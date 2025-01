Niềm vui đầu Xuân

LĐLĐ quận Phú Nhuận đến thăm, chúc Tết công nhân vệ sinh làm việc trong đêm giao thừa

Nhân dịp Tết Nguyên đán, tối 28-1 (29 Tết), LĐLĐ quận Phú Nhuận, TP HCM đã đến thăm, chúc Tết và lì xì đoàn viên - lao động tại các đơn vị làm nhiệm vụ trong đêm giao thừa Ất Tỵ gồm: Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Phú Nhuận, Bệnh viện quận và Bệnh viện An Sinh.

Ông Đinh Gia Huỳnh, Chủ tịch LĐLĐ quận Phú Nhuận lì xì cho công nhân

Tại các điểm đến, thay mặt đoàn, ông Đinh Gia Huỳnh, Chủ tịch LĐLĐ quận đã đánh giá cao công tác chăm lo, trả lương thưởng Tết cho đoàn viên - lao động của ban lãnh đạo các đơn vị.

Đồng thời, ông Huỳnh cũng bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp thầm lặng của đội ngũ công nhân vệ sinh làm việc trong điều kiện môi trường độc hại và nhiều rủi ro đê góp phần cho đường phố luôn sạch đẹp cũng như đội ngũ y - bác sĩ đã luôn nêu tinh thần trách nhiệm cao, trực sẵn sàng phục vụ người bệnh, phục vụ nhân dân trong những ngày Tết, đặc biệt là trong đêm giao thừa.

LĐLĐ quận Phú Nhuận thăm, chúc Tết các y - bác sĩ làm việc trong đêm giao thừa

Dịp này, đoàn đã trao tặng 3 phần quà và 150 bao lì xì với kinh phí hơn 18 triệu đồng cho 3 đơn vị và đoàn viên - lao động tại đơn vị làm nhiệm vụ trong đêm giao thừa.

Công nhân vệ sinh của Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 8 làm việc trong những ngày cuối năm

Trước đó, LĐLĐ quận 8 đã tổ chức 2 đoàn công tác đến thăm tặng quà, chúc Tết và gửi những lời động viên đến công nhân - lao động trực tiếp thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 8.

LĐLĐ quận 8 tặng quà Tết cho công nhân làm việc xuyên Tết

Đây là hoạt động thường niên đầy ý nghĩa của LĐLĐ quận, thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến lực lượng lao động trực tiếp, những người đã không quản ngại vất vả, ngày đêm miệt mài góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị sạch đẹp, nhất là trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

LĐLĐ quận 8 chúc Tết công nhân vệ sinh

Trong chuyến thăm, lãnh đạo LĐLĐ TP HCM và LĐLĐ quận 8 đã ân cần thăm hỏi, động viên và gửi lời cảm ơn đến người lao động tại các đội vệ sinh, đội công viên cây xanh, vận chuyển - cơ khí, đường sông và đội thoát nước. Những lời chúc Tết ấm áp, những phần hỗ trợ chăm lo Tết ý nghĩa đã được trao tận tay người lao động, góp phần mang đến không khí xuân vui tươi, đầm ấm. Tổng kinh phí chăm lo gần 87 triệu đồng.

Lãnh đạo LĐLĐ TP HCM, LĐLĐ quận 8 tặng quà Tết cho công nhân Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 8

Trước đó, đoàn cán bộ LĐLĐ quận Bình Thạnh đã đi thăm, chúc Tết Ban chỉ huy Công an quận, Ban chỉ huy Quân sự quận nhân dịp đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Lãnh đạo LĐLĐ quận Bình Thạnh thăm, chúc Tết các cán bộ, chiến sĩ trong dịp Tết

Thay mặt Ban Thường vụ LĐLĐ quận, ông Cao Hồng Hà, Chủ tịch LĐLĐ quận đã cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm, phối hợp hỗ trợ của các đơn vị trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn để tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và gửi lời chúc đến cán bộ, chiến sĩ đón xuân vui tươi, an khang, hạnh phúc, luôn hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao.