Những nỗ lực ngoại giao cho khủng hoảng Ukraine

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Những nỗ lực ngoại giao cho khủng hoảng Ukraine

Xuân Mai

Theo hãng tin AP, các quan chức hai nước tập trung vào việc chỉnh sửa bản kế hoạch 28 điểm do Tổng thống Donald Trump đề xuất

Ngoại trưởng Marco Rubio và đặc phái viên Steve Witkoff của Mỹ tiếp các nhà đàm phán Ukraine tại bang Florida ngày 30-11 (giờ địa phương) để bàn về kế hoạch do Washington đề ra nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Theo hãng tin AP, các quan chức hai nước tập trung vào việc chỉnh sửa bản kế hoạch 28 điểm do Tổng thống Donald Trump đề xuất. Được xây dựng trong tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Nga, kế hoạch này bị chỉ trích là quá thiên về các yêu cầu của Moscow. Ban đầu, kế hoạch này hình dung Ukraine sẽ nhượng lại toàn bộ vùng Donbas cho Nga, áp đặt các giới hạn về quy mô quân đội Ukraine, ngăn cản nước này gia nhập NATO và yêu cầu Ukraine tổ chức bầu cử trong vòng 100 ngày. Các nhà đàm phán cho biết kế hoạch đã có thay đổi nhưng thông tin chi tiết không được công bố.

Cuộc gặp hôm 30-11 nhằm xác định liệu Mỹ và Ukraine có thể điều chỉnh quan điểm đủ mức hay không. Nếu hai bên làm rõ được những vấn đề còn vướng mắc, các đặc phái viên Mỹ có thể bước vào vòng ngoại giao con thoi tiếp theo với một kế hoạch thống nhất và khả thi, trong đó đáng chú ý là chuyến đi dự kiến đến Nga trong tuần này của ông Witkoff.

Những nỗ lực ngoại giao cho khủng hoảng Ukraine - Ảnh 1.

Hai phái đoàn Mỹ và Ukraine tại cuộc gặp ở TP Geneva - Thụy Sĩ hôm 23-11. Ảnh: VCG

Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tuần rồi cho biết sẽ cử ông Witkoff đến Moscow để thảo luận về một kế hoạch hòa bình "đã được tinh chỉnh". Theo đài RT, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov sau đó cho biết Nga đã nhận được phiên bản mới của kế hoạch và một cuộc thảo luận về nó sẽ diễn ra trong tuần này. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định đề xuất của Mỹ là một điểm khởi đầu cho các cuộc đàm phán. Theo nhà lãnh đạo này, đây không phải là một dự thảo thỏa thuận mà là "một tập hợp các vấn đề được đưa ra để thảo luận".

Một nỗ lực ngoại giao khác diễn ra ở thủ đô Paris - Pháp, nơi Tổng thống Emmanuel Macron và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 1-12 dự kiến thảo luận về con đường hướng tới hòa bình. Theo thông cáo của Điện Élysée, hai nhà lãnh đạo này sẽ thảo luận về các điều kiện của một nền hòa bình công bằng và bền vững ở Ukraine.

Phát biểu trước thềm chuyến đi, ông Zelensky cho biết Mỹ đang thể hiện "một cách tiếp cận mang tính xây dựng", đồng thời bày tỏ hy vọng trong những ngày tới có thể làm rõ các bước cụ thể để chấm dứt xung đột.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo