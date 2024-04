Niềm vui từ nguồn vốn vay ưu đãi

Anh Nam cho biết vợ chồng anh đều là dân ngoại tỉnh, tới Bình Dương lập nghiệp hơn 10 năm nay. Với thu nhập từ nghề giáo viên của vợ và công việc tự do của anh chỉ đủ để xoay xở cuộc sống tối thiểu hằng ngày nên không dám nghĩ tới chuyện mua đất, cất nhà. Thế nhưng, khi biết được thông tin về chính sách vay ưu đãi mua NƠXH, anh đã mạnh dạn đăng ký.



"Tôi đăng ký mua 1 căn NƠXH 2 phòng ngủ tại phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, giá gần 1,65 tỉ đồng. Sau quy trình xét duyệt, hồ sơ của vợ chồng tôi đã được duyệt, dự kiến cuối tháng 4 này chủ đầu tư sẽ bàn giao nhà" - anh Nam nói.

Theo anh Nam, với gói vay từ NHCSXH, vợ chồng anh chỉ phải trả lãi suất 4,8%/năm và được vay trong vòng 25 năm. Như vậy, mỗi tháng vợ chồng anh chỉ phải trả khoảng 10 triệu đồng. "Nếu không có sự hỗ trợ từ nguồn vốn vay ưu đãi này thì vợ chồng tôi khó thực hiện được ước mơ an cư lạc nghiệp tại quê hương thứ hai" - anh Nam chia sẻ.

Ông Võ Văn Đức, Giám đốc NHCSXH tỉnh Bình Dương, cho biết tổng nguồn vốn tín dụng trên địa bàn đạt gần 4.700 tỉ đồng, tăng hơn 43,1 tỉ đồng so với đầu năm. Trong đó, nguồn vốn trung ương là 2.748 tỉ đồng, chiếm 59% tổng nguồn vốn, tăng 24,026 tỉ đồng so với đầu năm và nguồn vốn địa phương 1.944 tỉ đồng, chiếm 41% tổng nguồn vốn, tăng 19,123 tỉ đồng so với đầu năm.

Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Bình Dương giải ngân tiền vay từ nguồn vốn ưu đãi cho người dân

Trong quý I/2024, doanh số cho vay đạt trên 417,6 tỉ đồng với 7.339 lượt khách hàng vay vốn. Doanh số thu nợ 368,7 tỉ đồng, chiếm 88% doanh số cho vay. Tổng dư nợ đạt 4.668 tỉ đồng, tăng 1,1% so với đầu năm, với 84.142 khách hàng còn dư nợ. Về chất lượng tín dụng, tổng nợ xấu 10,3 tỉ đồng, giảm 1 tỉ đồng so với đầu năm, chiếm 0,22% tổng dư nợ, giảm 0,03% so với đầu năm.

Theo ông Đức, NHCSXH tỉnh tiếp tục duy trì hiệu quả 89/91 điểm giao dịch tại UBND các xã, phường, thị trấn. Tại đây, công khai đầy đủ những chính sách tín dụng ưu đãi, chương trình cho vay, thủ tục giải quyết công việc, nội quy giao dịch, danh sách dư nợ của khách hàng để tổ chức, cá nhân kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn.

"NHCSXH tỉnh Bình Dương đã đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của các đối tượng. Nguồn vốn tín dụng chính sách được đưa đến các khu phố, ấp trên địa bàn tỉnh đã tạo điều kiện cho người nghèo và những đối tượng chính sách khác dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn này" - ông Đức nói.

Ông Đức cho hay thời gian tới đơn vị tiếp tục xây dựng đề án, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy xem xét, ủy thác vốn qua NHCSXH để cho vay đối với cán bộ, công chức, viên chức mua NƠXH theo cơ chế của địa phương. Đồng thời tham mưu UBND tỉnh bố trí ngân sách trình HĐND tỉnh ủy thác qua NHCSXH để thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội, góp phần giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.