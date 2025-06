Những thành viên mới trong "sân chơi" không gian

Dù động cơ của các nước này có thể khác nhau nhưng lợi ích từ không gian đang trở nên rõ ràng hơn với tất cả. Theo trang UN News, các công nghệ không gian cung cấp dữ liệu và dịch vụ thiết yếu giúp tăng khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu, ứng phó thiên tai và thúc đẩy phát triển bền vững. Chẳng hạn, ở các quốc đảo nhỏ, dữ liệu vệ tinh giúp theo dõi nước biển dâng và cải thiện hệ thống cảnh báo sớm đối với bão và lũ lụt.

Vấn đề là các quốc gia mới tham gia vào lĩnh vực không gian đối mặt không ít rào cản lớn, bao gồm thách thức kỹ thuật và tài chính, hệ thống pháp lý và quy định trong nước chưa hoàn thiện. Văn phòng Các vấn đề không gian vũ trụ của Liên hợp quốc (UNOOSA), đóng vai trò thư ký của COPUOS, là cơ quan giúp thu hẹp những khoảng cách này bằng cách tư vấn xây dựng luật không gian quốc gia và hỗ trợ các nước thực hiện nghĩa vụ quốc tế theo các hiệp ước của Liên hợp quốc.

Bản sao kỹ thuật số của thủ đô Nukuʻalofa - Tonga được tạo ra với sự giúp đỡ của UNOOSA. Ảnh: UNOOSA

UNOOSA gần đây đã giúp xây dựng "bản sao kỹ thuật số" của thủ đô các nước Ghana và Tonga dựa trên dữ liệu vệ tinh và trí tuệ nhân tạo. Những mô hình ảo này có thể mô phỏng các kịch bản ngập lụt, giúp chính phủ xác định cơ sở hạ tầng dễ bị tổn thương, tăng cường kế hoạch ứng phó khẩn cấp và xử lý hiệu quả hơn khi thảm họa xảy ra.

Trong khi đó, chương trình "Access to Space for All" (tạm dịch "Tiếp cận không gian cho tất cả") hỗ trợ các nước chưa có khả năng chinh phục không gian bằng cách giúp họ phóng vệ tinh, tiến hành thí nghiệm ngoài vũ trụ, tiếp cận dữ liệu từ các sứ mệnh không gian...