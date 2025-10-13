Niềm tin và khát vọng

Nhiều ý kiến tâm huyết của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và người lao động đã gửi đến đại hội. Nhiều hoạt động thi đua chào mừng đã diễn ra với những sản phẩm thiết thực. Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao hào hứng, sôi nổi; nhiều công trình được khánh thành, khởi công…

Cơ hội và thách thức

Trong bối cảnh mới và không gian phát triển mới, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I được kỳ vọng sẽ là đại hội của tầm nhìn mới, khát vọng mới với cam kết hành động mạnh mẽ nhằm thực hiện những mục tiêu đề ra.

Nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua, tình hình quốc tế và trong nước có nhiều thuận lợi lẫn khó khăn, thách thức. Trong đó, đáng chú ý là đại dịch COVID-19 đã gây hậu quả nặng nề đến kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân. Thế nhưng, với truyền thống kiên cường, năng động, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM đã vượt qua và thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị đạt kết quả tốt, kiến tạo nền tảng cơ bản cho giai đoạn phát triển mới.

Hiện nay, bối cảnh thế giới có nhiều thay đổi. Trong đó, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư bước sang giai đoạn phát triển bùng nổ, làm thay đổi sâu sắc mô hình sản xuất, tiêu dùng và quản trị, tạo lợi thế vượt trội cho các quốc gia và địa phương làm chủ được công nghệ. Xu hướng chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, năng lượng ngày càng được các nước quan tâm thúc đẩy, đòi hỏi TP HCM phải có sự thay đổi phù hợp.

Không gian phát triển mới trên cơ sở sáp nhập 3 địa phương TP HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu đã tạo điều kiện cho thành phố vươn tầm toàn cầu - thời đại. Các chuyên gia cho rằng ngày nay, tầm - thế - lực của TP HCM khác trước và sứ mệnh cũng khác trước. Đó chính là sự đóng góp cho quốc gia sẽ lớn hơn, tính dẫn dắt và lan tỏa ở tầm cao hơn, mức tăng trưởng cao hơn, sức cạnh tranh toàn cầu phải lớn hơn…

Hơn lúc nào hết, TP HCM đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức. Cơ hội mở rộng thị trường, tăng sức hút đầu tư, kết nối hạ tầng, kết nối chuỗi sản xuất và nâng tầm vị thế quốc tế, tiếp cận công nghệ tiên tiến đang mở ra. TP HCM cũng hội tụ các điều kiện để trở thành siêu đô thị đa trung tâm, phát triển theo 4 hành lang với 5 trụ cột - công nghiệp công nghệ cao, logistics, trung tâm tài chính quốc tế, du lịch và công nghiệp văn hóa, trung tâm giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ.

Tuy nhiên, TP HCM cũng đối mặt những tồn tại, bất cập về kết cấu hạ tầng, nguồn nhân lực chất lượng cao, ô nhiễm môi trường, chênh lệch giàu nghèo, cạnh tranh thu hút đầu tư, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh mạng, giữ gìn bản sắc văn hóa - xã hội. Điều đó đặt ra yêu cầu thành phố phải chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh bằng những giải pháp phù hợp, linh hoạt và hiệu quả.

Tăng tốc phát triển toàn diện

Về mục tiêu, tầm nhìn, nhiệm vụ sắp tới, dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I xác định thành phố được xây dựng theo hướng tăng tốc phát triển toàn diện.

Mục tiêu đến năm 2030, TP HCM sẽ trở thành đô thị thông minh, hiện đại, trung tâm đổi mới sáng tạo, năng động, hội nhập, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước; có vị trí nổi trội ở Đông Nam Á, nằm trong nhóm 100 thành phố toàn cầu đáng sống và có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thế giới, thuộc nhóm thu nhập cao.

Tầm nhìn đến năm 2045, TP HCM nằm trong nhóm 100 thành phố tốt nhất thế giới, xứng tầm siêu đô thị quốc tế của Đông Nam Á; là trung tâm kinh tế, tài chính, du lịch, dịch vụ, giáo dục, y tế của châu Á, điểm đến hấp dẫn toàn cầu; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển đặc sắc, bền vững, chất lượng sống cao, hội nhập quốc tế sâu rộng.

