Những vai diễn màn ảnh "để đời" của Quý Bình

Vai diễn đầu tay của Quý Bình trong sự nghiệp là Khải, phim truyền hình "Nữ bác sĩ" của đạo diễn Song Chi. Khải là người yêu của nhân vật Ngọc Hà (Xuân Hòa đóng). Về sau, Khải và Ngọc Hà chia tay vì một hiểu lầm. Vai diễn đầu tay được Quý Bình thể hiện tốt, lột tả được nhân vật, chinh phục khán giả.

Quý Bình trong "Dù gió có thổi"

Nhờ thành công vai Khải, Quý Bình được mời vào nhiều phim khác. Trong đó, khán giả tiếp tục ấn tượng với Hoài Biệt mà anh thể hiện trong "Dù gió có thổi". Một hình ảnh hoàn toàn khác so với các nhân vật trước đó do Quý Bình thể hiện. Hoài Biệt 30 tuổi, điển trai, năng động, là nhân viên marketing của 1 công ty quảng cáo, phụ trách viết phần lời thoại. Nhờ sự hoạt bát, vui nhộn, Hoài Biệt được nhiều cô gái yêu thích. Tuy nhiên, anh lại chưa muốn có người yêu, do tính cách khá trẻ con.

Nhờ Hoài Biệt, Quý Bình chứng tỏ khả năng diễn xuất đa dạng, không chỉ những vai hiền lành, chân thật, thanh niên nghèo vượt khó mà cả những dạng vai hoạt bát, năng động cũng không làm khó được anh.

Vai Minh Trí trong "Cá rô, em yêu anh" cũng là vai diễn ấn tượng của Quý Bình. Trong số các phim truyền nam diễn viên đã từng đóng, vai Niễng trong "Sông dài" cũng tạo được dấu ấn riêng.

Quý Bình trong phim "Sông dài"

Niễng là chàng nông dân chất phác, có đôi chân khập khiễng và khuôn mặt biến dạng, luôn muốn người yêu mình là Lượm được hạnh phúc. Quý Bình phải hóa trang gương mặt xấu xí, che khuất vẻ ngoài điển trai. "Sông dài" được chuyển thể từ vở cải lương của soạn giả Hà Triều - Hoa Phượng, dài 39 tập của đạo diễn Trương Dũng.

Ngoài ra, Quý Bình còn đóng nhiều phim truyền hình: "Sông phố nhà ghe", "Biệt thự trắng", "Một đời giông tố"…

Quý Bình trong "Quả tim máu"

Ở điện ảnh, Quý Bình để lại dấu ấn với vai Lâm trong phim "Đường đua", Thiện trong "Năm sau con lại về". Đặc biệt, vai Tâm trong "Quả tim máu" của đạo diễn Victor Vũ. Tâm ban đầu xuất hiện với hình ảnh một người chồng chân thành, hiền lành, khiến người khác không nghi ngờ. Tuy nhiên, khi tội ác phơi bày, Tâm biến chất, thay đổi hoàn toàn từ ánh mắt đến hành động. Quý Bình thể hiện được sự thay đổi này bằng cách diễn ánh mắt.

Vai diễn Huy trong "Bao giờ có yêu nhau" do Dustin Nguyễn đạo diễn, cũng giúp Quý Bình khẳng định khả năng diễn xuất.

Quý Bình trong "Bao giờ có yêu nhau"

Ngoài những vai diễn trên truyền hình, điện ảnh, Quý Bình còn có nhiều vai diễn trên sân khấu kịch. Ngoài ra, anh còn ca hát và tham gia hoạt động trong vai trò MC.