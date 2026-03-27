Thể thao

Những thông tin cần biết về Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" lần 4 - năm 2026

(NLĐO) - 144 golfer dự kiến tham gia Giải Golf “Tôi yêu Việt Nam” do Báo Người Lao Động tổ chức vào tháng 5-2026 với những thông tin cơ bản cần biết về giải.

Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" dự kiến diễn ra vào trưa ngày 16-5-2026, các golfer có mặt tại khu vực Main Starter lúc 11 giờ 25 phút để làm lễ khai mạc và di chuyển ra khu vực phát bóng.

144 golfer sẽ tranh tài theo thể thức đấu gậy cá nhân ở 18 hố dựa trên handicap chính thức, công bố vào ngày 16-5-2026.

Giải Golf “Tôi yêu Việt Nam” lần 4 năm 2026 sẽ được tổ chức tại sân golf Tân Sơn Nhất

Thể lệ thi đấu và giải thưởng được tóm tắt như sau:

* Lệ phí: 3,9 triệu đồng/golfer

* Best Gross: Dành cho golfer đánh ít gậy nhất

* Giải thưởng các bảng:

+ Bảng A: Nhất, Nhì và Ba; Cut -3

+ Bảng B: Nhất, Nhì và Ba; Cut -4

+ Bảng C: Nhất, Nhì và Ba; Cut -4

+ Bảng Nữ: Nhất và Nhì; Cut -3

Bảng thi đấu dành riêng cho các golfer nữ lần đầu được tổ chức

- Những golfer có handicap chính thức lớn hơn 36 sẽ được quy về 36. Các golfer chưa có Handicap chính thức sẽ tính theo handicap ngày dựa trên hệ thống System 36.

- Handicap dùng trong thi đấu là handicap thấp nhất tại ngày 16-5-2026 của người chơi trong trường hợp người chơi có nhiều hơn 1 hệ thống handicap.

- Giải thưởng thuộc các bảng chỉ dành cho người chơi (nam và nữ) nghiệp dư theo Luật về Tư cách nghiệp dư 2022 được quy định bởi R&A Rules Limited và Hiệp hội Golf Hoa Kỳ (USGA).

* Giải thưởng kỹ thuật:

+ Nearest to the Line dành cho Nam & Nữ: Hố 3C

+ Longest Drive dành cho Nam: Hố 7C

+ Longest Drive dành cho Nữ: Hố 2D

- Giải thưởng kỹ thuật áp dụng cho người đầu tiên nếu có 2 người có cùng khoảng cách đạt giải. Trường hợp golfer đạt được hơn 1 giải kỹ thuật, thì golfer đó được chon 1 giải thưởng cho mình, còn các giải thưởng khác sẽ được trao cho người kế tiếp.

- Trường hợp golfer đạt giải H.I.O tại 1 hố có giải Nearest to the Pin thì golfer đó không lấy giải Nearest to the Pin tại hố đó.

* Giải Hole-In-One: Tại các hố Par 3

- Tên, mã VGA, ngày tháng năm sinh khi check-in để đảm bảo tính hiệu lực khi đạt giải H.I.O. Các golfer hoàn toàn chịu trách nhiệm cho việc cung cấp thông tin không chính xác.

- Trên cùng một lỗ nếu có nhiều hơn một đấu thủ đạt H.I.O thì đấu thủ nào đạt H.I.O trước sẽ thắng giải, giải thưởng sẽ không còn giá trị với người đạt H.I.O sau. (Lưu ý: Trừ những giải thưởng không giới hạn người trúng).

- Giải thưởng H.I.O chỉ có giá trị đối với người có cú đánh đầu tiên từ điểm phát bóng vào lỗ, đúng luật golf, đúng khoảng cách, đúng thời gian quy định của trận đấu, đúng tên trong danh sách tham dự giải do BTC xác nhận.

- Giải thưởng H.I.O phải có sự xác nhận đầy đủ của những người đánh chung nhóm, người đại diện nhà tài trợ và Ban tổ chức giải.

