Kinh tế

Những quy định mới mà người làm tiếp thị liên kết cần biết, áp dụng từ năm 2026

Minh Chiến

(NLĐO)- Luật Thương mại điện tử đã đưa ra nhiều quy định về hoạt động tiếp thị liên kết, có hiệu lực từ ngày 1-7-2026.

Trong bối cảnh thương mại điện tử và kinh tế số tăng trưởng nhanh, tiếp thị liên kết (affiliate marketing) đang nổi lên như một xu hướng nghề nghiệp được khá nhiều người lựa chọn.

Những quy định mới về tiếp thị liên kết có hiệu lực từ năm 2026 - Ảnh 1.

Luật Thương mại điện tử đã đưa ra nhiều quy định về hoạt động tiếp thị liên kết (Ảnh minh hoạ: AI)

Tiếp thị liên kết (affiliate marketing) là mô hình tiếp thị trong đó cá nhân hoặc tổ chức quảng bá sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp thông qua các kênh số và nhận hoa hồng khi phát sinh đơn hàng hoặc hành động thành công.

Với nguyên tắc trả phí theo hiệu quả, mô hình này ngày càng được ưa chuộng trong thương mại điện tử, tận dụng sức ảnh hưởng của người sáng tạo nội dung và xu hướng mua sắm dựa trên trải nghiệm, đánh giá thực tế.

Tại Luật Thương mại điện tử vừa được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 10, ngày 10-12, đã đưa ra nhiều quy định để quản lý hoạt động tiếp thị liên kết.

Theo đó, Điều 25 của luật đã quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ tiếp thị liên kết trong thương mại điện tử. Trước khi thiết lập đường dẫn truy cập, mã giới thiệu hoặc phương thức tương tự, tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ tiếp thị liên kết thực hiện các trách nhiệm thực hiện việc xác thực điện tử danh tính người tiếp thị liên kết theo pháp luật định danh và xác thực điện tử trước khi cho phép thực hiện tiếp thị liên kết. Trường hợp người tiếp thị liên kết là người nước ngoài thì xác thực danh tính thông qua các giấy tờ hợp pháp.

Tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ tiếp thị liên kết phải từ chối cung cấp dịch vụ cho hàng hóa, dịch vụ cấm đầu tư kinh doanh, hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật được công khai trên Hệ thống quản lý hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh theo phương thức đa cấp không có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hàng hóa, dịch vụ đăng tải trên nền tảng thương mại điện tử đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công khai thông báo vi phạm pháp luật trên Hệ thống quản lý hoạt động thương mại điện tử.

Luật Thương mại điện tử cũng quy định rõ trách nhiệm của người tiếp thị liên kết trong thương mại điện tử. Cụ thể, trước khi thực hiện tiếp thị liên kết, người tiếp thị liên kết cần cung cấp thông tin cho tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ tiếp thị liên kết phục vụ việc xác thực và định danh điện tử.

Người tiếp thị liên kết phải từ chối thực hiện tiếp thị liên kết trên các nền tảng số đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công khai thông báo vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội hoặc trên nền tảng số kinh doanh theo phương thức đa cấp không có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

Đồng thời, phải từ chối thực hiện tiếp thị liên kết gắn với nội dung có sử dụng ngôn ngữ, hình ảnh, trang phục, hành vi trái với đạo đức xã hội và thuần phong mỹ tục.

Đối với đường dẫn truy cập, mã giới thiệu hoặc phương thức tương tự đã được thiết lập, người tiếp thị liên kết phải thực gỡ bỏ liên kết cho hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Cung cấp thông tin về hoạt động tiếp thị liên kết trong thương mại điện tử theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về thương mại điện tử.

Luật Thương mại điện tử có hiệu lực từ ngày 1-7-2026. 

