Niềm tin về sự phát triển bền vững

Ngày 12-8, Đảng bộ nhiều phường, xã của TP HCM tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Vững niềm tin và khát vọng

Tại phường Xuân Hòa, các đại biểu nghe thông báo Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ và các chức danh chủ chốt của Đảng bộ phường. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Xuân Hòa nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 27 người, bà Nguyễn Thanh Xuân được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Xuân Hòa.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM Võ Văn Dũng đánh giá phường Xuân Hòa đạt những thành tựu toàn diện và nổi bật trong thời gian qua.

Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP HCM tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ phường Xuân Hòa .Ảnh: PHAN ANH

Ông Võ Văn Dũng nhấn mạnh đến định hướng phát triển phường Xuân Hòa trở thành "địa bàn kiểu mẫu về chính quyền đô thị hiện đại" như Tổng Bí thư Tô Lâm nói trong buổi làm việc với phường trước đó. Ông Võ Văn Dũng đề nghị Đảng ủy phường tập trung lãnh đạo, thực hiện có hiệu quả giải pháp phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Song song đó, tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa Nguyễn Thanh Xuân tin tưởng với tinh thần đoàn kết, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, Đảng bộ, chính quyền cùng nhân dân phường Xuân Hòa đồng lòng tiến về phía trước với khát vọng và niềm tin mạnh mẽ về sự phát triển bền vững của phường trong thời gian tới.

Ở phường Hòa Hưng, Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 33 thành viên ra mắt đại hội. Trong đó, bà Nguyễn Thị Thu Hường được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường.

Trong đại hội, 9 giải pháp trọng tâm, 6 chương trình đột phá, 7 công trình trọng điểm, 16 chỉ tiêu cụ thể là nội dung các đại biểu thống nhất, tạo tiền đề xây dựng địa phương phát triển bền vững, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, hạnh phúc. Ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM, đánh giá 6 khâu đột phá, 16 chỉ tiêu là các yếu tố then chốt để Đảng bộ phường vững bước, khẳng định vị thế trung tâm và tính hiệu quả của những cách làm mới.

Phát triển kinh tế, bảo đảm dân sinh

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Gò Vấp cũng ra mắt với 27 thành viên. Nhiệm kỳ 2025-2030, đại hội đề ra 20 chỉ tiêu phấn đấu, đáng chú ý là tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân hằng năm trên 10,9%; tỉ lệ giải quyết hồ sơ hành chính đúng hạn trên các lĩnh vực đạt 98% trở lên. Cùng với đó, thực hiện loạt công trình trọng điểm như dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường D3, đường Lê Đức Thọ; nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước, vỉa hè 5 tuyến đường, hẻm; sửa chữa, xây dựng 15 căn nhà tình nghĩa, tình thương và xây mới 1 trường tiểu học.

Tại xã Bà Điểm, các đại biểu thông qua Nghị quyết cho nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, bên cạnh các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa - xã hội, môi trường, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thì 45 công trình dân sinh trọng điểm sẽ được xây dựng trong 5 năm tới. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Bà Điểm, thông tin ngoài 45 công trình dân sinh, Đảng bộ xã Bà Điểm đặt mục tiêu thực hiện 2 kế hoạch lớn. Đó là công trình cải cách hành chính nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, ứng dụng tích cực chuyển đổi số và trở thành phường đô thị.

Xác định khâu đột phá

Trong đại hội tại xã Ngãi Giao, mục tiêu giai đoạn 2025-2030 được xác định là giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 2.400 tỉ đồng, thương mại - dịch vụ đạt 12.841 tỉ đồng, tạo thêm 1.250 việc làm; tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 85%; hoàn thành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Dự và phát biểu tại đây, ông Nguyễn Chí Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM - đánh giá Ngãi Giao có vị trí chiến lược ở cửa ngõ Đông Bắc thành phố, tiềm năng trở thành cực tăng trưởng mới. Ông Nguyễn Chí Trung lưu ý địa phương cần khắc phục hạn chế trong phát triển hợp tác xã nông nghiệp và xử lý dứt điểm ô nhiễm môi trường do chăn nuôi.

Trong ngày, Đảng bộ phường Phước Thắng cũng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của ông Dương Trọng Hiếu, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo phường và 228 đại biểu đại diện cho 1.842 đảng viên.

Thông tin từ đại hội cho hay nhiệm kỳ tới, phường tập trung 2 khâu đột phá gồm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị, năng lực thực tiễn và ý thức kỷ luật cao; đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển kinh tế theo hướng thương mại - dịch vụ gắn với chỉnh trang đô thị và bảo vệ môi trường. Phường ưu tiên hoàn thành các dự án tái định cư, nhà ở xã hội, đồng thời thu hút đầu tư vào dịch vụ, du lịch...

Thành lập Đảng bộ MTTQ TP HCM Sáng 12-8, Đảng ủy MTTQ TP HCM tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố về thành lập Đảng bộ MTTQ TP HCM và nhiều quyết định quan trọng khác. MTTQ TP HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 được kỳ vọng thực hiện tốt mọi nhiệm vụ. Ảnh: HUYỀN TRÂN Thông tin từ hội nghị cho hay Ban Chấp hành Đảng bộ MTTQ TP HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 12 thành viên, Ban Thường vụ Đảng ủy có 5 thành viên. Bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ TP HCM, làm Bí thư Đảng ủy; ông Ngô Minh Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM, Bí thư Thành Đoàn - làm Phó Bí thư Đảng ủy. Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM - khẳng định hoạt động của MTTQ TP HCM có vị trí rất quan trọng trong Đảng bộ các cơ quan Đảng TP HCM, việc thành lập Đảng bộ MTTQ TP HCM để hoàn thiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của đơn vị...



