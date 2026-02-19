Những “người sắt” ở Đà Nẵng

Ít xuất hiện trước ống kính, lực lượng PCCC&CNCH đặc biệt tinh nhuệ chọn cách lặng lẽ rèn mình trong gian khó, để khi hiểm nguy ập đến, họ luôn là những người sẵn sàng bước lên trước.
Trong năm 2025, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ TP Đà Nẵng đã tiếp nhận 37 tin báo cháy, điều động 37 lượt xe cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, kịp thời cứu được 5 người và bảo vệ nhiều tài sản của người dân.
Về công tác cứu nạn cứu hộ (CNCH), đơn vị tiếp nhận 14 thông tin, xuất 15 lượt xe triển khai lực lượng, phương tiện. Qua đó đã cứu được 23 người bị mắc kẹt, bị thương, hỗ trợ nhân dân trong bão lũ.
(Lưu ý: Nếu quý độc giả không nhập thông tin hóa đơn, Dân Việt sẽ xuất hóa đơn điện tử theo thông tin tài khoản cá nhân quý khách đăng ký)
Chuyển khoản qua số tài khoản:
Tên tài khoản: BÁO NGƯỜI LAO ĐỘNG
Số tài khoản: 000170406123456
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương - Hội sở
Nội dung chuyển khoản: -
Lưu ý:
Gói đọc báo có thu phí sẽ được kích hoạt trong vòng 5 giờ (giờ hànhchính) sau khi Báo Người Lao Động nhận được thanh toán của bạn.
(*) Bạn đọc lưu ý nhập chính xác Nội dung chuyển khoản ở trên.
Bình luận (0)