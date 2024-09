Những yêu cầu của vợ ông Nguyễn Tiến Thành trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2

Theo cáo trạng, ông Nguyễn Tiến Thành đã tham gia 3 cuộc họp bàn chủ trương phát hành trái phiếu; giữ vai trò là đơn vị lưu ký trái phiếu và chịu trách nhiệm thiết kế hệ thống chương trình để theo dõi việc bán trái phiếu cho các nhà đầu tư cá nhân, trực tiếp chỉ đạo, điều hành các nhân viên thực hiện quy trình tư vấn, phát hành trái phiếu.

Ông Nguyễn Ngọc Dương được xác định đã ký hợp đồng mua 2 gói trái phiếu do Công ty An Đông phát hành trị giá 5.000 tỉ đồng; chỉ đạo, điều hành các nhân viên Công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát trong việc tìm, thuê người đứng tên thành lập công ty, cổ phần, khoản vay, ký khống chứng từ, tài liệu.

Hành vi của ông Nguyễn Tiến Thành và Nguyễn Ngọc Dương đã giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm phát hành trái phiếu của các công ty An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra, chiếm đoạt số tiền hơn 30.000 tỉ đồng, đã phạm vào tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tuy nhiên, do cả hai đã qua đời nên không khởi tố bị can.