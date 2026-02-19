HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Những “người sắt” ở Đà Nẵng

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) - Các chiến sĩ tổ chữa cháy đặc biệt tinh nhuệ còn phải vượt qua cả giới hạn thể lực và bản lĩnh con người.

Phía sau mỗi vụ cháy được khống chế, mỗi ca cứu nạn thành công là những buổi tập luyện căng thẳng, mồ hôi đổ xuống trong thao trường và cả những vết thương không tên.

Ít xuất hiện trước ống kính, lực lượng PCCC&CNCH đặc biệt tinh nhuệ chọn cách lặng lẽ rèn mình trong gian khó, để khi hiểm nguy ập đến, họ luôn là những người sẵn sàng bước lên trước.

Những “người sắt” của Tổ PCCC&CNCH đặc biệt tinh nhuệ ở Đà Nẵng - Ảnh 1.

Không ồn ào, không phô trương, Tổ PCCC&CNCH đặc biệt tinh nhuệ là lực lượng luôn xuất hiện ở những điểm nóng nhất – nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ được tính bằng giây

Những “người sắt” của Tổ PCCC&CNCH đặc biệt tinh nhuệ ở Đà Nẵng - Ảnh 2.

Mỗi chiến sĩ trước khi khoác lên mình bộ đồ chữa cháy đều phải trải qua quá trình tuyển chọn khắt khe về thể lực, kỹ năng và bản lĩnh, bởi chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể trả giá bằng mạng sống

Những “người sắt” của Tổ PCCC&CNCH đặc biệt tinh nhuệ ở Đà Nẵng - Ảnh 3.

Huấn luyện với cường độ cao, bám sát tình huống thực tế là yêu cầu bắt buộc, từ cứu nạn độ cao, không gian hẹp đến tiếp cận hiện trường trong điều kiện khói lửa, nước xiết

Những “người sắt” của Tổ PCCC&CNCH đặc biệt tinh nhuệ ở Đà Nẵng - Ảnh 4.

Leo thang bộ hàng chục tầng nhà cao tầng trong trang phục chữa cháy đầy đủ, mang theo bình khí thở và thiết bị cứu hộ là bài tập quen thuộc của những “người sắt”

Những “người sắt” của Tổ PCCC&CNCH đặc biệt tinh nhuệ ở Đà Nẵng - Ảnh 5.

Trong các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, lực lượng đặc biệt tinh nhuệ luôn là mũi xung kích, tiếp cận hiện trường đầu tiên để cứu người và xử lý tình huống nguy hiểm

Những “người sắt” của Tổ PCCC&CNCH đặc biệt tinh nhuệ ở Đà Nẵng - Ảnh 6.

Không chỉ trên cạn, các chiến sĩ còn thuần thục kỹ năng cứu nạn dưới nước, sẵn sàng lặn sâu, vượt dòng chảy mạnh để tìm kiếm nạn nhân trong mưa lũ (ảnh: tập luyện tình huống đưa nạn nhân từ vực sâu hơn 50m lên vị trí an toàn)

Những “người sắt” của Tổ PCCC&CNCH đặc biệt tinh nhuệ ở Đà Nẵng - Ảnh 7.

Những vụ cháy chung cư, nơi hàng chục người bị mắc kẹt giữa khói độc và lửa dữ, là phép thử khắc nghiệt nhất cho bản lĩnh và kỹ năng của lực lượng tinh nhuệ

Những “người sắt” của Tổ PCCC&CNCH đặc biệt tinh nhuệ ở Đà Nẵng - Ảnh 8.

Đơn cử, tại chung cư Mường Thanh, vụ cháy xảy ra ngày 2-5-2025, lực lượng đã hướng dẫn thoát nạn cho hơn 50 người và khống chế hoàn toàn đám cháy, hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất

Những “người sắt” của Tổ PCCC&CNCH đặc biệt tinh nhuệ ở Đà Nẵng - Ảnh 9.

Với người chỉ huy, mệnh lệnh không chỉ đến từ cấp trên mà còn xuất phát từ trách nhiệm và lương tâm, luôn là người vào hiện trường trước và rời đi sau cùng

Những “người sắt” của Tổ PCCC&CNCH đặc biệt tinh nhuệ ở Đà Nẵng - Ảnh 10.

Những ngày không cháy nổ, không thiên tai lại là khoảng thời gian quý giá để toàn đội siết chặt kỷ luật, rèn thể lực và hoàn thiện kỹ năng chuyên môn

Những “người sắt” của Tổ PCCC&CNCH đặc biệt tinh nhuệ ở Đà Nẵng - Ảnh 11.

Trong khói lửa, mưa lũ và hiểm nguy, Tổ PCCC&CNCH đặc biệt tinh nhuệ vẫn lặng thầm giữ trọn lời thề vì nhân dân, trở thành điểm tựa vững chắc cho sự bình yên của Đà Nẵng

Trong năm 2025, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ TP Đà Nẵng đã tiếp nhận 37 tin báo cháy, điều động 37 lượt xe cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, kịp thời cứu được 5 người và bảo vệ nhiều tài sản của người dân.

Về công tác cứu nạn cứu hộ (CNCH), đơn vị tiếp nhận 14 thông tin, xuất 15 lượt xe triển khai lực lượng, phương tiện. Qua đó đã cứu được 23 người bị mắc kẹt, bị thương, hỗ trợ nhân dân trong bão lũ.



Tin liên quan

Thoát nạn bằng xe thang cao 52m, xem robot chữa cháy ở Đà Nẵng

(NLĐO) – Công an TP Đà Nẵng hướng dẫn người dân trải nghiệm các phương thức chữa cháy, thoát nạn với những công cụ, thiết bị tối tân nhất.

TPHCM: 84 cảnh sát tham gia chữa cháy vụ cháy 4 căn nhà ở phường Bình Đông

(NLĐO) - Vụ cháy lớn sáng nay ở phường Bình Đông, TPHCM đã thiêu rụi 4 căn nhà.

Một đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ở TPHCM cứu tài sản 200 tỉ đồng cho doanh nghiệp

(NLĐO) - Lực lượng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 30 đã cứu được tài sản giá trị ước tính 200 tỉ đồng, trong số 23 vụ cháy xảy ra trên địa bàn

cứu nạn, cứu hộ phòng cháy chữa cháy lực lượng cảnh sát đặc biệt tinh nhuệ PCCC Đà Nẵng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo