Những thương hiệu đi cùng năm tháng

Truyền lửa cho thế hệ trẻ

Vinamilk giữ vị trí số 1 ngành sữa Việt Nam. Năm 2024, Vinamilk tiếp tục chứng minh vị trí của mình khi là DN sữa duy nhất của Việt Nam nằm trong nhóm 150 DN hàng đầu của danh sách Fortune 500 Southeast Asia 2024 do Tạp chí Fortune (Mỹ) công bố lần đầu tiên. Trên thế giới, Vinamilk là 1 trong 10 thương hiệu toàn cầu sở hữu chứng nhận chất lượng an toàn và tinh khiết như Clean Label Project, Purity Awards, First 1.000 Day Promises.

"Là một trong những DN lớn, Vinamilk tiên phong với tinh thần đổi mới, sáng tạo, truyền cảm hứng về sự quyết liệt "làm mới chính mình", chuyển mình mạnh mẽ cùng TP HCM và đất nước ở cột mốc tiến vào kỷ nguyên mới. Chúng tôi truyền ngọn lửa đó cho thế hệ trẻ của Vinamilk hiện nay, để đưa thương hiệu ngày càng rực sáng hơn nữa, cả trong nước và trên thế giới" - "thuyền trưởng" Mai Kiều Liên tự hào.