Quốc tế

Những sân bay lấn biển hoành tráng hàng đầu thế giới

Xuân Mai

(NLĐO) – Việc xây dựng các siêu sân bay lấn biển là những kỳ quan kỹ thuật hiện đại, giúp giải quyết bài toán cạn kiệt quỹ đất.

Sân bay quốc tế Kansai ở Nhật Bản

Sân bay Quốc tế Kansai được xây dựng trên một hòn đảo nhân tạo thuộc vịnh Osaka, nằm cách bờ biển Honshu – hòn đảo lớn nhất và đông dân nhất Nhật Bản – khoảng 5 km.

Khánh thành vào tháng 9-1994, sân bay ra đời nhằm giảm tải áp lực cho Sân bay Quốc tế Osaka nhộn nhịp nằm cách đó không xa. 

Chi phí xây dựng sân bay ban đầu dự tính là 14 tỉ USD. Tuy nhiên, đến năm 2008, tổng chi phí đã đội lên tới 20 tỉ USD. Con số này bao gồm chi phí lấn biển, xây dựng các nhà ga và hai đường băng, trong đó đường băng thứ hai dài 4.000 m được đưa vào hoạt động năm 2007.

Sân bay Quốc tế Kansai được xây dựng ở tỉnh Osaka. Ảnh: Asahi Shimbun

Theo trang Hiệp hội Kỹ sư Dân dụng, phần lớn các khoản chi phí phát sinh bắt nguồn từ hiện tượng lún đảo. Điều này vốn đã được dự báo trước do đặc thù nền đất yếu tại vịnh Osaka. Tốc độ lún đã giảm từ 50 cm/năm vào năm 1994 xuống còn 7 cm/năm vào năm 2008.

Dự án này nổi tiếng với tòa Nhà ga số 1 có thiết kế vô cùng ấn tượng dưới bàn tay của kiến trúc sư người Ý Renzo Piano.

Sau 20 năm lên kế hoạch, 7 năm thi công, dự án này vào thời điểm đó đã trở thành công trình dân dụng đắt đỏ nhất trong lịch sử hiện đại.

Sân bay Kansai là một trong 10 công trình được Hiệp hội Kỹ sư Dân dụng Mỹ trao tặng danh hiệu "Tượng đài Kỹ thuật Dân dụng của Thiên niên kỷ" vào năm 2001.

Sân bay Quốc tế Hồng Kông (HKIA)

Sân bay Quốc tế Hồng Kông (Trung Quốc), hay sân bay Chek Lap Kok, được xây dựng chủ yếu trên phần đất lấn biển. 

Sân bay này chính thức mở cửa vào năm 1998, thay thế cho sân bay Kai Tak vốn là nhà ga hàng không cũ của khu vực này.

Việc xây dựng HKIA mới là cấp thiết, bởi vào thập niên 1990, Kai Tak đã trở thành một trong những sân bay nhộn nhịp nhất thế giới và không còn khả năng mở rộng thêm.

Sân bay Quốc tế Hồng Kông trở thành sân bay tấp nập thứ 8 trên thế giới về lưu lượng hành khách. Ảnh: Sân bay Quốc tế Hồng Kông

Chính quyền Hồng Kông (Trung Quốc) đã quyết định triển khai kế hoạch hiện đại hóa quy mô lớn nhằm thay thế sân bay Kai Tak. "Chương trình Cốt lõi Sân bay" (ACP) không chỉ đơn thuần là xây dựng một sân bay mới, mà còn bao gồm cả một mạng lưới giao thông kết nối hoàn toàn mới, tích hợp đường bộ, đường sắt, hệ thống cầu và hầm.

Dự án này bao gồm cả cầu Tsing Ma - một trong những cây cầu treo dài nhất thế giới với chiều dài 2,2 km. Song song với đó là các dự án lấn biển quy mô lớn được thực hiện trên cả đảo Hồng Kông và bán đảo Cửu Long.

Theo Kỷ lục Guinness Thế giới, ACP là một trong những dự án sân bay đắt đỏ nhất từng được thực hiện.

Hiện tại, HKIA phục vụ tới 71 triệu lượt hành khách mỗi năm, đưa nơi này trở thành sân bay tấp nập thứ 8 trên thế giới về lưu lượng hành khách. Nếu xét về lưu lượng hàng hóa, đây là sân bay bận rộn nhất toàn cầu.

