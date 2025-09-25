HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Niềm vui của những người mẹ trẻ ở TP HCM nhận hỗ trợ sinh đủ 2 con

Tin, ảnh, clip: Hải Yến

(NLĐO) - Hơn 17.000 phụ nữ tại TP HCM sẽ được nhận hỗ trợ sinh đủ 2 con. Việc chi trả đang được thực hiện tại các phường, xã, đặc khu.

Ngày 25-9, Sở Y tế TP HCM phát động chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ nâng cao chất lượng dân số tại vùng mức sinh thấp trên địa bàn thành phố, hướng tới mục tiêu cải thiện tình trạng mức sinh và thích ứng với già hóa dân số trong năm 2025.

Chi cục trưởng Chi cục Dân số TP HCM phát động chiến dịch 

Hơn 17.000 phụ nữ hưởng chính sách hỗ trợ dân số mới

Tại lễ phát động chiến dịch phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi nhận hỗ trợ từ chính sách mới của thành phố, chị Ngô Minh Thư (29 tuổi, ở phường An Đông, TP HCM) bày tỏ niềm vui và vinh dự khi được thành phố quan tâm, hỗ trợ.

- Ảnh 1.

22 phụ nữ của phường An Đông, TP HCM nhận hỗ trợ chính sách tại lễ phát động chiến dịch

Chị Thư cho hay khi biết được chính sách mới này, chị đã chủ động tìm hiểu thông tin rồi đến UBND phường An Đông đăng ký. Thủ tục rất nhanh gọn, cán bộ phường hỗ trợ rất nhiệt tình. Dù mức hỗ trợ không lớn, song đó là món quà mang tính tinh thần tích cực, thể hiện sự quan tâm của chính quyền và góp phần khuyến khích phụ nữ trẻ sinh con sớm, sinh đủ hai con trong độ tuổi sinh sản.

- Ảnh 2.

Chị Ngô Minh Thư - một trong 22 phụ nữ sinh con trước 35 tuổi của phường An Đông nhận được hỗ trợ tại lễ phát động chiến dịch

"Tôi nghĩ chính sách này có thể tạo động lực cho nhiều chị em khác cân nhắc chuyện sinh con sớm. Sinh con là việc tự nhiên nhưng nếu có thêm sự động viên từ xã hội thì càng tốt. Tôi dự định sinh hai bé nhưng vì đã sinh đôi rồi nên chắc sẽ dừng lại ở đây" - chị Thư bày tỏ.

Ông Phạm Chánh Trung, Chi cục trưởng Chi cục dân số TP HCM, cho biết sau sáp nhập, TP HCM trở thành "siêu đô thị" với khoảng 14 triệu dân và 168 phường, xã, đặc khu.

- Ảnh 3.

Ông Phạm Chánh Trung, Chi cục trưởng Chi cục dân số TP HCM

Theo thống kê mới nhất, TP HCM hiện có mức sinh thấp nhất cả nước với số con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ là 1,43 con, thuộc nhóm 13 tỉnh, thành có mức sinh thấp.

Mặc dù TP HCM vẫn trong giai đoạn "dân số vàng" khi 70% dân số đang trong độ tuổi lao động nhưng đồng thời là nơi có số người cao tuổi đông nhất cả nước với khoảng 1,4 triệu người. Điều này cho thấy thành phố đang đối mặt với tình trạng già hóa dân số cùng với mức sinh thấp hai thách thức lớn trong công tác dân số hiện nay.

Ba gói dịch vụ dân số

Trong chiến dịch năm 2025, 168 phường, xã và đặc khu trên toàn địa bàn sẽ triển khai ba gói dịch vụ dân số. Cụ thể gồm: Thứ nhất, tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân, triển khai tại các bệnh viện và trung tâm y tế khu vực. Thứ 2, nâng cao chất lượng dân số thông qua sàng lọc trước sinh và sơ sinh, tầm soát, chẩn đoán và điều trị sớm. Thứ 3, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, bao gồm khám sức khỏe định kỳ hàng năm và lập hồ sơ sức khỏe cho toàn bộ người cao tuổi, kể cả tại hai khu vực sáp nhập từ Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu.

Để khuyến khích sinh con, TP HCM đã ban hành các nghị quyết hỗ trợ phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi. Cụ thể: Nghị quyết 40 (2024) hỗ trợ 3 triệu đồng cho phụ nữ đủ điều kiện, áp dụng từ 21-12-2024 đến 31-5-2025 và Nghị quyết 32 (2025) hợp nhất toàn thành phố sau sáp nhập, nâng mức hỗ trợ lên 5 triệu đồng, áp dụng từ 1-9-2025.

Qua rà soát TP ghi nhận 9.100 phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi đủ điều kiện nhận hỗ trợ 3 triệu đồng/người. Ngoài ra, 8.100 phụ nữ khác trên toàn thành phố đủ điều kiện nhận mức hỗ trợ 5 triệu đồng/ người. Như vậy, tổng cộng hơn 17.000 phụ nữ tại TP HCM sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ khi sinh đủ hai con trước 35 tuổi. Việc chi trả đang được triển khai tại các phường, xã và đặc khu trên địa bàn thành phố.


khám sức khỏe người cao tuổi sở y tế dân số khuyến sinh sinh con trước 35 tuổi