- Giải thưởng H.I.O sẽ không còn tác dụng khi có tín hiệu ngưng hoặc tạm ngưng của Ban quản lý sân hoặc BTC giải vì lý do bất khả kháng như trời tối, mưa bão, hoặc bất kỳ lý do nào khác nhưng đấu thủ vẫn cố tình đánh.

- Nếu thắng giải H.I.O, đấu thủ phải đóng tất cả các loại thuế cho cơ quan nhà nước.

- Giải không có giá trị đối với người chơi golf chuyên nghiệp và người chơi không còn tư cách nghiệp dư theo Luật về Tư cách nghiệp dư 2022 được quy định bởi R&A Rules Limited và Hiệp hội Golf Hoa Kỳ (USGA).

Giải dành cho các golfer nghiệp dư Việt Nam và quốc tế

* Luật thi đấu: Áp dụng theo hệ thống luật của R&A và USGA và luật địa phương của sân golf Tân Sơn Nhất.

* Gimmie Circle: Bóng nằm trong vòng tròn màu xanh được phép nhặt lên và cộng thêm một cú đánh

* Phiếu điểm: Phiếu điểm hợp lệ là phiếu điểm do Ban tổ chức phát hành, phải ký tên (đủ 2 chữ ký) và nộp phiếu điểm chậm nhất 15 phút ngay sau khi kết thúc vòng đấu. Trường hợp chỉnh sửa hay thay đổi trên Phiếu điểm phải có xác nhận của Ban tổ chức hoặc Tổ trọng tài. Người chơi có trách nhiệm trong việc ghi phiếu điểm, caddie không có trách nhiệm trong việc này.

* Phân xử hòa trong thi đấu:

- Best Gross: Golfer có điểm tổng (Gross) thấp nhất sẽ thắng giải. Trong trường hợp nhiều golfer có số điểm Tổng ngang nhau thì giải thưởng sẽ thuộc về golfer nào có số điểm Over Par của 9 lỗ sau, 6 lỗ sau, 3 lỗ sau thấp hơn sẽ thắng (sân C-D tính sân D là 9 lỗ sau). Nếu tiếp tục hòa sẽ tính lùi về điểm Over Par từng lỗ bắt đầu từ lỗ số 9 sân D,

- Các bảng thi đấu: Đấu thủ có điểm tịnh (Net) thấp nhất sẽ thắng giải. Trong trường hợp nhiều đấu thủ có số điểm Net ngang nhau thì giải thưởng sẽ thuộc về đấu thủ nào có Handicap thấp hơn. Nếu nhiều đấu thủ có cùng Handicap thì đấu thủ nào có số điểm Over Par lần lượt của 18 lỗ rồi đến 9 lỗ sau, 6 lỗ sau, 3 lỗ sau thấp hơn sẽ thắng (sân A-B tính sân B là 9 lỗ sau). Nếu tiếp tục hòa sẽ tính lùi về điểm Over Par từng lỗ bắt đầu từ lỗ số 9 sân B.

- Kết quả sẽ không được tính, giải thưởng sẽ bị thu hồi nếu sau giải đấu, Ban tổ chức phát hiện kết quả sai, golfer không khai hoặc khai không đúng HDC.

- Quyết định của Ban tổ chức là quyết định cuối cùng.


Thành công thuộc về những golfer có màn trình diễn xuất sắc nhất

* Tốc độ thi đấu: Bắt kịp nhóm trước, theo sự giám sát của Marshall và tổ Trọng tài sân golf.


* Trường hợp bất khả kháng: Trong trường hợp chưa kết thúc vòng đấu nhưng đấu thủ phải dừng do mưa bão, thời tiết xấu hoặc trời tối thì BTC sẽ tính điểm cho những lỗ chưa kết thúc như sau: Par + Handicap (Index) cho các golfer có handicap chính thức (tối đa là 36) và Double Bogey cho các golfer chưa có handicap chính thức (không nhặt bóng khi chưa có hiệu lệnh của Ban tổ chức giải hoặc Ban giám đốc sân golf).


Tiệc trao giải: Tổ chức vào lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày tại Sảnh 4 (tầng 3) - Nhà hàng Long Biên Palace (Sân golf Tân Sơn Nhất).