Tại triển lãm thương mại ngành xây dựng ConExpo năm 1999, sân bay này đã được bình chọn là một trong "10 Thành tựu xây dựng hàng đầu của thế kỷ 20".

Sân bay Incheon (Hàn Quốc)

Sân bay Incheon, do Tập đoàn Cảng hàng không Quốc tế Incheon (IIAC) vận hành, nằm trên đảo Yeongjong-Yongyu ở phía Tây TP Incheon - Hàn Quốc. 

Ban đầu, nơi đây là hai dải đất hoàn toàn tách biệt – đảo Yeongjong và đảo Yongyu – nhưng cùng với sự chuyển mình vươn ra biển của thành phố, sân bay ngày nay được xây dựng hoàn toàn trên phần đất lấn biển nối liền hai hòn đảo.

Sân bay Incheon - Hàn Quốc. Ảnh: The Chosun Daily

Mất tới 8 năm để thi công, sân bay ban đầu được thiết kế nhằm san sẻ gánh nặng lưu lượng bay ngày một tăng tại Sân bay Quốc tế Gimpo. Tuy nhiên, sự phát triển bùng nổ cùng sức hút mạnh mẽ đã nhanh chóng đưa Incheon vươn lên thành sân bay quan trọng nhất không chỉ của Hàn Quốc mà còn của toàn khu vực Đông Á.

Là một trong 5 sân bay bận rộn nhất thế giới về lưu lượng vận chuyển hàng hóa, Incheon đã trở thành "đại bản doanh" tại Đông Á cho các tập đoàn logistics hàng đầu toàn cầu như DHL, AMB và Shenker.

Sân bay quốc tế Hamad (HIA) ở Qatar

Được thiết kế nhằm hỗ trợ và duy trì sự phát triển mang tính lịch sử của quốc gia, HIA đóng vai trò hậu thuẫn cho sự gia tăng theo cấp số nhân trong năng lực của Qatar nhằm xử lý các luồng luân chuyển quốc tế về con người, hàng hóa, nguồn vốn, tri thức và công nghệ.

Khu phức hợp nhà ga hành khách của HIA rộng tới 600.000 m2, trong khi toàn bộ khuôn viên sân bay trải dài trên diện tích 22 km2, tương đương 1/3 diện tích của thủ đô Doha - Qatar.

Khoảng 60% diện tích của sân bay được xây dựng trên phần đất lấn biển từ Vịnh Ả Rập. Sân bay có công suất phục vụ 8.700 hành khách mỗi giờ, tương đương 30 triệu hành khách mỗi năm.

HIA còn tích hợp một khách sạn ngay trong khu vực quá cảnh. Ảnh: Sân bay quốc tế Hamad

HIA còn tích hợp một khách sạn ngay trong khu vực quá cảnh, hai sân chơi bóng quần, một phòng gym, cùng một bể bơi dài 25 m và khu spa. Tất cả đều nằm ở vị trí rất dễ tiếp cận từ các cổng khởi hành.

HIA được trang bị hệ thống đường băng đôi có chiều dài lần lượt là 4.850 m và 4.250 m, được xây dựng để chào đón các thế hệ máy bay tương lai, bao gồm cả siêu phi cơ A380 của Qatar Airways. 

Hệ thống đường băng đôi này có khả năng xử lý 100 chuyến bay mỗi giờ, hoặc 360.000 lượt cất/hạ cánh mỗi năm.

Việt Nam sắp có sân bay đầu tiên xây trên mặt biển?

Bộ Xây dựng vừa trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt đề cương điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đáng chú ý, dự án sân bay Vân Phong được đề xuất xây dựng tại xã Vạn Thắng, tỉnh Khánh Hòa (khu vực huyện Vạn Ninh trước đây), cách TP Nha Trang khoảng 65 km.

Theo phương án nghiên cứu, sân bay sẽ được xây dựng trên vùng mặt nước ven bờ với diện tích khoảng 497,1 ha - một mô hình hạ tầng hàng không hoàn toàn mới tại Việt Nam.

Dự án được định hướng đạt tiêu chuẩn cấp 4E, với công suất dự kiến khoảng 1,5 triệu hành khách/năm vào năm 2030 và tăng lên 2,5 triệu hành khách/năm vào năm 2050. Tổng mức đầu tư ước tính khoảng 9.214 tỉ đồng. Nếu được triển khai, đây sẽ là sân bay đầu tiên tại Việt Nam xây dựng hoàn toàn trên mặt nước.


