Những người vẽ lại đời mình: Tay trái viết tiếp niềm đam mê gian bếp

Nhân Ngày Quốc tế Người khuyết tật 3-12, Báo Người Lao Động trân trọng giới thiệu đến bạn đọc những tấm gương vượt qua nghịch cảnh, truyền cảm hứng cho cộng đồng.

Tai nạn giao thông cướp đi tay phải, nhưng tình yêu với bếp bánh đã giúp nữ đầu bếp Nguyễn Thiện Liên Phương đứng dậy, tiếp tục truyền lửa nghề

Từng là đầu bếp chính tại các khách sạn 5 sao danh tiếng và giảng viên dày dạn kinh nghiệm, song một tai nạn bất ngờ đã cướp đi cánh tay phải của bà Nguyễn Thiện Liên Phương (52 tuổi; ngụ phường Bình Quới, TP HCM). Nhưng thay vì gục ngã, tình yêu với bếp bánh đã trở thành điểm tựa để bà đứng dậy, biến tay trái trở thành "phép mầu", tiếp tục truyền lửa nghề.

Từ đỉnh cao nghề bếp đến biến cố cuộc đời

Trong giới làm bánh, Nguyễn Thiện Liên Phương không phải là cái tên xa lạ. Với nhiều năm kinh nghiệm, bà từng giữ vị trí bếp chính tại các khách sạn lớn như Duxton Saigon, Majestic Saigon và hiện là giảng viên Trường Trung cấp Du lịch & Khách sạn Saigontourist.

Sự nghiệp rực rỡ ấy được vun đắp từ những ngày bà Phương còn ở tuổi thiếu niên. "Bà nội tôi làm bánh rất giỏi. Có thể tôi được di truyền đam mê và cả năng khiếu này từ bà. Từ năm học lớp 7, lớp 8, tôi đã đạp xe đến Nhà Văn hóa Phụ nữ học làm bánh, bắt bông kem" - bà Phương nhớ lại.

Sinh ra trong gia đình không dư dả, bà Phương không có điều kiện theo học trọn các khóa dạy nấu ăn, làm bánh mà chỉ chọn những lớp miễn phí hoặc học từng buổi một công thức. Nhưng không có gì ngăn được niềm say mê được đứng trong gian bếp của cô bé tuổi teen. Năm em gái tròn 16 tuổi, bà Phương đã tự tay chuẩn bị một bữa sinh nhật hoàn chỉnh - từ món khai vị đến các món chính, lẩu thập cẩm - như một sự khẳng định sớm về năng khiếu ẩm thực.

Tốt nghiệp trung học phổ thông, thay vì theo đuổi con đường đại học như nhiều bạn bè cùng lứa, bà Phương chọn học chuyên về nghề bếp. Để có thêm kinh nghiệm, sau khi học xong, bà chủ động xin vào làm ở các nhà hàng, khách sạn thường phục vụ khách Tây.

Năm 1997, bà Phương là cô gái nhỏ tuổi nhất trong số thí sinh dự cuộc thi làm bánh quốc tế, dùng chiếc bánh kem vuông phá cách chinh phục ban giám khảo. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Bà Phương kể khoảng thời gian làm việc cho các khách sạn này đã giúp bà tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm, là nền tảng cho những thành công sau này. Những ngày tháng đó là những giờ lao động không ngơi nghỉ. Ở đó, bà có cơ hội tiếp xúc với rất nhiều loại bánh Âu, từ đơn giản đến cầu kỳ. "Mỗi ngày, tôi có mặt ở bếp rất sớm và ra về khi trong bếp chẳng còn ai" - bà Phương nói.

Nhờ sự ham học hỏi và năng lực tiếp thu nhanh, bà Phương từng bước nâng cao kỹ năng, trở thành đầu bếp chính làm bánh Âu cho nhiều khách sạn lớn ở TP HCM.

