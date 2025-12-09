Những vai diễn để đời của Thương Tín trên màn ảnh

Thiếu tá Lưu Kỳ Vọng của "Ván bài lật ngửa"

Năm 1982, Thương Tín tham gia phim "Ván bài lật ngửa" của đạo diễn Khôi Nguyên. Đây là phim nhựa trắng đen dài 8 tập, do Hãng phim Giải Phóng (trước là Xí nghiệp phim Tổng hợp TP HCM) sản xuất, công chiếu từ năm 1982-1987.

Thương Tín trong "Ván bài lật ngửa"

Ông vào vai Thiếu tá Lưu Kỳ Vọng. Trong ảnh là lần đối đầu với Chánh Tín trong phim

Vai Thiếu tá Lưu Kỳ Vọng do Thương Tín thủ diễn trong 2 tập là 5 và 6 với tên: "Trời xanh qua kẽ lá" và "Lời cảnh cáo cuối cùng".

Với vai phản diện này, Thương Tín đã thể hiện được sự lưu manh, nham hiểm của nhân vật qua gương mặt góc cạnh, từng ánh mắt sắc lạnh, cái nhếch mép trâng tráo.

Dù không nhiều đất diễn, nhân vật vẫn để lại ấn tượng trong lòng khán giả.

Sáu Tâm trong "Biệt động Sài Gòn"

Phim "Biệt động Sài Gòn" do đạo diễn Long Vân thực hiện gồm 4 tập với tên: Điểm hẹn, Tĩnh lặng, Cơn giông, Trả lại tên cho em. Tác phẩm nói về những cuộc đấu trí căng thẳng của các chiến sĩ tình báo trong đô thành Sài Gòn vào những năm 1960.

Sáu Tâm của Thương Tín

Vai diễn để lại ấn tượng với khán giả

Thương Tín vào vai Sáu Tâm - một trong những chiến sĩ biệt động bất chấp nguy hiểm, hoạt động trong nội thành Sài Gòn, góp phần lớn cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Nếu Thiếu tá Lưu Kỳ Vọng là phản diện thì Sáu Tâm thuộc chính diện. Tuy trái ngược nhau nhưng Thương Tín vẫn thể hiện tốt nhân vật, để lại một Sáu Tâm ấn tượng với khán giả. Đây cũng là vai diễn cho thấy sự đa dạng trong diễn xuất của Thương Tín, giúp ông tạo được niềm tin với các đạo diễn lẫn khán giả sau này.

Đặc biệt, việc Sáu Tâm ra đi trên phim cũng để lại sự tiếc nuối lớn cho khán giả bởi diễn xuất chân thật của Thương Tín.

Tướng cướp Bạch Hải Đường trong "Săn bắt cướp"

Phim "Săn bắt cướp" do đạo diễn Trần Phương thể hiện, Thương Tín vào vai Lý Đại Đường (Bạch Hải Đường). Để hóa thân chân thật cho vai diễn, ông đã tìm hiểu nhiều về nhân vật này, thậm chí đến phòng giam.

Thương Tín vai tướng cướp Bạch Hải Đường

Theo Thương Tín chia sẻ với truyền thông, Bạch Hải Đường cướp không vì tham, không lấy riêng cho mình mà do cuộc sống bế tắc mới đi vào con đường phạm tội.

Hiểu rõ về nhân vật, Thương Tín lột tả tốt hình ảnh tướng cướp Bạch Hải Đường trên phim. Tác phẩm khi ra rạp tạo ấn tượng mạnh với khán giả, giúp cái tên Thương Tín có thêm vai diễn để đời.

Tám Thương của "Chiến trường chia nửa vầng trăng"

Phim do cố đạo diễn - NSND Hồng Sến thực hiện, gây xúc động cho người xem, kể về trải nghiệm của những người đi qua chiến tranh.

Vai diễn Tám Thương cũng là một trong những vai diễn để đời của Thương Tín và được ông yêu thích.

Thái Trượng Phu của "Ngũ quái Sài Gòn"

Phim "Ngũ quái Sài Gòn" do Nguyễn Trọng Nghĩa đạo diễn, quy tụ nhiều diễn viên trẻ. Thương Tín vào vai Thái Trượng Phu, hòa nhập tốt cùng các diễn viên trẻ những năm 2006.

Đây cũng là một trong những vai diễn đưa hình ảnh Thương Tín đến gần khán giả nhí thời điểm đó.

Nghệ sĩ Thương Tín còn nhiều vai diễn trong nhiều phim khác: Tòng trong "Anh chỉ có mình em", ông Nhân trong "Những chiếc lá thời gian", thầy giáo Vinh trong "Nắng vài dữ", ông Hưng trong "Sau ánh hào quang", ông Thảo trong "Đoạt hồn"… Sau này, dù sức khỏe không tốt, ông vẫn được mời tham gia một số vai khách mời trong các phim độc lập của các đạo diễn trẻ. Nghệ sĩ Thương Tín đã qua đời ngày 8-12 tại nhà riêng, hưởng thọ 70 tuổi. Dù có nhiều ồn ào ở tuổi xế chiều, xét riêng trong vai trò một diễn viên, nghệ sĩ Thương Tín thể hiện tài năng và đã để lại nhiều vai diễn ấn tượng cho khán giả.



