Nicky viết tâm thư gửi fan sau 8 năm hoạt động

Nicky - trưởng nhóm của Monstar - chính thức solo

Mới đây, Nicky đã chính thức thông báo về sản phẩm âm nhạc mang tên "thật quá đáng... để yêu", có sự kết hợp đặc biệt cùng Amee. Đây là ca khúc solo đầu tiên của Nicky, sau 8 năm nam ca sĩ debut và 3 năm kể từ khi nhóm Monstar tan rã.



Nhân dịp ra mắt sản phẩm âm nhạc solo đầu tay, Nicky cũng gửi đến người hâm mộ những dòng tâm sự chân thành qua bức thư tay: "Ngay lúc này, Nicky vẫn chưa nghĩ là mình sẽ ra mắt một sản phẩm âm nhạc solo. Nhớ lại những ngày đầu năm 2024, Nicky vẫn còn đứng giữa vô vàn ngã rẽ và quyết định cho sự nghiệp của mình, cho đến ngày tham gia chương trình "Anh trai say hi", đam mê âm nhạc bên trong Nicky đã thực sự trỗi dậy một lần nữa.

Tuy chỉ được đồng hành cùng các anh trai trong một khoảng thời gian không quá dài, nhưng tất cả mọi người đã truyền cảm hứng cho Nicky, để Nicky được cháy hết mình với âm nhạc và tận hưởng niềm vui khi được trình diễn, được đứng trên sân khấu một lần nữa.

Tâm thư Nicky gởi fan

Nicky biết ơn các bạn khán giả thân yêu đã luôn theo dõi, ủng hộ và dành sự yêu thương vô điều kiện cho Nicky. Các bạn đã trở thành động lực không nhỏ để Nicky hoàn thành món quà âm nhạc này.

Nicky không dám hứa hẹn gì xa xôi, nhưng Nicky hi vọng rằng từ thời điểm này trở về sau, mình sẽ có thêm nhiều cơ hội để gặp gỡ các bạn thông qua các dự án âm nhạc, sân khấu trình diễn và những hoạt động nghệ thuật khác.

Mình biết ơn thật nhiều vì tất cả những gì đã xảy ra, đang xảy ra và sắp xảy ra. Chân thành cảm ơn mọi người, vì cả hành trình tuyệt đẹp mà chúng ta được đồng hành cùng nhau".

Nicky là một trong những anh trai được yêu mến

Sau nhiều năm đồng hành cùng ST.319 trong vai trò dancer, ca sĩ, trưởng nhóm Monstar, Nicky nhận được sự yêu mến và ủng hộ từ đông đảo khán giả. Sau khi Monstar tan rã, Nicky hoạt động tích cực ở lĩnh vực dẫn chương trình, ghi dấu ấn là một VJ tài năng, duyên dáng, thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện giải trí.

Đặc biệt, Nicky còn trở thành VJ tại loạt Fanmeeting của các ngôi sao Thái Lan khi tới Việt Nam như diễn viên Nonkul, cặp đôi Yin - War, diễn viên Gulf… Cho đến khi trở lại sân khấu âm nhạc tại "Anh trai say hi", Nicky tỏa sáng trong màn trình diễn Catch me if you can cùng các đồng đội và khiến người hâm mộ "rần rần" mong đợi anh chàng ra mắt sản phẩm âm nhạc riêng.