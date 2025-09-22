HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Những thay đổi về tuổi nghỉ hưu của nhà giáo theo luật mới

T.Yên

(NLĐO) - Luật Nhà giáo 2025, có hiệu lực từ 1-1-2026, giáo viên mầm non có thể nghỉ hưu sớm hơn và nhà giáo có trình độ cao có thể nghỉ hưu ở độ tuổi cao hơn

Theo quy định hiện hành, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình.

Trước năm 2021, tuổi nghỉ hưu của lao động nam là 60 tuổi, lao động nữ là 55 tuổi. Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ.

Sau năm 2021, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ. Lộ trình tăng tuổi hưu kéo dài cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Những thay đổi về tuổi nghỉ hưu của nhà giáo theo luật mới - Ảnh 1.

Từ năm 2026, giáo viên mầm non có thể nghỉ hưu ở độ tuổi sớm hơn nếu có nguyện vọng

Bắt đầu từ ngày 1-1-2026, Luật Nhà giáo 2025 chính thức có hiệu lực với nhiều thay đổi. Trong đó, có những quy định riêng về tuổi nghỉ hưu với nhà giáo. Có những trường hợp nhà giáo được nghỉ hưu ở độ tuổi sớm hơn và trường hợp nhà giáo có thể nghỉ hưu muộn hơn. Cụ thể là tại điều 26 Luật Nhà giáo 2025 quy định về chế độ nghỉ hưu đối với nhà giáo như sau:

Nhà giáo trong cơ sở giáo dục mầm non nếu có nguyện vọng thì có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện bình thường nhưng không quá 5 tuổi. Trường hợp có đủ 15 năm đóng BHXH trở lên thì không giảm tỉ lệ phần trăm hưởng lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.

Nhiều trường hợp có thể nghỉ hưu ở độ tuổi cao hơn

Còn điều 27 Luật Nhà giáo 2025 quy định chế độ nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với nhà giáo (trong cơ sở giáo dục công lập) đối với nhà giáo có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có trình độ tiến sĩ và nhà giáo làm việc trong ngành, lĩnh vực chuyên sâu đặc thù.

Theo đó, chế độ nghỉ hưu ở tuổi cao hơn được thực hiện khi cơ sở giáo dục có nhu cầu; nhà giáo có đủ sức khỏe, tự nguyện và đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện của cơ sở giáo dục.

Thời gian nghỉ hưu ở tuổi cao hơn được quy định như sau: Không quá 5 tuổi đối với nhà giáo có trình độ tiến sĩ; không quá 7 tuổi đối với nhà giáo có chức danh phó giáo sư; không quá 10 tuổi đối với nhà giáo có chức danh giáo sư. Trong thời gian thực hiện chế độ nghỉ hưu ở tuổi cao hơn, nhà giáo không giữ chức vụ quản lý.

Ngoài ra, Chính phủ quy định chi tiết quy trình, thủ tục nghỉ hưu ở tuổi cao hơn; việc nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với nhà giáo ở ngành, lĩnh vực chuyên sâu đặc thù

