"Nín thở" với hành trình bay xuyên "ngôi nhà ma ám" 12D+ lần đầu xuất hiện tại TP HCM

Cú "chạm" kinh hoàng từ công nghệ mô phỏng 12D+

Không giống như việc ngồi xem một bộ phim kinh dị qua màn hình phẳng, Fly Over The Haunted House là một cuộc thâm nhập thực thụ. Chiếc phi thuyền bay tại Gigaversal tầng 6 Gigamall nay đã được lập trình để đưa bạn vào tâm điểm của những khu vườn hoang phế và những hành lang u ám không lối thoát. Tại đây, ranh giới giữa trải nghiệm giải trí và thực tại hoàn toàn tan biến.

Sức hấp dẫn của hành trình này nằm ở những cú "bẻ lái" cảm xúc cực mạnh. Với hệ thống ghế bay vận động đa chiều, bạn sẽ cảm nhận được từng cú giật lắc, những pha chao lượn sát vách đá hay những cú rơi tự do đột ngột trong bóng tối sâu thẳm. Mỗi chuyển động đều được đồng bộ hoàn hảo với hình ảnh 360 độ, khiến người chơi có cảm giác như đang thực sự bị cuốn vào một cuộc đào thoát nghẹt thở mà chưa một trò chơi nhà ma nào trước đây có thể tái hiện được.

Đánh thức mọi giác quan trong không gian ma mị tại Gigaversal

Điều biến phiên bản này thành một "cơn ác mộng" thực sự chính là các hiệu ứng môi trường được tinh chỉnh đến mức cực hạn. Ngay khi chuyến bay bắt đầu, hệ thống tạo khí áp suất cao sẽ giải phóng những luồng gió lạnh buốt thổi dọc sống lưng, mô phỏng chính xác luồng âm khí rợn người khiến bạn phải "sởn gai ốc" ngay lập tức.

Sự ám ảnh còn được đẩy lên đỉnh điểm nhờ dàn âm thanh vòm đa chiều, nơi tiếng thì thầm ngay sát bên tai hay tiếng cửa rít khô khốc vang lên từ những góc khuất khiến bạn phải nín thở. Từng rung chấn theo thời gian thực kết hợp cùng hơi lạnh và âm thanh bí hiểm sẽ đánh lừa bộ não, khiến bạn thực sự tin rằng mình đang đối diện với những thế lực huyền bí ngay giữa lòng thành phố.

Bên cạnh bóng tối là kỳ quan đại dương rực rỡ

Trong khi Fly Over The Haunted House là thử thách cực đại cho lòng dũng cảm vào ngày 30-4, thì trước đó chỉ vài ngày (25-4), Fly Over The World cũng vừa chính thức trình làng phiên bản Fly Over The Underwater World dành cho những ai yêu thích sự kỳ ảo.

Thám hiểm thủy cung 360 độ siêu thực ngay tại tầng 6 Gigamall

Nếu hành trình xuyên qua ngôi nhà ma ám khiến bạn nín thở vì kịch tính, thì chuyến du hành dưới lòng đại dương lại vỗ về giác quan bằng vẻ đẹp lộng lẫy của thủy cung 360 độ, nơi những tia nước li ti và làn gió biển mát rượi đưa bạn rẽ đôi làn nước sâu. Sự xuất hiện song hành của hai phiên bản đối lập này tạo nên một thực đơn giải trí hoàn hảo: bạn có thể chọn đối mặt với nỗi sợ giữa không trung hoặc đắm mình vào không gian biển cả huyền diệu ngay trong cùng một địa điểm.

Đặc quyền thăng hạng trải nghiệm dịp đại lễ

Để đánh dấu sự xuất hiện của phiên bản kinh dị đầy bí ẩn này, Fly Over The World dành tặng những phần quà độc quyền cho những "nhà thám hiểm" dũng cảm nhất. Chỉ duy nhất trong ngày ra mắt ngày 30-4-2026, 50 vị khách đầu tiên có hóa đơn mua vé từ 200.000 đồng sẽ được nhận ngay áo thun hoặc khăn bandana cực ngầu.

Quà độc quyền duy nhất ngày 30-4 dành tặng cho những khách hàng check-in sớm nhất

Bên cạnh đó, sau khi vượt qua thử thách "thót tim", bạn còn được tặng vé tham quan miễn phí tại AI Robot Hub. Đây là cơ hội để bạn thư giãn và tương tác cùng hai siêu robot AI Gaga và Gigo, tận hưởng những màn trình diễn công nghệ tương lai đầy thú vị trước khi kết thúc hành trình khám phá tại tổ hợp giải trí hàng đầu TP Hồ Chí Minh.

Đại tiệc giải trí không ngơi nghỉ tại Gigamall dịp lễ 30-4

Đừng tưởng Gigamall chỉ có mỗi cảm giác mạnh với Fly Over The Haunted House, vì đại lễ năm nay, vũ trụ giải trí này còn chiêu đãi bạn một thực đơn hoạt động dày đặc từ tầng trệt đến tầng cao nhất. Ngay tại sảnh chính, không khí mua sắm đang nóng hơn bao giờ hết với sự kiện Private Sale, nơi bạn có thể săn hàng hiệu giá hời và tham gia trò chơi Thả bóng trúng quà để nhận ngay lộc may mắn 100%.

Gigamall dự kiến trở thành tọa độ mua sắm - giải trí hot nhất dịp lễ 2026 với vô vàn hoạt động đa dạng

Chưa dừng lại ở đó, hành trình trải nghiệm công nghệ còn kéo dài đến khu vực AI Robot - nơi bạn không chỉ đứng nhìn mà được trực tiếp tham gia vào những màn tương tác "có một không hai" như thách đấu đánh cờ, chơi đàn. Đặc biệt, bạn còn có cơ hội chụp ảnh và giao lưu trực tiếp cùng hàng loạt siêu Robot trong các show diễn AI Robot đầy ấn tượng. Nếu vẫn còn luyến tiếc chút dư vị lãng mạn, Lễ hội Hoa anh đào Hi-tek vẫn sẵn sàng chờ bạn check-in với những góc hình đậm chất Nhật Bản hiện đại. Có thể nói, đến Gigamall dịp 30-4 này, bạn sẽ rơi vào một "ma trận" vui chơi quên lối về, nơi mà phim kinh dị 12D+ chỉ là khởi đầu cho một chuỗi những bất ngờ thú vị tiếp theo.

