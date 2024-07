Những vụ ngụy trang hàng lậu ở miền Tây thời gian gần đây

Tại An Giang: Ngày 6-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Châu cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Quang Trưng (SN 1984; ngụ thị xã Tân Châu) về hành vi "Buôn bán hàng cấm".

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 11 giờ ngày 23-6, qua công tác quản lý địa bàn và nhận được tin báo từ quần chúng tại tiệm tạp hóa "Tuấn Anh" (đồng thời cũng là nhà ở của Trưng) nghi vấn tàng trữ, buôn bán hàng cấm nên lực lượng công an nhanh chóng đến kiểm tra.



Qua kiểm tra, công an phát hiện bên trong nhà của Trưng đang cất giấu 3.790 bao thuốc lá điếu nhập lậu thuộc nhiều nhãn hiệu, ước tính trị giá ban đầu hơn 50 triệu đồng.

Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản vụ việc và tạm giữ toàn bộ tang vật. Trưng khai nhận số thuốc lá lậu này được mua từ những người lạ mặt ở nhiều nơi rồi đem về cất giấu trong nhà với mục đích bán lại kiếm lời.

Tại Tiền Giang: Vào lúc 14 giờ 15 phút ngày 2-7, trên Quốc lộ 1A, đoạn thuộc xã Phước Thạnh, TP Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang), lực lượng CSGT chặn dừng ô tô do Nguyễn Minh Hiếu (SN 1993; ngụ huyện Bến Lức, tỉnh Long An) điều khiển. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe chở 11.500 bao thuốc lá điếu nhập lậu.

Cùng ngày, cũng trên Quốc lộ 1A, đoạn thuộc huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang), tổ công tác chặn dừng ô tô do Nguyễn Văn Trường (SN 1987; ngụ huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) điều khiển. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe chở 4.500 bao thuốc lá điếu nhập lậu.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và Môi trường Công an tỉnh Tiền Giang lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Hiếu và Trường về hành vi vận chuyển hàng cấm; đồng thời bàn giao tang vật, phương tiện cho Công an huyện Châu Thành, Công an TP Mỹ Tho tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Tại Long An: Rạng sáng 28-6, tại khu vực cách cột mốc số 200 khoảng 1km thuộc xã Bình Thạnh, huyện Mộc Hóa, Đội Đặc nhiệm của Phòng Phòng, chống ma túy và Tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An) chủ trì, phối hợp Đồn Biên phòng Bình Thạnh phát hiện một người đàn ông điều khiển xe tải có dấu hiệu khả nghi nên tiến hành chặn dừng để kiểm tra.

Qua đó, tổ công tác phát hiện trên xe chở khoảng 3,5 tấn đường cát có nhãn hiệu nước ngoài.

Tài xế Trần Tấn Thanh (SN 1986; ngụ TP Tân An, tỉnh Long An) không xuất trình được các loại hóa đơn, chứng từ, giấy tờ liên quan để chứng minh tính hợp pháp của số đường cát này.