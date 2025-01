Những người phục vụ mặt hàng đặc biệt "đi máy bay" ngày Tết

Làm việc xuyên đêm tại "điểm nóng" Tân Sơn Nhất

Tối 28 Tết, anh Lê Đức Toán, Đội trưởng đội Phục vụ hàng hoá, phòng thương mại hàng hoá, Chi nhánh Việt Nam - Vietnam Airlines, kết thúc ca làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM), rời sân bay lúc 12 giờ đêm. Anh cho biết một số anh em trực ở lại làm tiếp đến 4 giờ sáng mới được về nhà.

Không khí lao động khẩn trương lúc 5 giờ sáng ngày 25-1-2025. Ảnh: Đức Toán

Những ngày cao điểm Tết này, đội Phục vụ hàng hóa quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất gồm 27 người chia làm 3 ca làm việc liên tục 24/24 giờ. Cùng với 70 - 80 nhân viên bốc xếp, đội phục vụ toàn bộ hàng đi và đến sân bay Tân Sơn Nhất của Vietnam Airlines.

Tại "điểm nóng" Tân Sơn Nhất, cao điểm Tết của hàng hóa qua sân bay thường diễn ra trước cao điểm hành khách và kéo dài hơn. Từ ngày 19 tháng chạp âm lịch, lượng hàng đã tăng cao.

Lượng hàng dịp Tết tăng gấp đôi so với ngày thường, thậm chí tăng đến 220%. Dù chưa có số liệu chính xác nhưng theo anh Toán, cao điểm Tết năm nay lượng hàng tăng hơn năm ngoái khoảng 30%.

Đón trước cao điểm Tết, hằng năm Vietnam Airlines luôn lên kế hoạch từ trước và đội Phục vụ hàng hóa cũng luôn sẵn sàng làm việc hết năng suất để phục vụ người dân và doanh nghiệp trong cao điểm Tết.

Bình thường mỗi cán bộ, nhân viên đội Phục vụ hàng hóa được nghỉ hai ngày một tuần nhưng đến cao điểm Tết thì sẽ làm 6 ngày 1 tuần. "Tuy được nghỉ một ngày nhưng cũng phải online liên tục để có sự cố bất thường có thể xử lý luôn"- anh Toán cho biết.

Làm việc liên tục trước, trong và sau Tết, nhiều năm phải trực đêm Giao thừa, anh Toán cho biết những ngày này vợ anh đều quán xuyến việc nhà để anh yên tâm công tác.

"Hơn 20 năm làm việc trong ngành hàng không, gia đình cũng thông cảm. Những ngày này chúng tôi làm việc cũng mệt nhưng đều nỗ lực phục vụ không thể để xảy ra mất an toàn, an ninh. Tất cả các anh em trong đội đều đã có nhiều năm kinh nghiệm, làm việc hết sức cẩn thận. Dù công việc tăng nhưng tuyệt đối không thể để xảy ra mất an ninh an toàn. Hàng không là ngành kinh doanh đặc thù, vấn đề an ninh, an toàn luôn luôn được Vietnam Airlines đưa lên làm tiêu chí số một"- anh Toán chia sẻ.

Những mặt hàng đặc biệt dịp Tết

Với những người chưa quen làm việc trong ngành hàng không, đến cao điểm Tết sẽ cảm thấy "ngợp" vì những ngày gần tết, hàng thủy hải sản tăng đột biến. Còn từ ngày 22 đến 24 tháng Chạp âm lịch thì đến mai, đào, quất ùn ùn xếp hàng chờ bay.

Với mặt hàng thủy hải sản, anh Toán cho biết phải chú ý vận chuyển đảm bảo an toàn cho máy bay. Hải sản thì hay có nước nên phải chú ý về mặt đóng gói các thiết bị, sắp xếp để bảo đảm không bị rò rỉ nước ra máy bay. Với hàng mai, đào, quất thì chú ý việc đóng gói để vận chuyển nhanh nhất và ra đến nơi chất lượng hàng hóa không bị suy giảm, không bị rơi rụng cành, hoa, lá, để bảo đảm đến tay người dùng với chất lượng tốt nhất để chơi Tết. Vietnam Airlines có những quy định riêng để bảo đảm chất lượng dịch vụ với những mặt hàng đặc biệt này.

Gần tết, hàng thủy hải sản đi máy bay tăng đột biến. Ảnh: Đức Toán

Mỗi dịp cao điểm Tết, đội Phục vụ hàng hoá quốc nội Tân Sơn Nhất huy động hết công suất, làm việc với năng suất cao nhất.

Công việc của đội là tiếp nhận và vận chuyển hàng hóa quốc nội, từ Tân Sơn Nhất đi tất cả các điểm Vietnam Airlines có đường bay. Cụ thể, các anh sẽ tiếp nhận hàng hóa từ khách hàng, sau đó hướng dẫn khách hàng đưa hàng hóa qua máy soi an ninh của an ninh hàng không. Hàng hóa đi máy bay phải bắt buộc soi chiếu 100% để đảm bảo an toàn Trong kho, các anh sẽ phân loại hàng hóa, chất xếp lên những thiết bị vận chuyển lên máy bay. Nếu hàng ra đến ngoài máy bay có những trục trặc, như nhầm lẫn chuyến thì người của đội sẽ ra để xử lý.

Hoa mai chờ bay tại Tân Sơn Nhất. Ảnh: Đức Toán

Hoa mai chờ bay tại Tân Sơn Nhất. Ảnh: Đức Toán

Mỗi ca 8 tiếng, trong đội Phục vụ hàng hoá, sẽ có từ 6 đến 8 người làm văn phòng và 30 người bốc xếp làm việc. Mỗi ca làm việc 8 tiếng và nghỉ nửa tiếng giữa ca, anh em thay phiên nhau nghỉ giải lao để công việc được liên tục.

Đêm giao thừa, lượng người trực phụ thuộc vào lượng hàng hóa nhiều hay ít. Thông thường kíp trực đêm giao thừa bên hàng hóa nội địa khoảng 2 người, bên quốc tế là 4 - 5 người.

"Cứ đến Tết lại làm việc cao điểm, không có nhiều thời gian cho gia đình, cũng có đôi lúc chúng tôi mệt mỏi. Tuy nhiên, chúng tôi cũng quen với áp lực. Tân Sơn Nhất như "chảo lửa" mỗi dịp Tết, nhưng "lửa thử vàng, gian nan thử sức". Chúng tôi hiểu được tính chất công việc cũng luôn luôn cố gắng. Gắn bó hơn 20 năm cũng là nhờ tình yêu với ngành hàng không"- anh Toán chia sẻ.

Cao điểm Tết với hàng bay quốc tế Chị Trần Linh Giang, chuyên viên chính sách, đội chính sách phòng Thương mại Hành khách, Chi nhánh Việt Nam - Vietnam Airlines, cho biết với việc vận chuyển hàng vào cao điểm Tết, do các nhà máy tranh thủ dồn hàng xuất khẩu trước Tết để công nhân nghỉ Tết nên hàng dồn xuất rất nhiều. "Ngoài việc phải tính toán tải kỹ càng, bên mình còn phải đảm bảo hạn chế hàng bị offload( hàng rớt lại) trên các chuyến bay. Vì hàng nhiều nên các bất thường xảy ra cũng nhiều (hàng lên trễ do kẹt xe/ hàng không kịp thủ tục hải quan/ hàng bị thất lạc/ hư hỏng…) nên team mình phải luôn túc trực tại văn phòng cũng như điện thoại 24/7 nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ mùa cao điểm được tốt nhất…"- chị Giang cho biết.