Bạn đọc

Những “tiếng thở than” trên Quốc lộ 19

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Vừa làm xong nhưng liên tiếp hư hỏng nghiêm trọng, chủ đầu tư dự án đã nhiều lần đôn đốc nhưng nhà thầu chưa khắc phục.

Ngày 16-1, nguồn tin Báo Người Lao Động cho biết Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) đã tiếp tục có văn bản yêu cầu Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Bắc Trung Nam khẩn trương hoàn thiện, xử lý hư hỏng tại gói thầu XL1, thuộc Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên (Quốc lộ 19).

Quốc lộ 19 trên 3.600 tỉ đồng chưa kịp bàn giao tiếp tục "nát" - Ảnh 1.

Quốc lộ 19 đoạn qua đèo An Khê vừa làm xong đã hư hỏng, mặt đường bong tróc tạo thành những rãnh dài

Gói thầu XL1 kéo dài qua khu vực đèo An Khê (tỉnh Gia Lai), vừa hoàn thành nhưng đã phát sinh tình trạng sạt lở, hư hỏng mặt đường. Tại đoạn đường này, nhiều vị trí mặt đường bê tông nhựa bị bong tróc hình thành "ổ voi", "ổ gà" dày đặc. Bên cạnh đó đất đá từ taluy dương tràn xuống lòng đường, hình thành các rãnh dài.

Mặt đường hư hỏng khiến các phương tiện lưu thông qua cung đèo này rất khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trước thực trạng trên, Sở Xây dựng Gia Lai đã nhiều văn bản gửi Ban Quản lý dự án 2 để đơn vị này đề nghị nhà thầu khẩn trương khắc phục. Tuy nhiên, đơn vị thi công vẫn chưa thực hiện.

Quốc lộ 19 bị hư hỏng nghiêm trọng , cần khắc phục gấp Trước khi bàn giao - Ảnh 3.

Phần taluy trên đèo An Khê bị sạt trượt xuống lòng đường

Quốc lộ 19 bị hư hỏng nghiêm trọng , cần khắc phục gấp Trước khi bàn giao - Ảnh 4.

Mặt đường hư hỏng nghiêm trọng

Gần nhất là ngày 31-12-2025, Ban Quản lý dự án 2 tiếp tục có văn bản, yêu cầu nhà thầu thi công là Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Bắc Trung Nam gửi kế hoạch khắc phục trước ngày 9-1-2026 và hoàn thành toàn bộ công tác sửa chữa trong tháng 1-2026. "Trường hợp nhà thầu không lập kế hoạch và không triển khai sửa chữa, ban sẽ thông báo tới ngân hàng để thực hiện các thủ tục thu hồi tiền bảo lãnh thực hiện hợp đồng theo cam kết" - văn bản của Ban quản lý dự án 2 nhấn mạnh.

Dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên trên Quốc lộ 19 dài 143 km, triển khai từ năm 2021, dự kiến hoàn thành cuối năm 2024 với tổng mức đầu tư trên 3.600 tỉ đồng.

Tuy nhiên, trên toàn tuyến, nhiều đoạn vừa thi công xong đã xuất hiện tình trạng xuống cấp. Thậm chí, UBND huyện Đăk Đoa (tỉnh Gia Lai) cũ có văn bản từ chối nhận bàn giao công trình vì liên tiếp hư hỏng.


