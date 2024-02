Những thanh thép bất tiện

Việc giữ cho hàng lan can ở hai bên lề cầu được chắc chắn, an toàn là điều nên làm nhưng hàn những thanh thép giăng ngang gây sự bất tiện, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người đi bộ. Nên chăng có thể đưa ra một biện pháp khác để tạo sự thông thoáng, thuận lợi và an toàn cho khách bộ hành, nhất là cây cầu có tuổi đời hơn 1 thế kỷ này luôn có rất nhiều du khách nước ngoài đến tham quan.