Những pha lừa khó tin

Ngày 9-1, TAND TP HCM đưa Nguyễn Ngọc Thiện (tên gọi khác là Long; SN 1981, ngụ TP HCM) ra xét xử về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Chỉ "nổ" là phó chánh thanh tra Bộ Công an, Thiện đã dễ dàng chiếm đoạt hơn 40 tỉ đồng của nhiều nạn nhân.



Án chung thân cho kẻ lừa đảo

Dù thất nghiệp nhưng gặp ai Thiện cũng "nổ" mình là phó chánh thanh tra Bộ Công an. Một lần, bà Đ.M.L. nhờ Thiện giúp người em họ của mình đòi lại tiền dịch vụ làm visa đi nước ngoài tại một công ty. Thiện gọi điện đến công ty, xưng tên Long, làm trong ngành công an và yêu cầu giám đốc công ty trả lại tiền nếu không sẽ bị xử lý. Sau đó, công ty này đã trả lại tiền.

Tối ngày 16-7-2018, bà L. cùng em họ gặp Thiện để cám ơn. Qua trò chuyện, Thiện "nổ" nơi công tác, thanh tra Bộ Công an, đang bán thanh lý 12 ô tô hiệu Lexus, Camry giá rẻ. Tin tưởng Thiện, bà L. không chỉ đưa 2,8 tỉ đồng để mua 2 ô tô Lexus mà còn giới thiệu cho người thân, bạn bè cùng mua.

Một thẩm phán TAND TP HCM cho biết qua công tác xét xử các vụ án hình sự, ghi nhận hiện các nhóm tội xâm phạm quyền sở hữu, trong đó có tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" vẫn chiếm tỉ lệ cao, phương thức thực hiện hành vi phạm tội ngày càng tinh vi.



Thiện còn "nổ" là mua được nhà đất, căn hộ, biệt thự của Bộ Công an "giá nội bộ" để lừa nhiều người.

Cơ quan điều tra xác định, Thiện đã nhận hơn 15 tỉ đồng nhưng không có nhà, không có xe giao cho những người đã đưa tiền.

Cũng với thủ đoạn "nổ" là phó chánh thanh tra Bộ Công an để xử lý vụ tranh chấp nhà; hoặc có suất mua thanh lý một căn nhà mặt tiền, nhưng do là công an nên không thể đứng tên giao dịch, Thiện đã lừa 6 nạn nhân với tổng số tiền là 12,5 tỉ đồng.

Ngoài việc lừa bán nhà, bán xe, Thiện còn lừa làm hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng… để chiếm đoạt nhiều tỉ đồng của các nạn nhân.

Xem xét vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Thiện tù chung thân.

Bị cáo Vũ Bảo Trinh và đồng phạm tại phiên xét xử

Bán căn hộ cho nhiều người

Ngày 29-12-2023, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Vũ Bảo Trinh (SN 1973; quê Đắk Lắk) tù chung thân; Tô Văn Chí Tâm (SN 1983; quê Đồng Tháp) 17 năm tù và Hoàng Thái Anh (SN 1972; quê Nam Định) 16 năm tù cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo HĐXX, bị cáo Trinh đã chiếm đoạt của bị hại hơn 309 tỉ đồng nên buộc bị cáo này hoàn trả cho các bị hại.

Nội dung vụ án thể hiện, từ tháng 12-2018, Cơ quan CSĐT - Công an TP HCM nhận được nhiều đơn tố cáo Vũ Bảo Trinh, Tô Văn Chí, Hoàng Thái Anh lừa bán căn hộ chung cư La Bonita. Phần lớn người mua đều đã đóng tiền từ 3 tỉ đồng đến 22 tỉ đồng nhưng lại rơi vào cảnh tranh chấp quyền sở hữu vì ai nấy cũng "mua bán hợp pháp".

Trinh đã chỉ đạo thay tên, ký hiệu căn hộ; thay đổi chủ sở hữu, người đại diện doanh nghiệp nhằm để khách hàng lầm tưởng là mua bán căn hộ, sàn thương mại khác nhau.

Ra tòa, Trinh vẫn quanh co, chối tội. Bị cáo khai thực chất việc bán 1 căn hộ cho nhiều người là hợp đồng giả cách cho vay tiền. Tuy nhiên, các bị hại đã tố cáo và nộp tài liệu xác định việc mua bán căn hộ là thật. Sau khi khách hàng chuyển tiền mua căn hộ, Trinh chỉ đạo nhân viên làm hồ sơ hợp thức hóa bằng các chứng từ vay vốn và trả nợ vay. Bằng thủ đoạn gian dối nêu trên, Trinh và 2 đồng phạm đã đại diện cho Công ty Nam Thị ký kết 78 hợp đồng mua bán căn hộ với các bị hại, chiếm đoạt số tiền hơn 309 tỉ đồng.

Lừa người thân

Một vụ lừa đảo không kém phần hy hữu khác được TAND quận Bình Tân đưa ra xét xử vào ngày 8-6-2023. Liên quan vụ án, các bị cáo Nguyễn Thanh Hiếu, Nguyễn Mạnh Trung lần lượt bị tuyên phạt 9 tháng tù và 6 tháng tù cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Nội dung vụ án thể hiện, Hiếu và Trung là bạn bè. Hiếu kể với Trung rằng Hiếu đang thiếu nợ nhiều người nhưng không có khả năng chi trả. Do đó, Hiếu nhờ Trung phối hợp diễn một màn kịch với gia đình Hiếu.

Cụ thể, Hiếu nhờ Trung giả vờ bắt cóc Hiếu rồi quay, chụp cảnh trói tay, bịt miệng gửi cho gia đình Hiếu để "lấy tiền chuộc".

Nghe lời bạn, Trung đồng ý. Cả hai thuê một phòng ở khách sạn tại phường Tân Tạo, quận Bình Tân rồi dựng hiện trường như đã bàn bạc. Tại đây, Hiếu tự trói chân vào ghế, nhét khăn vào miệng để Trung chụp hình, quay phim.

Sau đó, Hiếu lấy điện thoại của Trung gửi hình ảnh và video cho anh họ của Hiếu, yêu cầu gia đình chuyển 40 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của Hiếu.

Người anh họ nhận được tin nhắn, liên hệ lại thì gặp Trung. Trung đe dọa, yêu cầu gia đình phải đưa tiền chuộc, nếu không sẽ "xử lý Hiếu". Để tăng phần chân thực cho màn kịch, Hiếu còn nhờ Trung đạp lên đầu mình rồi quay phim gửi cho anh họ. Người anh họ lo lắng nên chuyển trước 5 triệu đồng. Sau đó, người này đến Công an TP HCM trình báo. Sau khi nhận được tiền, Hiếu mang đi xài thì bị công an triệu tập.