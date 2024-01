Những phiên chợ nghĩa tình

Chương trình "Phiên chợ nghĩa tình - Tết đoàn viên" do LĐLĐ quận 10, TP HCM tổ chức cuối tuần qua có ý nghĩa đặc biệt với hàng trăm đoàn viên - lao động có hoàn cảnh khó khăn. Tham quan các gian hàng đầy ắp nhu yếu phẩm, bánh kẹo Tết được bán với giá rẻ hơn nhiều so với thị trường, ai cũng tranh thủ mua những thứ cần thiết cho gia đình trong dịp Tết để tiết kiệm.



"Tiết kiệm được khoản nào vui khoản ấy"

Cầm trên tay những phiếu mua hàng (tổng trị giá 300.000 đồng) do LĐLĐ quận 10 tặng, chị Lâm Thị Nguyên, công nhân (CN) Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 10, rảo một vòng quanh các gian hàng để tìm mua những thứ cần thiết.

Xách trên tay 2 túi lớn hàng hóa, chị Nguyên khoe: "Tôi mua rất nhiều thứ cho gia đình sử dụng và gửi một ít về quê cho người thân nhưng chỉ phải bù thêm chưa tới 100.000 đồng vì món nào cũng được giảm giá. Túi tiền eo hẹp nên tiết kiệm được khoản nào vui khoản ấy".

Chị Nguyên là mẹ đơn thân, ngoài con nhỏ, hiện chị còn phụng dưỡng cha già bị liệt do đột quỵ nên cuộc sống vô cùng vất vả. Ngoài công việc hằng ngày, chị phải làm thêm đủ mọi việc ngoài giờ như quét chợ, đưa rước học sinh, giúp việc nhà..., thế nhưng thu nhập mỗi tháng cũng chỉ 8 triệu đồng, vừa đủ tiền thuê nhà và chi phí ăn uống cho cả gia đình.

Vì vậy, phiên chợ giảm giá mà LĐLĐ quận tổ chức đối với chị cũng như hơn 500 CN tham gia chương trình có ý nghĩa rất đặc biệt. Để hỗ trợ CN sắm Tết, LĐLĐ quận 10 đã tặng 211 phiếu mua hàng (300.000 đồng/phiếu) đồng thời trao hơn 200 phần quà Tết cho người lao động (NLĐ) khó khăn. Nhận được sự quan tâm, ai cũng thấy ấm lòng.

Người lao động mua sắm tại “Phiên chợ nghĩa tình - Tết đoàn viên” do LĐLĐ quận 10, TP HCM tổ chức. Ảnh: THANH NGA

Tương tự, chương trình "Tết sum vầy - Ngày hội CN - Phiên chợ nghĩa tình" do Tổng Công ty Việt Thắng và Công đoàn Dệt may Việt Nam vừa tổ chức cũng thể hiện tình cảm, sự động viên đối với NLĐ. Chương trình có 27 đơn vị tham gia với 40 gian hàng gồm các hàng hóa nhu yếu phẩm, quần áo, ba-lô, túi xách, nước giặt xả... với giá giảm ít nhất 30% - 50% so với thị trường để bán cho đoàn viên - lao động. Đặc biệt, Công đoàn Dệt may Việt Nam còn dành tặng 632 phần quà và tiền với tổng trị giá 316 triệu đồng cho trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo.

Tết ấm cho người lao động khó khăn

"Ngày hội CN - Phiên chợ nghĩa tình" với chủ đề "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" đang diễn ra từ ngày 9 đến 17-1 tại Nhà Văn hóa Lao động TP Thủ Đức do LĐLĐ TP Thủ Đức tổ chức cũng trở thành ngày hội lớn của CN.

Tại ngày hội, NLĐ được tham quan, mua sắm các sản phẩm chất lượng cao tại hơn 50 gian hàng đến từ các doanh nghiệp cùng 10 gian hàng phúc lợi của LĐLĐ TP Thủ Đức, với mức giá giảm 10% - 40%. Bên cạnh đó, đoàn viên còn được tư vấn pháp luật về lao động, thưởng thức văn nghệ, ẩm thực… Nhằm giúp NLĐ có niềm vui trọn vẹn, LĐLĐ TP Thủ Đức đã tặng 1.500 phiếu mua hàng (mỗi phiếu trị giá 300.000 đồng) và 200 phần quà (trị giá 500.000 đồng/phần) đến các đoàn viên khó khăn.

Nhận quà và phiếu mua sắm từ ban tổ chức, chị Nguyễn Thị Hoa, CN Công ty TNHH Dệt may Thái Dương, rất xúc động. Năm 2023, do công ty ít việc nên thu nhập của chị chỉ tầm 6 triệu đồng/tháng. Chị Hoa là mẹ đơn thân, nuôi 2 con (6 và 15 tuổi), ở nhà thuê nên cuộc sống luôn thiếu trước hụt sau. "Quê ở Đồng Nai nhưng Tết này, ba mẹ con không về quê đón Tết. Phần quà của tổ chức Công đoàn giúp 3 mẹ con có một cái Tết ấm áp" - chị Hoa bày tỏ.

Không chỉ các phiên chợ Tết do Công đoàn cấp trên tổ chức, dịp Tết Giáp Thìn 2024, NLĐ còn được trải nghiệm mua sắm tại "Ngày hội CN - Phiên chợ nghĩa tình" chủ đề "Khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt" do LĐLĐ TP HCM tổ chức. Chương trình được diễn ra theo cả 2 hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Phiên chợ trực tiếp sẽ diễn ra tại KCN Vĩnh Lộc từ ngày 20 đến 25-1 với quy mô lớn, từ 100 - 150 gian hàng bày bán các sản phẩm thiết yếu như gạo, quần áo, giày dép, lương thực, thực phẩm, trái cây, quà Tết, bánh mứt, thức ăn nhanh, các loại hình dịch vụ về ăn uống; các dịch vụ về phương tiện, nhu cầu cá nhân về ngân hàng, tài chính, vui chơi giải trí...

Khánh Hòa chăm lo Tết cho người lao động Sáng 15-1, tại TP Nha Trang, LĐLĐ thành phố, Công đoàn ngành Giao thông Vận tải, Công đoàn ngành Xây dựng, Công đoàn ngành Y tế, Công đoàn Viên chức, Công đoàn ngành Giáo dục, Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa phối hợp siêu thị Co.opmart Nha Trang và các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình "Chợ Tết Công đoàn 2024". Tại buổi khai mạc, 280 phần quà (trị giá 300.000 đồng/phần) được ban tổ chức gửi đến đoàn viên - lao động có hoàn cảnh khó khăn. Dịp này, siêu thị Co.opmart Nha Trang cũng khai trương gian hàng giảm giá từ 15% đến 50% để phục vụ đoàn viên - lao động mua sắm Tết. "Chợ Tết Công đoàn 2024" diễn ra tại siêu thị Co.opmart Nha Trang nằm trong chuỗi các hoạt động chăm lo Tết 2024 do LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa tổ chức tại 5 địa điểm trên địa bàn tỉnh. T.Tĩnh