc quy định theo đối tượng sẽ không bao quát hết được các trường hợp phát sinh trong thực tế. Cụ thể, doanh nghiệp kinh doanh casino có nhu cầu bảo trì, bảo dưỡng máy, vệ sinh, sửa điện, nước phức tạp, cần phải thuê bên cung cấp dịch vụ, hoặc trong trường hợp khẩn cấp cần cứu thương, cứu hỏa... thì Nghị định số 03 chưa quy định các đối tượng này được vào Điểm kinh doanh casino.

Từ thực tiễn trên, Bộ Tài chính đề xuất tại dự thảo Nghị định quy định 2 nhóm đối tượng được phép vào Điểm kinh doanh casino, gồm: Người chơi; Các cá nhân khác vào Điểm kinh doanh casino để thực thi các nhiệm vụ liên quan như nhân viên làm việc tại casino, nhân viên dọn dẹp vệ sinh, nhân viên bảo trì bảo dưỡng...Các đối tượng này không được phép tham gia các trò chơi trong casino.

Cũng theo Bộ Tài chính, hiện nay, tại Nghị định số 145 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi Nghị định số 03 về thí điểm người Việt Nam chơi casino quy định, trước 60 ngày kể từ ngày kết thúc thí điểm, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và UBND tỉnh, thành phố nơi có doanh nghiệp được phép thí điểm cho người Việt Nam vào chơi casino thực hiện tổng kết, đánh giá và báo cáo Chính phủ để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc chấm dứt hoặc tiếp tục cho người Việt Nam vào chơi casino.

Căn cứ quyết định của cấp có thẩm quyền, Chính phủ ban hành Nghị định về việc chấm dứt hoặc tiếp tục cho phép người Việt Nam vào chơi casino đối với các doanh nghiệp thực hiện thí điểm.

Qua thực tế triển khai, việc tổng kết, đánh giá được xem xét trên nhiều khía cạnh, lĩnh vực, số liệu thu thập nhiều thời kỳ, lấy ý kiến nhiều bộ ngành liên quan dẫn đến cần nhiều thời gian để tổng hợp, báo cáo Chính phủ. Do đó, Bộ Tài đề xuất sửa đổi quy định từ 60 lên 90 ngày để Bộ Tài chính có đủ thời gian tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Bộ Chính trị.

Tại dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất thí điểm cho phép người Việt Nam được vào chơi tại Điểm kinh doanh casino đáp ứng các quy định tại Nghị định này và được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Thời gian thực hiện thí điểm thực hiện theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Trước 90 ngày kể từ ngày kết thúc thí điểm, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ VH-TT-DL, NHNN và UBND tỉnh, thành phố nơi có doanh nghiệp được phép thí điểm cho người Việt Nam vào chơi casino thực hiện tổng kết, đánh giá và báo cáo Chính phủ để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc chấm dứt hoặc tiếp tục cho người Việt Nam vào chơi casino.

Căn cứ quyết định của cấp có thẩm quyền, Chính phủ quyết định về việc chấm dứt hoặc tiếp tục cho phép người Việt Nam vào chơi casino đối với các doanh nghiệp thực hiện thí điểm.

dự thảo nghị định kinh doanh casino Bộ Tài chính casino thí điểm người việt vào chơi casino