Năm 1995, cô đầu bếp trẻ Nguyễn Thiện Liên Phương gia nhập khách sạn Equatorial, làm việc trong môi trường quốc tế đầy áp lực. Năm 1997, nhờ nỗ lực và tài năng, bà Phương được tham dự cuộc thi làm bánh quốc tế tổ chức tại Việt Nam. Nhỏ bé, rụt rè trước các đầu bếp hàng đầu thế giới, cô đầu bếp trẻ lẳng lặng làm bánh, trang trí. Chiếc bánh của bà, với những con vật nặn từ hạnh nhân thay vì hoa lá thông thường, đã khiến ban giám khảo kinh ngạc và đoạt giải nhất.

Sau khi thăng hoa với bếp bánh, không dừng lại với nghề đầu bếp, bà Phương trở thành giáo viên hướng dẫn các lớp bánh Âu, truyền kinh nghiệm cho nhiều thế hệ học trò.

Thế nhưng, tai họa ập đến vào ngày 13-1-2024 như muốn thử thách niềm đam mê bếp của bà. Tai nạn giao thông đã khiến cánh tay phải dập nát, trong khoảnh khắc đau đớn, bà Phương nghĩ "mình xong thật rồi", nhưng bản năng đã khiến bà dùng tay trái tìm điện thoại gọi cho người thân. "Tỉnh dậy sau ca mổ, dù nước mắt trào ra, tôi vẫn tự nhủ khóc cũng không làm tay phải mọc lại. Bước ra khỏi phòng bệnh là không được khóc nữa" - bà Phương trầm giọng khi kể lại biến cố cuộc đời.

"Hồi sinh" từ bàn tay trái

Những ngày đầu sau tai nạn, sự chăm sóc của chồng và gia đình trở thành điểm tựa tinh thần lớn nhất cho bà Phương. Nằm viện gần 3 tuần và mất nửa năm để hồi phục, đó là chuỗi ngày giằng xé giữa hy vọng và tuyệt vọng. Dù kiên trì tập luyện, tay trái của bà Phương vẫn không thể linh hoạt, khéo léo như tay phải. "Đồ rơi vỡ không biết bao lần, mọi thao tác đều chậm hơn, sức tay yếu. Mẹ là người đồng hành với tôi suốt giai đoạn học lại nghề bằng tay trái" - bà Phương chia sẻ.

Các động tác như cầm dao, nhồi bột, láng bánh, nặn kem,… vốn rất đơn giản với bà, nhưng nay, với tay trái, chậm chạp và khó khăn hơn nhiều. "Những công việc từng làm trong "một nốt nhạc", như cuộn bánh bông lan, giờ mất đến 15 phút. Điều khiến tôi buồn nhất là không tự lái xe được, mọi di chuyển đều phụ thuộc người khác" - bà Phương giãi bày.

Tay phải mất đi nhưng tay trái của bà Phương trở thành bàn tay sáng tạo, minh chứng rằng biến cố với cơ thể không thể dập tắt niềm đam mê gian bếp

Nhưng tình yêu với bếp bánh của bà chưa từng tắt. Ngay cả khi tay chưa tháo băng, bà Phương đã xách cặp đồ nghề đi dạy. Hiện tại, bà vẫn đứng lớp nhưng chuyển sang dạy nhóm nhỏ để có thể theo sát từng học viên. "Một biến cố đúng là gây ra nỗi đau, nhưng mình phải vươn lên từ nỗi đau, chứ không được chùn bước. Bây giờ với tôi, được đứng lớp, được chia sẻ kỹ thuật, kinh nghiệm và niềm đam mê bếp là điều đáng trân trọng nhất" - bà Phương tâm sự.

Lửa nghề chưa bao giờ tắt Chứng kiến nghị lực của cô giáo Phương, nhiều học viên kinh ngạc và nể phục. Chị Nguyễn Quỳnh Anh bày tỏ: "Lần đầu khi nghe tin cô bị tai nạn, tôi rất sốc. Tôi tự hỏi nếu là mình, liệu có vực dậy được không? Nhưng cô đã làm được, tinh thần và năng lượng của cô thật sự phi thường". Một học viên lâu năm của bà Phương, chị Trịnh Lê Thụy Khánh, nhận xét: "Sau biến cố đó, tôi nhận thấy lửa nghề trong cô chưa bao giờ tắt. Dù không còn toàn vẹn như xưa, nhưng cô luôn mỉm cười, đi về phía trước và truyền năng lượng ấy cho chúng tôi".

(Còn tiếp)