Các chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2025 - 2030 được đề ra theo hướng rất tích cực, như: tốc độ tăng trưởng kinh tế 2 con số (10% - 11%/năm). Đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người đạt 14.000 - 15.000 USD, kinh tế số chiếm 30% - 40%…

Mười nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm đã nêu bật được các vấn đề cần triển khai với tinh thần mới, khí thế mới trong nhiệm kỳ tới. Đó là việc tháo gỡ nhanh những rào cản về đất đai, tín dụng, quy hoạch, thủ tục nhằm huy động nguồn lực phát triển kinh tế, trong đó có chính sách hỗ trợ kinh tế tư nhân tiếp cận các nguồn lực cho sản xuất để kinh tế phát triển nhanh và bền vững. Đó là việc quy hoạch lại, kiến trúc lại không gian phát triển theo tư duy đa cực, siêu kết nối và phát triển TP HCM theo hướng hài hòa nông thôn - đô thị, "làng trong phố - phố trong làng", "tựa núi, giữ rừng", "bám sông - hướng biển"…

Đó là việc phát triển văn hóa, con người, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh con người, thúc đẩy chuyển đổi xanh… Bên cạnh đó là những nhiệm vụ quan trọng về quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong quá trình phát triển, chúng ta tin rằng TP HCM luôn có sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Trung ương, nhất là việc tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, trước mắt là những cơ chế đặc thù cho một siêu đô thị phát triển, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, thúc đẩy đầu tàu tiến nhanh về phía trước.

Chúng ta cũng luôn tin tưởng và kỳ vọng rằng TP HCM sẽ không chỉ phát huy yếu tố cứng mà còn cả sức mạnh mềm. Đó là sức mạnh của văn hóa, con người thành phố; của nền văn hóa đặc trưng là chinh phục và khai phóng; của những phẩm chất đầy tự hào của con người thành phố luôn tiên phong, không chấp nhận kém cỏi, luôn kiên cường, năng động, sáng tạo, nghĩa tình.

Trong "đêm trước" của đổi mới, TP HCM đã có sự đóng góp quan trọng vào việc hình thành đường lối đổi mới của Đảng. Hướng về tương lai, từ thực tiễn sinh động, từ những mô hình thí điểm, TP HCM sẽ có nhiều đóng góp xứng đáng cho công cuộc kiến tạo những cơ chế, chính sách, tạo đường băng cho địa phương và cả nước cất cánh.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ là những sự kiện truyền cảm hứng, khát vọng hướng về tương lai trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Niềm tin và khát vọng của người dân sẽ tạo nên sức mạnh phát triển, tạo nên những phong trào hành động trên các lĩnh vực, tạo nên những kỳ tích mới của Việt Nam, của thành phố anh hùng được vinh dự mang tên Bác Hồ kính yêu.

Phần lớn các chỉ tiêu kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 của TP HCM đều hoàn thành. Năm 2025, GRDP ước đạt 3,03 triệu tỉ đồng (tương đương 123 tỉ USD) - tăng 1,5 lần so với năm 2020, chiếm 23,5% GDP cả nước; GRDP bình quân đầu người đạt 220 triệu đồng (khoảng 8.944 USD), gấp 1,7 lần cả nước; thu ngân sách ước đạt 737.000 tỉ đồng, chiếm 36,7 % tổng thu ngân sách quốc gia. TP HCM thuộc top 5 hệ sinh thái khởi nghiệp, thứ 2 về Fintech của Đông Nam Á và xếp hạng 110 toàn cầu về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. TP HCM đã làm tốt nhiệm vụ giữ vững quốc phòng - an ninh và công tác đối ngoại, thực hiện hiệu quả việc chăm lo, nâng cao mọi mặt đời sống người dân và các chính sách an sinh xã hội. Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại. Cụ thể, tính vượt trội, sự năng động sáng tạo, vai trò đầu tàu, động lực dẫn dắt của TP HCM đối với khu vực Đông Nam Bộ, vùng trọng điểm kinh tế phía Nam và cả nước nói chung chưa thật sự nổi trội, thậm chí có mặt suy giảm. Thành phố vẫn còn các nút thắt mang tính cấu trúc, dẫn đến tăng trưởng chưa bền vững; hiệu quả đầu tư chưa tương xứng với tiềm năng, năng lực cạnh tranh quốc tế còn hạn chế...

3 chương trình trọng điểm đột phá Theo dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, 3 chương trình trọng điểm đột phá trong nhiệm kỳ tới cũng chính là sự tập trung giải quyết nhanh những điểm nghẽn về thể chế, phát triển hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực. Trong thẩm quyền của mình, TP HCM sẽ thí điểm mô hình tự chủ trong thành phố với quyền tự chủ cao trong quy hoạch, điều hành đô thị thông minh và phân bổ ngân sách phù hợp, bảo đảm đủ nguồn lực để triển khai các mục tiêu trong giai đoạn sắp tới.



