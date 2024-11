Ngày 17-11, Ban An toàn giao thông TP HCM chủ trì, phối hợp với các sở - ngành liên quan long trọng tổ chức Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông trên địa bàn TP HCM năm 2024.

Đến tham dự có ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM; Thiếu tướng Phạm Văn Rậm, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP HCM; ông Nguyễn Thành Lợi, Phó trưởng ban chuyên trách Ban An toàn giao thông TP HCM...

Nhận thức sâu sắc về tác hại của tai nạn giao thông

Tại buổi lễ, Phó Trưởng ban chuyên trách Ban An toàn giao thông TP HCM Nguyễn Thành Lợi thông tin năm 2024 là năm thứ 13, TP HCM cùng với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và các tỉnh, thành phố trong cả nước tổ chức Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông.

Ông Nguyễn Thành Lợi phát biểu tại Lễ tưởng niệm

Hoạt động tưởng niệm các nạn nhân tai nạn giao thông là sự kiện đặc biệt, nhân văn, thiết thực với thông điệp: "Hãy hành động vì môi trường giao thông an toàn, văn minh - Vì những người đang sống", "Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại" nhằm mục tiêu "Tính mạng con người là trên hết".

Theo ông Lợi, mỗi người dân TP HCM cần nhận thức sâu sắc về tác hại khôn lường của tai nạn giao thông. Phải thực sự dũng cảm, chân thành để đặt câu hỏi và trả lời cho được đâu là lỗi và trách nhiệm như thế nào của mỗi cá nhân, tổ chức, cộng đồng, chính quyền các cấp.

"Đây là cơ hội để mỗi chúng ta nhắc nhở chính mình, người thân, bạn bè về sự trân quý không gì so sánh được của cuộc sống và phải nghiêm chỉnh chấp hành các quy định pháp luật khi tham gia giao thông. Mỗi gia đình, nhà trường cần giáo dục con em mình từ khi còn bé về ý thức trách nhiệm khi tham gia giao thông. Hãy nhường nhịn, giúp đỡ nhau, qua đó, góp phần tạo ra môi trường giao thông an toàn cho bản thân và cho cộng đồng" - ông Lợi nhấn mạnh.

Lãnh đạo và người dân TP HCM dành 1 phút mặc niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

"Hãy đi chậm lại vì tương lai của trẻ thơ!"

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã phát động trên toàn quốc hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm nạn nhân tai nạn giao thông năm 2024 với nội dung: Quy định không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện; giảm tốc độ tại khu vực trường học với thông điệp "Hãy đi chậm lại vì tương lai của trẻ thơ!".

Chiến dịch này nhằm thúc đẩy nhận thức và hành vi của lái xe về làm chủ tốc độ, chấp hành tốc độ quy định khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Đặc biệt, khi đi qua khu vực trường học nơi có rất nhiều trẻ em hàng ngày đến trường.

Bởi theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), người đi bộ hoặc đi xe đạp nếu bị va chạm ở tốc độ dưới 30km/giờ sẽ có 90% cơ hội sống sót. Nhưng chỉ có 10% cơ hội sống sót nếu bị ô tô đâm ở tốc độ 100 km/giờ. Tốc độ càng cao, khả năng xảy ra tai nạn càng lớn và hậu quả càng nghiêm trọng.

Các chiến sĩ lực lượng vũ trang, thanh niên xung phong dâng hoa tưởng niệm

Trên thực tế, một bộ phận người dân với thói quen không thấy cảnh sát giao thông là cứ chạy, tâm lý "làm theo người khác" là nguyên nhân chủ yếu khiến số người vi phạm luật giao thông vẫn còn phổ biến và là một trong những nguyên nhân thường dẫn đến tai nạn giao thông.

Ban An toàn giao thông TP HCM Xây dựng văn hóa giao thông không chỉ một mục đích giảm thiểu tai nạn giao thông, mà còn là xây dựng con người của thành phố văn minh cho hiện tại và tương lai.

Do đó, Ban An toàn giao thông TP HCM nhắn nhủ đến những người đang trong lứa tuổi thanh- thiếu niên, lứa tuổi thường có tần suất tham gia giao thông cao hơn các lứa tuổi khác, việc nâng cao ý thức tự giác chấp hành các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông là điều cần làm và làm thường xuyên, vô điều kiện.

Các học sinh dâng hoa tưởng niệm

Ban An toàn giao thông TP HCM trao tặng quà động viên 12 gia đình nạn nhân bị tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Dịp này, Ban An toàn giao thông TP HCM đã trao tặng quà động viên cho 12 gia đình nạn nhân bị tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Đoàn xe diễu hành hưởng ứng ngày tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông