Những nữ chiến sĩ công an làm mẹ đỡ đầu trẻ mồ côi

Chương trình "Mẹ đỡ đầu", "Ngôi nhà hạnh phúc" của các cấp hội phụ nữ Công an Đắk Nông là chương trình có ý nghĩa thiết thực, giúp các cháu mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được sống trong tình thương yêu của cộng đồng.



Những nữ chiến sĩ công an tỉnh Đắk Nông nhận đỡ đầu trẻ mồ côi

Nhiều năm trước, 2 vợ chồng nghèo ở thôn Năm Tầng (xã Đắk R'la, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) gạt nước mắt chia tay 2 con thơ dại để đi làm ăn xa. Không ngờ, ngày ấy cũng là lần cuối cùng 2 anh em Hầu Mí Súa (SN 2013) và Hầu Mí Lự (SN 2015) được nhìn thấy cha mẹ. Năm 2018, cha mẹ 2 anh em qua đời vì tai nạn nơi đất khách quê người, khi đi lao động ở nước ngoài. Cuộc sống vốn đã khó khăn, người chú cũng thuộc diện hộ nghèo, đông con nên việc học của 2 anh em nhiều lúc tưởng chừng phải dừng lại.



Thấu cảm sự đáng thương của 2 cháu nhỏ, tháng 11-2022, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Đắk Nông đã nhận đỡ đầu 2 cháu với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng cho đến 18 tuổi. Đồng thời, Hội phụ nữ Công an tỉnh Đắk Nông huy động xây tặng anh em Hầu Mí Lự và Hầu Mí Súa 1 căn nhà mới khang trang. Thiếu tình thương của cha mẹ nhưng 2 cháu nhỏ được những nữ chiến sĩ công an che chở, đỡ đần, bù đắp phần nào những mất mát để 2 cháu vươn lên trong cuộc sống.

Trao tặng "Ngôi nhà hạnh phúc" cho trẻ mồ côi

Tương tự, 2 chị em H'Diêm (SN 2013) và H'Dung (SN 2016, ở xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) cũng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khi năm 2020 mẹ mất vì bệnh ung thư. Thiếu hơi ấm người mẹ, cha của 2 cháu tần tảo lao động nuôi 2 con. Vậy nhưng tai họa tiếp tục ập xuống khi 2 năm sau người cha đột ngột qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Mồ côi cha mẹ, 2 cháu nhỏ được bà ngoại và dì ruột đưa về chăm sóc, nuôi dưỡng. Trước hoàn cảnh đáng thương này, tháng 3-2023, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông đã nhận đỡ đầu 2 cháu.

"Từ ngày cha mẹ mất, cuộc sống gia đình hết sức khó khăn. Rất may chúng cháu đã có những người cha, người mẹ công an thường xuyên tới chăm sóc, động viên. Chúng cháu hứa sẽ vừa học tập tốt, vừa làm việc nhà để phụ giúp bà và dì" - cháu H'Diêm chia sẻ.

Các cấp hội phụ nữ Công an tỉnh Đắk Nông lan tỏa chương trình "Mẹ đỡ đầu"

Được biết, hiện nay các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Nông đã nhận đỡ đầu 61 em nhỏ mồ côi hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Riêng các cấp hội phụ nữ trong Công an tỉnh Đắk Nông đã nhận đỡ đầu, làm mẹ của 39 trẻ mồ côi. Đồng thời, huy động kinh phí xây dựng 3 "Ngôi nhà hành phúc" cho các cháu.

Ngoài hỗ trợ kinh phí, chăm sóc, động viên tinh thần, những người mẹ mang sắc phục công an cũng thường xuyên hướng dẫn các em học tập, dạy kỹ năng sống, cách tự chăm sóc bản thân. Ngoài ra còn tổ chức tư vấn pháp luật, định hướng lựa chọn nghề nghiệp, hỗ trợ nhu yếu phẩm, chi phí học tập, khám chữa bệnh cho các cháu.

Trung tá Võ Thị Hiền Hòa, Trưởng Ban Phụ nữ Công an tỉnh Đắk Nông, cho biết với phương châm "Không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau", mục tiêu là 100% các cấp Hội Phụ nữ Công an Đắk Nông thực hiện Chương trình "Mẹ đỡ đầu". Điểm khác biệt của chương trình là không phải huy động bao nhiêu tiền cho các con mà tìm cho các con "mẹ đỡ đầu" hỗ trợ, nuôi dưỡng các con toàn diện.

"Để tạo sự đồng thuận cao, Ban Phụ nữ Công an tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo, hướng dẫn các cấp phụ nữ trong toàn ngành đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chương trình "Mẹ đỡ đầu". Từ đó, nâng cao nhận thức cho hội viên phụ nữ các cấp đối với công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, hỗ trợ các em có hoàn cảnh khó khăn về mọi mặt" - Trung tá Võ Thị Hiền Hòa chia sẻ.