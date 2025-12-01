Những nỗ lực ngoại giao cho khủng hoảng Ukraine

Ngoại trưởng Marco Rubio và đặc phái viên Steve Witkoff của Mỹ tiếp các nhà đàm phán Ukraine tại bang Florida ngày 30-11 (giờ địa phương) để bàn về kế hoạch do Washington đề ra nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Theo hãng tin AP, các quan chức hai nước tập trung vào việc chỉnh sửa bản kế hoạch 28 điểm do Tổng thống Donald Trump đề xuất. Được xây dựng trong tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Nga, kế hoạch này bị chỉ trích là quá thiên về các yêu cầu của Moscow. Ban đầu, kế hoạch này hình dung Ukraine sẽ nhượng lại toàn bộ vùng Donbas cho Nga, áp đặt các giới hạn về quy mô quân đội Ukraine, ngăn cản nước này gia nhập NATO và yêu cầu Ukraine tổ chức bầu cử trong vòng 100 ngày. Các nhà đàm phán cho biết kế hoạch đã có thay đổi nhưng thông tin chi tiết không được công bố.

Cuộc gặp hôm 30-11 nhằm xác định liệu Mỹ và Ukraine có thể điều chỉnh quan điểm đủ mức hay không. Nếu hai bên làm rõ được những vấn đề còn vướng mắc, các đặc phái viên Mỹ có thể bước vào vòng ngoại giao con thoi tiếp theo với một kế hoạch thống nhất và khả thi, trong đó đáng chú ý là chuyến đi dự kiến đến Nga trong tuần này của ông Witkoff.

Hai phái đoàn Mỹ và Ukraine tại cuộc gặp ở TP Geneva - Thụy Sĩ hôm 23-11. Ảnh: VCG

Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tuần rồi cho biết sẽ cử ông Witkoff đến Moscow để thảo luận về một kế hoạch hòa bình "đã được tinh chỉnh". Theo đài RT, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov sau đó cho biết Nga đã nhận được phiên bản mới của kế hoạch và một cuộc thảo luận về nó sẽ diễn ra trong tuần này. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định đề xuất của Mỹ là một điểm khởi đầu cho các cuộc đàm phán. Theo nhà lãnh đạo này, đây không phải là một dự thảo thỏa thuận mà là "một tập hợp các vấn đề được đưa ra để thảo luận".

Một nỗ lực ngoại giao khác diễn ra ở thủ đô Paris - Pháp, nơi Tổng thống Emmanuel Macron và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 1-12 dự kiến thảo luận về con đường hướng tới hòa bình. Theo thông cáo của Điện Élysée, hai nhà lãnh đạo này sẽ thảo luận về các điều kiện của một nền hòa bình công bằng và bền vững ở Ukraine.

Phát biểu trước thềm chuyến đi, ông Zelensky cho biết Mỹ đang thể hiện "một cách tiếp cận mang tính xây dựng", đồng thời bày tỏ hy vọng trong những ngày tới có thể làm rõ các bước cụ thể để chấm dứt xung đột.